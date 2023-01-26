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Около 100 км ограждений отремонтировали на московских дорогах в 2022 году - РИА Новости, 26.01.2023
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Около 100 км ограждений отремонтировали на московских дорогах в 2022 году
Около 100 км ограждений отремонтировали на московских дорогах в 2022 году - РИА Новости, 26.01.2023
Около 100 км ограждений отремонтировали на московских дорогах в 2022 году
Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали в Москве около 100 километров барьерных ограждений, поврежденных в результате ДТП, сообщил... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:45
2023-01-26T11:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали в Москве около 100 километров барьерных ограждений, поврежденных в результате ДТП, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб, за прошлый год восстановили порядка 100 километров таких конструкций. Мероприятия выполняются в кратчайшие сроки, время ликвидации поврежденного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности", - отметил Бирюков. Заммэра рассказал, что чаще всего ремонт барьерных ограждений проводится на участках МКАД, ТТК, Ленинградском проспекте, Ленинградском и Киевском шоссе, проспекте Мира. "В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до 9 тонн при скорости 60 километров в час. Качественные конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезда машины на встречную полосу и соответственно лобового столкновения с другим автомобилем", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности с 2014 года в столице было отремонтировано почти 1,1 тысячи километров металлических барьерных ограждений.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
11:45 26.01.2023
 

Около 100 км ограждений отремонтировали на московских дорогах в 2022 году

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкОткрытие развязки на пересечении Бесединского шоссе с МКАД
Открытие развязки на пересечении Бесединского шоссе с МКАД - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Открытие развязки на пересечении Бесединского шоссе с МКАД
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали в Москве около 100 километров барьерных ограждений, поврежденных в результате ДТП, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб, за прошлый год восстановили порядка 100 километров таких конструкций. Мероприятия выполняются в кратчайшие сроки, время ликвидации поврежденного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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Заммэра рассказал, что чаще всего ремонт барьерных ограждений проводится на участках МКАД, ТТК, Ленинградском проспекте, Ленинградском и Киевском шоссе, проспекте Мира.
"В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до 9 тонн при скорости 60 километров в час. Качественные конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезда машины на встречную полосу и соответственно лобового столкновения с другим автомобилем", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности с 2014 года в столице было отремонтировано почти 1,1 тысячи километров металлических барьерных ограждений.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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