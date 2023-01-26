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Украинские войска снова обстреляли Макеевку - РИА Новости, 26.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/donbass-1847558217.html
Украинские войска снова обстреляли Макеевку
Украинские войска снова обстреляли Макеевку - РИА Новости, 26.01.2023
Украинские войска снова обстреляли Макеевку
Украинские войска выпустили в четверг по Червоногвардейскому району Макеевки восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:43
2023-01-26T12:43
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили в четверг по Червоногвардейскому району Макеевки восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.15 (совпадает с мск – ред.) населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230126/obstrel-1847541837.html
https://ria.ru/20230126/obstrel-1847498536.html
макеевка
донецкая народная республика
украина
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макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Происшествия
12:43 26.01.2023
 
Украинские войска снова обстреляли Макеевку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Макеевке восемь снарядов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЖенщина убирает осколки стекла после обстрела со стороны украинских войск
Женщина убирает осколки стекла после обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Женщина убирает осколки стекла после обстрела со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили в четверг по Червоногвардейскому району Макеевки восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.15 (совпадает с мск – ред.) населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
11:54Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли два района Донецка
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела Никитовского района Горловки - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
09:40
Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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