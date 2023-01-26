https://ria.ru/20230126/beremennost-1847673340.html
Индивидуальное сопровождение беременности появилось в женских консультациях
Индивидуальное сопровождение беременности появилось в женских консультациях - РИА Новости, 26.01.2023
Индивидуальное сопровождение беременности появилось в женских консультациях
В Подмосковье появилась возможность обратиться за услугой индивидуального сопровождения беременности. Нововведение реализовали в рамках проекта "Женская... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:41
2023-01-26T17:41
2023-01-26T17:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Подмосковье появилась возможность обратиться за услугой индивидуального сопровождения беременности. Нововведение реализовали в рамках проекта "Женская консультация". После постановки на учет за будущей мамой закрепят специалиста, который будет сопровождать ее на протяжении всего срока. Об этом сообщил телеканал "360".Кроме того, женщина сможет обратиться к консультанту по всем волнующим вопросам и получить своевременный и понятный ответ. Выйти на связь со специалистом можно будет по телефону или с помощью мессенджера.Для постановки на учет беременной необходимо обратиться в кабинет женской консультации по месту проживания.
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова