https://ria.ru/20230126/dodon-1847701569.html
Прокуроры попросили Верховный суд вернуть Додона под домашний арест
Прокуроры попросили Верховный суд вернуть Додона под домашний арест - РИА Новости, 26.01.2023
Прокуроры попросили Верховный суд вернуть Додона под домашний арест
В Высшую судебную палату (ВСП) Молдавии направлен запрос о переводе экс-президента страны Игоря Додона из судебного надзора под домашний арест, сообщает в... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T19:13
2023-01-26T19:13
2023-01-26T19:13
в мире
молдавия
румыния
владимир плахотнюк
игорь додон
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КИШИНЕВ, 26 янв – РИА Новости. В Высшую судебную палату (ВСП) Молдавии направлен запрос о переводе экс-президента страны Игоря Додона из судебного надзора под домашний арест, сообщает в четверг пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры республики. Ранее ВСП разрешила Додону отправиться в Румынию в период с 28 января по 5 февраля по семейным обстоятельствам. Ряд СМИ опубликовали название отеля в Румынии, где планировал остановиться Додон со своей семьей. "Прокуроры АП подали сегодня запрос в ВСП о замене меры пресечения подсудимому Игорю Додону. Прокуроры просят вернуть его под домашний арест, чтобы он не смог покинуть страну", - говорится в заявлении Антикоррупционной прокуратуры, распространенном для СМИ. Прокуроры ссылаются на показания врача, который якобы подписывал документ о назначении лечения сыну экс-президента. "Врач, чье имя и фамилия были указаны в медицинском направлении на лечение сына обвиняемого, 25 января заявил, что данного пациента не знает, не лечил и не осматривал, а документ подписал по просьбе коллеги, который является лечащим врачом семьи Додонa", - отметили в Антикоррупционной прокуратуре. В середине ноября Коллегия Высшей судебной палаты Молдавии изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде. Весной 2022 года в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, которую ранее возглавлял Додон, и партия "Шор". Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
https://ria.ru/20230121/moldaviya-1846470820.html
https://ria.ru/20221222/dodon-1840699319.html
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в мире, молдавия, румыния, владимир плахотнюк, игорь додон
В мире, Молдавия, Румыния, Владимир Плахотнюк, Игорь Додон
Прокуроры попросили Верховный суд вернуть Додона под домашний арест
Прокуроры попросили Верховный суд вернуть экс-главу Молдавии Додона под домашний арест
КИШИНЕВ, 26 янв – РИА Новости.
В Высшую судебную палату (ВСП) Молдавии направлен запрос о переводе экс-президента страны Игоря Додона из судебного надзора под домашний арест, сообщает
в четверг пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры республики.
Ранее ВСП разрешила Додону отправиться в Румынию
в период с 28 января по 5 февраля по семейным обстоятельствам. Ряд СМИ опубликовали название отеля в Румынии, где планировал остановиться Додон со своей семьей.
"Прокуроры АП подали сегодня запрос в ВСП о замене меры пресечения подсудимому Игорю Додону. Прокуроры просят вернуть его под домашний арест, чтобы он не смог покинуть страну", - говорится в заявлении Антикоррупционной прокуратуры, распространенном для СМИ.
Прокуроры ссылаются на показания врача, который якобы подписывал документ о назначении лечения сыну экс-президента.
"Врач, чье имя и фамилия были указаны в медицинском направлении на лечение сына обвиняемого, 25 января заявил, что данного пациента не знает, не лечил и не осматривал, а документ подписал по просьбе коллеги, который является лечащим врачом семьи Додонa", - отметили в Антикоррупционной прокуратуре.
В середине ноября Коллегия Высшей судебной палаты Молдавии изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде.
Весной 2022 года в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, которую ранее возглавлял Додон, и партия "Шор". Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка
. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.