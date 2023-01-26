https://ria.ru/20230126/gazifikatsiya-1847544624.html
Более 500 домовладений Липецкой области газифицируют в этом году
Более 500 домовладений Липецкой области газифицируют в этом году - РИА Новости, 26.01.2023
Более 500 домовладений Липецкой области газифицируют в этом году
Липецкие специалисты в соответствии с планом-графиком в этом году планируют подвести газ к 508 домовладениям области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:03
2023-01-26T12:03
2023-01-26T12:03
липецкая область
игорь артамонов
газпром
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ЛИПЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Липецкие специалисты в соответствии с планом-графиком в этом году планируют подвести газ к 508 домовладениям области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, заявки на бесплатное подключение к сетям газоснабжения продолжают приниматься. Подать заявку на бесплатное подключение частных домовладений к сетям газоснабжения можно через Госуслуги, в МФЦ, а также на портале Единого оператора газификации, на сайте gro48.ru или в клиентских центрах АО "Газпром газораспределение Липецк". Дополнительные консультации по способам подачи заявки и правильности её заполнения доступны в Едином центре предоставления услуг.Артамонов отметил, что благодаря слаженной работе всех структур в Липецкой области в 2022 году приняты свыше пяти тысяч заявок на догазификацию, "голубое топливо" уже подведено к границам более 4,5 тысячи частных домовладений."По результатам 2022 года Липецкая область вошла в число регионов-лидеров по выполнению программы социальной газификации. В этом большая заслуга специалистов компании "Газпром газораспределение Липецк". Хочу поблагодарить их за высокий профессионализм, чёткое и своевременное исполнение программы. Уверен, что благодаря их слаженной работе строительство газопроводов до границ земельных участков и дальше будет выполняться в кратчайшие сроки, а все принятые заявки будут оперативно выполнены", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230125/dorogi-1847266627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, газпром
Липецкая область, Игорь Артамонов, Газпром
ЛИПЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Липецкие специалисты в соответствии с планом-графиком в этом году планируют подвести газ к 508 домовладениям области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, заявки на бесплатное подключение к сетям газоснабжения продолжают приниматься. Подать заявку на бесплатное подключение частных домовладений к сетям газоснабжения можно через Госуслуги, в МФЦ, а также на портале Единого оператора газификации, на сайте gro48.ru или в клиентских центрах АО "Газпром
газораспределение Липецк". Дополнительные консультации по способам подачи заявки и правильности её заполнения доступны в Едином центре предоставления услуг.
Артамонов отметил, что благодаря слаженной работе всех структур в Липецкой области в 2022 году приняты свыше пяти тысяч заявок на догазификацию, "голубое топливо" уже подведено к границам более 4,5 тысячи частных домовладений.
"По результатам 2022 года Липецкая область вошла в число регионов-лидеров по выполнению программы социальной газификации. В этом большая заслуга специалистов компании "Газпром газораспределение Липецк". Хочу поблагодарить их за высокий профессионализм, чёткое и своевременное исполнение программы. Уверен, что благодаря их слаженной работе строительство газопроводов до границ земельных участков и дальше будет выполняться в кратчайшие сроки, а все принятые заявки будут оперативно выполнены", – сказал Артамонов.