https://ria.ru/20230126/gazifikatsiya-1847544624.html

Более 500 домовладений Липецкой области газифицируют в этом году

Более 500 домовладений Липецкой области газифицируют в этом году - РИА Новости, 26.01.2023

Более 500 домовладений Липецкой области газифицируют в этом году

Липецкие специалисты в соответствии с планом-графиком в этом году планируют подвести газ к 508 домовладениям области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:03

2023-01-26T12:03

2023-01-26T12:03

липецкая область

игорь артамонов

газпром

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ЛИПЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Липецкие специалисты в соответствии с планом-графиком в этом году планируют подвести газ к 508 домовладениям области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, заявки на бесплатное подключение к сетям газоснабжения продолжают приниматься. Подать заявку на бесплатное подключение частных домовладений к сетям газоснабжения можно через Госуслуги, в МФЦ, а также на портале Единого оператора газификации, на сайте gro48.ru или в клиентских центрах АО "Газпром газораспределение Липецк". Дополнительные консультации по способам подачи заявки и правильности её заполнения доступны в Едином центре предоставления услуг.Артамонов отметил, что благодаря слаженной работе всех структур в Липецкой области в 2022 году приняты свыше пяти тысяч заявок на догазификацию, "голубое топливо" уже подведено к границам более 4,5 тысячи частных домовладений."По результатам 2022 года Липецкая область вошла в число регионов-лидеров по выполнению программы социальной газификации. В этом большая заслуга специалистов компании "Газпром газораспределение Липецк". Хочу поблагодарить их за высокий профессионализм, чёткое и своевременное исполнение программы. Уверен, что благодаря их слаженной работе строительство газопроводов до границ земельных участков и дальше будет выполняться в кратчайшие сроки, а все принятые заявки будут оперативно выполнены", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230125/dorogi-1847266627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, газпром