https://ria.ru/20230126/elektrostantsiya-1847553675.html

СМИ: Турция поставит плавучие электростанции на Украину

СМИ: Турция поставит плавучие электростанции на Украину - РИА Новости, 26.01.2023

СМИ: Турция поставит плавучие электростанции на Украину

Турция поставит плавучие электростанции на Украину, они смогут покрыть потребности одного миллиона домохозяйств, допускается их размещение в портах Молдавии и... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:32

2023-01-26T12:32

2023-01-26T12:50

специальная военная операция на украине

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АНКАРА, 26 янв – РИА Новости. Турция поставит плавучие электростанции на Украину, они смогут покрыть потребности одного миллиона домохозяйств, допускается их размещение в портах Молдавии и Румынии, сообщило агентство Anadolu. "Турецкая компания Karpowership подписала меморандум о намерениях с украинской национальной компанией АО "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) на поставку в эту страну плавучих электростанций мощностью в 500 МВт. Плавучие электростанции компании смогут обеспечить потребности в электроэнергии одного миллиона домохозяйств", - передает агентство. Сообщается, что в качестве базовых решений допускается размещение плавучих электростанций в портах Молдавии и Румынии и подача электроэнергии в украинские сети через эти страны. Karpowership и ЭКУ проведут переговоры с властями Румынии и Молдавии по реализации данного решения. "В рамках меморандума о взаимопонимании предполагается, что плавучие электростанции мощностью 500 мегаватт начнут оперативно поставлять электроэнергию в распределительную сеть Украины", - уточнило издание.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, в мире, украина, ситуация в днр и лнр