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Индивидуальное сопровождение беременности появилось в женских консультациях - РИА Новости, 26.01.2023
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20230126/beremennost-1847673340.html
Индивидуальное сопровождение беременности появилось в женских консультациях
Индивидуальное сопровождение беременности появилось в женских консультациях - РИА Новости, 26.01.2023
Индивидуальное сопровождение беременности появилось в женских консультациях
В Подмосковье появилась возможность обратиться за услугой индивидуального сопровождения беременности. Нововведение реализовали в рамках проекта "Женская... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:41
2023-01-26T17:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Подмосковье появилась возможность обратиться за услугой индивидуального сопровождения беременности. Нововведение реализовали в рамках проекта "Женская консультация". После постановки на учет за будущей мамой закрепят специалиста, который будет сопровождать ее на протяжении всего срока. Об этом сообщил телеканал "360".Кроме того, женщина сможет обратиться к консультанту по всем волнующим вопросам и получить своевременный и понятный ответ. Выйти на связь со специалистом можно будет по телефону или с помощью мессенджера.Для постановки на учет беременной необходимо обратиться в кабинет женской консультации по месту проживания.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
17:41 26.01.2023
 

Индивидуальное сопровождение беременности появилось в женских консультациях

© РИА Новости / Александр КондратюкБременные женщины в женской консультации
Бременные женщины в женской консультации - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Подмосковье появилась возможность обратиться за услугой индивидуального сопровождения беременности. Нововведение реализовали в рамках проекта "Женская консультация". После постановки на учет за будущей мамой закрепят специалиста, который будет сопровождать ее на протяжении всего срока. Об этом сообщил телеканал "360".
"Сотрудник, закрепленный за беременной женщиной, будет записывать ее на скрининг, прием и консультации к врачам, напоминать о визитах, информировать о курсах для будущих матерей и многое другое", – заявила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
Кроме того, женщина сможет обратиться к консультанту по всем волнующим вопросам и получить своевременный и понятный ответ. Выйти на связь со специалистом можно будет по телефону или с помощью мессенджера.
Для постановки на учет беременной необходимо обратиться в кабинет женской консультации по месту проживания.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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