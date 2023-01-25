https://ria.ru/20230125/yaponiya-1847304856.html

Экс-премьер Японии усомнился, что Россия проиграет в конфликте на Украине

Экс-премьер Японии усомнился, что Россия проиграет в конфликте на Украине - РИА Новости, 25.01.2023

Экс-премьер Японии усомнился, что Россия проиграет в конфликте на Украине

Неудача Москвы в конфликте с Киевом почти невозможна, процитировало агентство Киодо бывшего премьер-министра Японии Ёсиро Мори. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T13:13

2023-01-25T13:13

2023-01-25T14:00

в мире

ёсиро мори

владимир путин

япония

украина

россия

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

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ТОКИО, 25 янв — РИА Новости. Неудача Москвы в конфликте с Киевом почти невозможна, процитировало агентство Киодо бывшего премьер-министра Японии Ёсиро Мори.В прошлом ноябре Мори заявил, что президент Украины Владимир Зеленский виноват в том, что происходит с жителями его страны из-за продолжающегося конфликта.Экс-премьер также раскритиковал японские новостные агентства, отметив, что их односторонние репортажи о конфликте создают у него впечатление, будто они полагаются только на сообщения из Европы и США.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230111/ukraina-1844133996.html

япония

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ёсиро мори, владимир путин, япония, украина, россия, владимир зеленский