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Экс-премьер Японии усомнился, что Россия проиграет в конфликте на Украине - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/yaponiya-1847304856.html
Экс-премьер Японии усомнился, что Россия проиграет в конфликте на Украине
Экс-премьер Японии усомнился, что Россия проиграет в конфликте на Украине - РИА Новости, 25.01.2023
Экс-премьер Японии усомнился, что Россия проиграет в конфликте на Украине
Неудача Москвы в конфликте с Киевом почти невозможна, процитировало агентство Киодо бывшего премьер-министра Японии Ёсиро Мори. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:13
2023-01-25T14:00
в мире
ёсиро мори
владимир путин
япония
украина
россия
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
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ТОКИО, 25 янв — РИА Новости. Неудача Москвы в конфликте с Киевом почти невозможна, процитировало агентство Киодо бывшего премьер-министра Японии Ёсиро Мори.В прошлом ноябре Мори заявил, что президент Украины Владимир Зеленский виноват в том, что происходит с жителями его страны из-за продолжающегося конфликта.Экс-премьер также раскритиковал японские новостные агентства, отметив, что их односторонние репортажи о конфликте создают у него впечатление, будто они полагаются только на сообщения из Европы и США.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, ёсиро мори, владимир путин, япония, украина, россия, владимир зеленский
В мире, Ёсиро Мори, Владимир Путин, Япония, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский
13:13 25.01.2023 (обновлено: 14:00 25.01.2023)
 
Экс-премьер Японии усомнился, что Россия проиграет в конфликте на Украине

Экс-премьер Японии Мори назвал проигрыш России в украинском конфликте почти немыслимым

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкЁсиро Мори
Ёсиро Мори - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Ёсиро Мори. Архивное фото
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ТОКИО, 25 янв — РИА Новости. Неудача Москвы в конфликте с Киевом почти невозможна, процитировало агентство Киодо бывшего премьер-министра Японии Ёсиро Мори.

"Действительно ли стоит вкладывать столько усилий в Украину? Практически немыслимо, что Россия проиграет", — сказал политик на встрече в Токио.

В прошлом ноябре Мори заявил, что президент Украины Владимир Зеленский виноват в том, что происходит с жителями его страны из-за продолжающегося конфликта.
Экс-премьер также раскритиковал японские новостные агентства, отметив, что их односторонние репортажи о конфликте создают у него впечатление, будто они полагаются только на сообщения из Европы и США.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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