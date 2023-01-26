Рейтинг@Mail.ru
Более 500 домовладений Липецкой области газифицируют в этом году - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20230126/gazifikatsiya-1847544624.html
Более 500 домовладений Липецкой области газифицируют в этом году
Более 500 домовладений Липецкой области газифицируют в этом году - РИА Новости, 26.01.2023
Более 500 домовладений Липецкой области газифицируют в этом году
Липецкие специалисты в соответствии с планом-графиком в этом году планируют подвести газ к 508 домовладениям области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:03
2023-01-26T12:03
липецкая область
игорь артамонов
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149997/06/1499970653_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_1031698a9c0ab92ad054662d994f58a6.jpg
ЛИПЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Липецкие специалисты в соответствии с планом-графиком в этом году планируют подвести газ к 508 домовладениям области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, заявки на бесплатное подключение к сетям газоснабжения продолжают приниматься. Подать заявку на бесплатное подключение частных домовладений к сетям газоснабжения можно через Госуслуги, в МФЦ, а также на портале Единого оператора газификации, на сайте gro48.ru или в клиентских центрах АО "Газпром газораспределение Липецк". Дополнительные консультации по способам подачи заявки и правильности её заполнения доступны в Едином центре предоставления услуг.Артамонов отметил, что благодаря слаженной работе всех структур в Липецкой области в 2022 году приняты свыше пяти тысяч заявок на догазификацию, "голубое топливо" уже подведено к границам более 4,5 тысячи частных домовладений."По результатам 2022 года Липецкая область вошла в число регионов-лидеров по выполнению программы социальной газификации. В этом большая заслуга специалистов компании "Газпром газораспределение Липецк". Хочу поблагодарить их за высокий профессионализм, чёткое и своевременное исполнение программы. Уверен, что благодаря их слаженной работе строительство газопроводов до границ земельных участков и дальше будет выполняться в кратчайшие сроки, а все принятые заявки будут оперативно выполнены", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230125/dorogi-1847266627.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149997/06/1499970653_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_3d0f944cef503569cbdba975e4f253d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, газпром
Липецкая область, Игорь Артамонов, Газпром
12:03 26.01.2023
 

Более 500 домовладений Липецкой области газифицируют в этом году

© РИА Новости / Андрей Варенков / Перейти в медиабанкСотрудник газовой службы
Сотрудник газовой службы - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Андрей Варенков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Липецкие специалисты в соответствии с планом-графиком в этом году планируют подвести газ к 508 домовладениям области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, заявки на бесплатное подключение к сетям газоснабжения продолжают приниматься. Подать заявку на бесплатное подключение частных домовладений к сетям газоснабжения можно через Госуслуги, в МФЦ, а также на портале Единого оператора газификации, на сайте gro48.ru или в клиентских центрах АО "Газпром газораспределение Липецк". Дополнительные консультации по способам подачи заявки и правильности её заполнения доступны в Едином центре предоставления услуг.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 10:50Липецкая область
Около 365 километров дорог отремонтировали в Липецкой области по нацпроекту
Артамонов отметил, что благодаря слаженной работе всех структур в Липецкой области в 2022 году приняты свыше пяти тысяч заявок на догазификацию, "голубое топливо" уже подведено к границам более 4,5 тысячи частных домовладений.
"По результатам 2022 года Липецкая область вошла в число регионов-лидеров по выполнению программы социальной газификации. В этом большая заслуга специалистов компании "Газпром газораспределение Липецк". Хочу поблагодарить их за высокий профессионализм, чёткое и своевременное исполнение программы. Уверен, что благодаря их слаженной работе строительство газопроводов до границ земельных участков и дальше будет выполняться в кратчайшие сроки, а все принятые заявки будут оперативно выполнены", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала