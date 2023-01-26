https://ria.ru/20230126/avariya-1847631820.html
Во Владивостоке почти семь тысяч человек остались без света из-за аварии
Во Владивостоке почти семь тысяч человек остались без света из-за аварии - РИА Новости, 26.01.2023
Во Владивостоке почти семь тысяч человек остались без света из-за аварии
Авария оставила без света почти 7 тысяч жителей в более 100 многоквартирных домов, а также соцобъекты во Владивостоке, электроснабжение восстановлено,... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T16:05
2023-01-26T16:05
2023-01-26T16:05
происшествия
жкх
владивосток
приморский край
партизанск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789008027_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b1281181bc9570525b37090119d650b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 янв - РИА Новости. Авария оставила без света почти 7 тысяч жителей в более 100 многоквартирных домов, а также соцобъекты во Владивостоке, электроснабжение восстановлено, проводится проверка, сообщает прокуратура Приморского края. "Около 19 часов (12.00 мск)... произошло аварийное отключение на подстанции "Улисс" АО "ДРСК" (во Владивостоке), в результате которого прекращена подача электроэнергии около 7 тысячам жителей более 100 многоквартирных домов и социально-значимых объектов... В 21. 20 (14.20 мск) электроснабжение восстановлено. Прокуратурой организована проверка по факту отключения электроснабжения", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве уточнили, что по результатам проверки будет дана "оценка исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей", а также соблюдению сроков устранения аварии и прав граждан при выставлении квитанций. На 21-26 января в Приморье действует штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. У берегов Приморья есть риск быстрого обледенения судов. Для школьников Владивостока, Партизанска и Артема во время морозов действует свободное посещение занятий. Во Владивостоке ночью во вторник похолодало до минус 27 градусов, это рекорд за зиму. В Приморье запретили плановое отключение света до 31 января из-за аномальных морозов.
https://ria.ru/20230126/morozy-1847571288.html
https://ria.ru/20230125/skoraya-1847257241.html
владивосток
приморский край
партизанск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789008027_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1d5c32933d83f7578b323c8c710ca0af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, владивосток, приморский край, партизанск, россия
Происшествия, ЖКХ, Владивосток, Приморский край, Партизанск, Россия
Во Владивостоке почти семь тысяч человек остались без света из-за аварии
Во Владивостоке авария оставила без света почти семь тысяч человек, ее устранили