https://ria.ru/20230126/chernogoriya-1847721545.html
Черногория намерена развивать свою космическую программу
Черногория намерена развивать свою космическую программу - РИА Новости, 26.01.2023
Черногория намерена развивать свою космическую программу
Власти Черногории намерены развивать свою космическую программу и поддержат проект молодых исследователей, которые разрабатывают первый черногорский спутник... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T21:21
2023-01-26T21:21
2023-01-26T21:21
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БЕЛГРАД, 26 янв – РИА Новости. Власти Черногории намерены развивать свою космическую программу и поддержат проект молодых исследователей, которые разрабатывают первый черногорский спутник "Луча", заявил премьер (в техническом мандате) Дритан Абазович. По данным кабмина, Абазович разговаривал в четверг с Ниной Дракулич, Николой Перовичем и Филипом Йовичевичем, молодыми черногорскими инноваторами и представителями организации Montenegro Space Research, которые инициировали проект запуска первого черногорского спутника "Луча". На встрече обсуждался и пробный запуск черногорского спутника в октябре 2022 года. Тогда устройство, называемое авторами из-за сходстве в размерах и форме "кубиком", было поднято метеорологическим баллоном на высоту 38 километров. Оттуда прототип спутника отправил фотографии и данные об ультрафиолетовым излучении и состоянии озонового слоя над Черногорией и прилегающими странами. Затем запущенный из Даниловграда близ Подгорицы баллон приземлился под городом Цетине в центральной части страны. Сообщения в СМИ о запуске первого черногорского спутника вызвали массу ироничных комментариев в соцсетях. Тем не менее проект спутника "Луча" предполагает более сложное устройство и в перспективе даже собственную небольшую ракету-носитель.
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черногория, подгорица (город), космос - риа наука, в мире
Черногория, Подгорица (город), Космос - РИА Наука, В мире
Черногория намерена развивать свою космическую программу
Премьер Черногории Абазович заявил, что Подгорица запустит свою космическую программу
БЕЛГРАД, 26 янв – РИА Новости. Власти Черногории намерены развивать свою космическую программу и поддержат проект молодых исследователей, которые разрабатывают первый черногорский спутник "Луча", заявил премьер (в техническом мандате) Дритан Абазович.
По данным кабмина, Абазович разговаривал в четверг с Ниной Дракулич, Николой Перовичем и Филипом Йовичевичем, молодыми черногорскими инноваторами и представителями организации Montenegro Space Research, которые инициировали проект запуска первого черногорского спутника "Луча".
"Запускаем черногорскую космическую программу, встаем за нашими инноваторами, которые развивают спутник "Луча", - указал Абазович. Глава правительства заявил, что Черногория хочет иметь собственную космическую программу, и власти страны через Фонд инноваций намерены стимулировать молодых людей.
На встрече обсуждался и пробный запуск черногорского спутника в октябре 2022 года. Тогда устройство, называемое авторами из-за сходстве в размерах и форме "кубиком", было поднято метеорологическим баллоном на высоту 38 километров. Оттуда прототип спутника отправил фотографии и данные об ультрафиолетовым излучении и состоянии озонового слоя над Черногорией и прилегающими странами. Затем запущенный из Даниловграда близ Подгорицы
баллон приземлился под городом Цетине в центральной части страны.
Сообщения в СМИ о запуске первого черногорского спутника вызвали массу ироничных комментариев в соцсетях. Тем не менее проект спутника "Луча" предполагает более сложное устройство и в перспективе даже собственную небольшую ракету-носитель.