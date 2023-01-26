https://ria.ru/20230126/dizel-1847686547.html

ЕС обсуждает лимит цен на российский дизель, пишут СМИ

ЕС обсуждает лимит цен на российский дизель, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2023

ЕС обсуждает лимит цен на российский дизель, пишут СМИ

Европейский союз изучает возможность ввести лимит цен на российское дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель, передает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T18:17

2023-01-26T18:17

2023-01-26T18:34

экономика

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Европейский союз изучает возможность ввести лимит цен на российское дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Европейский союз изучает план по ограничению цены на экспорт переработанного российского топлива, торгующегося с премией, например дизельное топливо, на уровне 100 долларов за баррель", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник.Кроме того, ЕС изучает возможность установить лимит цен на российские нефтепродукты, торгующиеся со скидкой, например на мазут, на уровне 45 долларов.Ранее американское министерство финансов сообщало, что США вместе с союзниками согласились ввести два ценовых потолка для нефтепродуктов из России. Ограничить цены на российские нефтепродукты предполагается в феврале, когда от их закупок откажется Евросоюз и запретит их перевозку морским путем.С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля текущего года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

https://ria.ru/20230125/neft-1847358556.html

https://ria.ru/20230126/niderlandy-1847443868.html

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экономика, евросоюз, санкции в отношении россии, россия, в мире, сша, g7, австралия, цены на нефть