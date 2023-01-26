https://ria.ru/20230126/dtp-1847547471.html

Источник рассказал подробности смертельного ДТП под Тулой

Источник рассказал подробности смертельного ДТП под Тулой - РИА Новости, 26.01.2023

Источник рассказал подробности смертельного ДТП под Тулой

Микроавтобус, попавший в ДТП с девятью погибшими в Туле, по предварительным данным, не пересекал границу с РФ, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:11

2023-01-26T12:11

2023-01-26T12:22

происшествия

авто

тульская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Микроавтобус, попавший в ДТП с девятью погибшими в Туле, по предварительным данным, не пересекал границу с РФ, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. Ряд СМИ сообщил о том, что на месте ДТП были найдены документы и сим-карты стран Прибалтики, предположительно, Литвы. СМИ предположили, что автобус мог ехать из Прибалтики. РИА Новости не удалось получить официальные комментарии ведомств по этому поводу. Там также пока не комментируют, откуда и куда ехал автобус. "На данный момент нет сведений, что автобус пересекал границу с РФ", - сообщил РИА Новости источник. По данным УМВД по региону, ДТП произошло накануне днем на 734-м километре автодороги Р-132 "Золотое Кольцо" Ленинского района Тулы. По предварительной информации, Volkswagen Transporter выехал на встречку и столкнулся с фурой, после чего оба транспортных средства оказались в кювете, при этом микроавтобус – под грузовиком. По предварительной информации, погибли девять человек. Водитель фуры трезв, отметили в полиции, там также сообщили, что номера у автобуса – Курской области. Возбуждено уголовное дело о нарушении Правил дорожного движения.По данным СК РФ, председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования и запросил у главы регионального управления доклад о трагедии.В свою очередь региональное СУСК сообщает, что следственная группа сейчас "производит дополнительный осмотр места происшествия"."Уже зафиксирована обстановка дорожно-транспортного происшествия, изъяты документы на транспортные средства, а также иные предметы, представляющие интерес для следствия, допрошены свидетели. С целью установления всех обстоятельств назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы", - информирует СУСК.По данным управления, в результате ДТП погибли пять женщин и четверо мужчин – водитель и пассажиры микроавтобуса, жизни водителя грузовика ничто не угрожает.

https://ria.ru/20221227/pozhar-1841742948.html

тульская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия смертельного ДТП в Тульской области Последствия смертельного ДТП в Тульской области 2023-01-26T12:11 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, тульская область