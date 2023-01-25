https://ria.ru/20230125/yaponiya-1847304856.html
Экс-премьер Японии усомнился, что Россия проиграет в конфликте на Украине
Экс-премьер Японии усомнился, что Россия проиграет в конфликте на Украине - РИА Новости, 25.01.2023
Экс-премьер Японии усомнился, что Россия проиграет в конфликте на Украине
Неудача Москвы в конфликте с Киевом почти невозможна, процитировало агентство Киодо бывшего премьер-министра Японии Ёсиро Мори. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:13
2023-01-25T13:13
2023-01-25T14:00
в мире
ёсиро мори
владимир путин
япония
украина
россия
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597163981_0:280:2049:1432_1920x0_80_0_0_38f2103836a7004e65ef2b13954a9fa8.jpg
ТОКИО, 25 янв — РИА Новости. Неудача Москвы в конфликте с Киевом почти невозможна, процитировало агентство Киодо бывшего премьер-министра Японии Ёсиро Мори.В прошлом ноябре Мори заявил, что президент Украины Владимир Зеленский виноват в том, что происходит с жителями его страны из-за продолжающегося конфликта.Экс-премьер также раскритиковал японские новостные агентства, отметив, что их односторонние репортажи о конфликте создают у него впечатление, будто они полагаются только на сообщения из Европы и США.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230111/ukraina-1844133996.html
япония
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597163981_0:88:2049:1624_1920x0_80_0_0_ce1e2aa0d1ea2e8e61ed470f0dabae86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ёсиро мори, владимир путин, япония, украина, россия, владимир зеленский
В мире, Ёсиро Мори, Владимир Путин, Япония, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский
13:13 25.01.2023 (обновлено: 14:00 25.01.2023)
Экс-премьер Японии усомнился, что Россия проиграет в конфликте на Украине
Экс-премьер Японии Мори назвал проигрыш России в украинском конфликте почти немыслимым