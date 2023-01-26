https://ria.ru/20230126/dtp-1847547471.html
Источник рассказал подробности смертельного ДТП под Тулой
Источник рассказал подробности смертельного ДТП под Тулой - РИА Новости, 26.01.2023
Источник рассказал подробности смертельного ДТП под Тулой
Микроавтобус, попавший в ДТП с девятью погибшими в Туле, по предварительным данным, не пересекал границу с РФ, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:11
2023-01-26T12:11
2023-01-26T12:22
происшествия
авто
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Микроавтобус, попавший в ДТП с девятью погибшими в Туле, по предварительным данным, не пересекал границу с РФ, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. Ряд СМИ сообщил о том, что на месте ДТП были найдены документы и сим-карты стран Прибалтики, предположительно, Литвы. СМИ предположили, что автобус мог ехать из Прибалтики. РИА Новости не удалось получить официальные комментарии ведомств по этому поводу. Там также пока не комментируют, откуда и куда ехал автобус. "На данный момент нет сведений, что автобус пересекал границу с РФ", - сообщил РИА Новости источник. По данным УМВД по региону, ДТП произошло накануне днем на 734-м километре автодороги Р-132 "Золотое Кольцо" Ленинского района Тулы. По предварительной информации, Volkswagen Transporter выехал на встречку и столкнулся с фурой, после чего оба транспортных средства оказались в кювете, при этом микроавтобус – под грузовиком. По предварительной информации, погибли девять человек. Водитель фуры трезв, отметили в полиции, там также сообщили, что номера у автобуса – Курской области. Возбуждено уголовное дело о нарушении Правил дорожного движения.По данным СК РФ, председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования и запросил у главы регионального управления доклад о трагедии.В свою очередь региональное СУСК сообщает, что следственная группа сейчас "производит дополнительный осмотр места происшествия"."Уже зафиксирована обстановка дорожно-транспортного происшествия, изъяты документы на транспортные средства, а также иные предметы, представляющие интерес для следствия, допрошены свидетели. С целью установления всех обстоятельств назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы", - информирует СУСК.По данным управления, в результате ДТП погибли пять женщин и четверо мужчин – водитель и пассажиры микроавтобуса, жизни водителя грузовика ничто не угрожает.
https://ria.ru/20221227/pozhar-1841742948.html
тульская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847416545_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_173a475d3387d52af505f6ff0a7c8071.jpg
Последствия смертельного ДТП в Тульской области
Последствия смертельного ДТП в Тульской области
2023-01-26T12:11
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PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, тульская область
Происшествия, Авто, Тульская область
12:11 26.01.2023 (обновлено: 12:22 26.01.2023)
Источник рассказал подробности смертельного ДТП под Тулой
Автобус, попавший в смертельное ДТП под Тулой, не пересекал границу с Россией
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Микроавтобус, попавший в ДТП с девятью погибшими в Туле, по предварительным данным, не пересекал границу с РФ, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Ряд СМИ сообщил о том, что на месте ДТП были найдены документы и сим-карты стран Прибалтики
, предположительно, Литвы
. СМИ предположили, что автобус мог ехать из Прибалтики. РИА Новости не удалось получить официальные комментарии ведомств по этому поводу. Там также пока не комментируют, откуда и куда ехал автобус.
"На данный момент нет сведений, что автобус пересекал границу с РФ", - сообщил РИА Новости источник.
По данным УМВД по региону, ДТП произошло накануне днем на 734-м километре автодороги Р-132 "Золотое Кольцо" Ленинского района
Тулы. По предварительной информации, Volkswagen
Transporter выехал на встречку и столкнулся с фурой, после чего оба транспортных средства оказались в кювете, при этом микроавтобус – под грузовиком.
По предварительной информации, погибли девять человек. Водитель фуры трезв, отметили в полиции, там также сообщили, что номера у автобуса – Курской области
. Возбуждено уголовное дело о нарушении Правил дорожного движения.
По данным СК
РФ, председатель СК Александр Бастрыкин
поставил на контроль ход расследования и запросил у главы регионального управления доклад о трагедии.
В свою очередь региональное СУСК сообщает, что следственная группа сейчас "производит дополнительный осмотр места происшествия".
"Уже зафиксирована обстановка дорожно-транспортного происшествия, изъяты документы на транспортные средства, а также иные предметы, представляющие интерес для следствия, допрошены свидетели. С целью установления всех обстоятельств назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы", - информирует СУСК.
По данным управления, в результате ДТП погибли пять женщин и четверо мужчин – водитель и пассажиры микроавтобуса, жизни водителя грузовика ничто не угрожает.