https://ria.ru/20230126/avariya-1847631820.html

Во Владивостоке почти семь тысяч человек остались без света из-за аварии

Во Владивостоке почти семь тысяч человек остались без света из-за аварии - РИА Новости, 26.01.2023

Во Владивостоке почти семь тысяч человек остались без света из-за аварии

Авария оставила без света почти 7 тысяч жителей в более 100 многоквартирных домов, а также соцобъекты во Владивостоке, электроснабжение восстановлено,... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T16:05

2023-01-26T16:05

2023-01-26T16:05

происшествия

жкх

владивосток

приморский край

партизанск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789008027_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b1281181bc9570525b37090119d650b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв - РИА Новости. Авария оставила без света почти 7 тысяч жителей в более 100 многоквартирных домов, а также соцобъекты во Владивостоке, электроснабжение восстановлено, проводится проверка, сообщает прокуратура Приморского края. "Около 19 часов (12.00 мск)... произошло аварийное отключение на подстанции "Улисс" АО "ДРСК" (во Владивостоке), в результате которого прекращена подача электроэнергии около 7 тысячам жителей более 100 многоквартирных домов и социально-значимых объектов... В 21. 20 (14.20 мск) электроснабжение восстановлено. Прокуратурой организована проверка по факту отключения электроснабжения", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве уточнили, что по результатам проверки будет дана "оценка исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей", а также соблюдению сроков устранения аварии и прав граждан при выставлении квитанций. На 21-26 января в Приморье действует штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. У берегов Приморья есть риск быстрого обледенения судов. Для школьников Владивостока, Партизанска и Артема во время морозов действует свободное посещение занятий. Во Владивостоке ночью во вторник похолодало до минус 27 градусов, это рекорд за зиму. В Приморье запретили плановое отключение света до 31 января из-за аномальных морозов.

https://ria.ru/20230126/morozy-1847571288.html

https://ria.ru/20230125/skoraya-1847257241.html

владивосток

приморский край

партизанск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, владивосток, приморский край, партизанск, россия