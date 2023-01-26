https://ria.ru/20230126/elektrichestvo-1847519385.html
В Кировоградской области Украины превентивно отключили свет
В Кировоградской области Украины превентивно отключили свет - РИА Новости, 26.01.2023
В Кировоградской области Украины превентивно отключили свет
После объявления на Украине воздушной тревоги в западной части Кировоградской области и отдельных микрорайонах Кировограда превентивно выключили электричество,... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T10:59
2023-01-26T10:59
2023-01-26T10:59
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. После объявления на Украине воздушной тревоги в западной части Кировоградской области и отдельных микрорайонах Кировограда превентивно выключили электричество, а в Лозовском районе Харьковской области все коммунальные предприятия перевели на генераторы. В четверг воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, продолжается более часа. "Из-за угрозы ракетных ударов энергетики отключили западную часть Кировоградщины и отдельные микрорайоны областного центра. Прошу отнестись с пониманием – это меры предупреждения! Тревога продолжается", - написал глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в своем Telegram-канале. Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил, что в Лозовской общине "все коммунальные предприятия остались без электропитания". "Работаем по специальному графику. Применяем другие источники", - написал чиновник в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230115/energetika-1844961577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, кировоградская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область, Харьковская область
В Кировоградской области Украины превентивно отключили свет
В Кировоградской области Украины отключили свет после объявления воздушной тревоги