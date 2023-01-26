https://ria.ru/20230126/elektrostantsiya-1847553675.html
СМИ: Турция поставит плавучие электростанции на Украину
СМИ: Турция поставит плавучие электростанции на Украину - РИА Новости, 26.01.2023
СМИ: Турция поставит плавучие электростанции на Украину
Турция поставит плавучие электростанции на Украину, они смогут покрыть потребности одного миллиона домохозяйств, допускается их размещение в портах Молдавии и... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:32
2023-01-26T12:32
2023-01-26T12:50
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АНКАРА, 26 янв – РИА Новости. Турция поставит плавучие электростанции на Украину, они смогут покрыть потребности одного миллиона домохозяйств, допускается их размещение в портах Молдавии и Румынии, сообщило агентство Anadolu. "Турецкая компания Karpowership подписала меморандум о намерениях с украинской национальной компанией АО "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) на поставку в эту страну плавучих электростанций мощностью в 500 МВт. Плавучие электростанции компании смогут обеспечить потребности в электроэнергии одного миллиона домохозяйств", - передает агентство. Сообщается, что в качестве базовых решений допускается размещение плавучих электростанций в портах Молдавии и Румынии и подача электроэнергии в украинские сети через эти страны. Karpowership и ЭКУ проведут переговоры с властями Румынии и Молдавии по реализации данного решения. "В рамках меморандума о взаимопонимании предполагается, что плавучие электростанции мощностью 500 мегаватт начнут оперативно поставлять электроэнергию в распределительную сеть Украины", - уточнило издание.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Турция, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:32 26.01.2023 (обновлено: 12:50 26.01.2023)
СМИ: Турция поставит плавучие электростанции на Украину
Anadolu сообщило о планах Турции поставить плавучие электростанции на Украину
АНКАРА, 26 янв – РИА Новости.
Турция поставит плавучие электростанции на Украину, они смогут покрыть потребности одного миллиона домохозяйств, допускается их размещение в портах Молдавии и Румынии, сообщило агентство Anadolu
.
"Турецкая компания Karpowership подписала меморандум о намерениях с украинской национальной компанией АО "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) на поставку в эту страну плавучих электростанций мощностью в 500 МВт. Плавучие электростанции компании смогут обеспечить потребности в электроэнергии одного миллиона домохозяйств", - передает агентство.
Сообщается, что в качестве базовых решений допускается размещение плавучих электростанций в портах Молдавии и Румынии и подача электроэнергии в украинские сети через эти страны. Karpowership и ЭКУ проведут переговоры с властями Румынии и Молдавии по реализации данного решения.
"В рамках меморандума о взаимопонимании предполагается, что плавучие электростанции мощностью 500 мегаватт начнут оперативно поставлять электроэнергию в распределительную сеть Украины", - уточнило издание.