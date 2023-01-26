https://ria.ru/20230126/donbass-1847495022.html

Украинские войска снова обстреляли Макеевку

Украинские войска снова обстреляли Макеевку - РИА Новости, 26.01.2023

Украинские войска снова обстреляли Макеевку

Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T09:22

2023-01-26T09:22

2023-01-26T09:22

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства. Ранее в представительстве сообщали, что украинские войска в 8.35 выпустили по Макеевке четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230126/obstrel-1847490009.html

https://ria.ru/20230126/dnr-1847470679.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато