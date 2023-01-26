https://ria.ru/20230126/beremennost-1847673340.html

Индивидуальное сопровождение беременности появилось в женских консультациях

Индивидуальное сопровождение беременности появилось в женских консультациях - РИА Новости, 26.01.2023

Индивидуальное сопровождение беременности появилось в женских консультациях

В Подмосковье появилась возможность обратиться за услугой индивидуального сопровождения беременности. Нововведение реализовали в рамках проекта "Женская... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T17:41

2023-01-26T17:41

2023-01-26T17:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Подмосковье появилась возможность обратиться за услугой индивидуального сопровождения беременности. Нововведение реализовали в рамках проекта "Женская консультация". После постановки на учет за будущей мамой закрепят специалиста, который будет сопровождать ее на протяжении всего срока. Об этом сообщил телеканал "360".Кроме того, женщина сможет обратиться к консультанту по всем волнующим вопросам и получить своевременный и понятный ответ. Выйти на связь со специалистом можно будет по телефону или с помощью мессенджера.Для постановки на учет беременной необходимо обратиться в кабинет женской консультации по месту проживания.

московская область (подмосковье)

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), светлана стригункова