https://ria.ru/20230125/voronezh-1847218939.html

Раскрыты данные о зверствах немецких нацистов в Воронеже в годы войны

Раскрыты данные о зверствах немецких нацистов в Воронеже в годы войны - РИА Новости, 25.01.2023

Раскрыты данные о зверствах немецких нацистов в Воронеже в годы войны

Министерство обороны рассекретило данные, свидетельствующие о зверствах немецких нацистов и их венгерских и румынских пособников во время оккупации Воронежа и... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T00:24

2023-01-25T00:24

2023-01-25T00:38

безопасность

россия

воронеж

воронежская область

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Министерство обороны рассекретило данные, свидетельствующие о зверствах немецких нацистов и их венгерских и румынских пособников во время оккупации Воронежа и области во время Великой Отечественной войны. Документы опубликованы на официальном сайте ведомства в новом документальном проекте "Воронеж. Непокоренный город-фронт".Людей обращали в рабство Согласно информации министерства, немецкие, венгерские и румынские фашисты стали вводить на захваченных территориях Воронежской области фактически рабовладельческие порядки. Так, в селе Екатериновка венгерские оккупанты заставили всех жителей "от мала до велика" работать в поле и на других работах по 12 и более часов в сутки, "платя за это ударами плетей". Кроме того, недалеко от самого селения нацисты устроили концлагерь "Стучи машина", куда поместили почти всех мужчин и женщин. "Всех заставляли тяжело работать, не обращая внимания на состояние здоровья. Люди сотнями умирали от истощения, и только единицам удалось вырваться из лагеря", — говорится в опубликованном акте о зверствах венгерских оккупантов в селе Екатериновка. Насилие над женщинами Не щадили нацисты и женщин. Так, войдя в село Россошь, немецкие оккупанты отобрали у колхозницы Натальи Даниловны все "до последней картофелины" и сожгли избу. Когда она стала умолять оставить ей немного хлеба, картошки (у нее было четверо детей), немецкий солдат ее избил и надругался. Это не единственный случай изнасилований и жестоких убийств женщин в этом селе. Сильно пострадал и сам областной центр Воронеж: тяжелейшие бои, а также немецкая тактика выжженной земли привели к тому, что город был почти полностью разрушен. Из 20 тысяч жилых домов было уничтожено более 18 тысяч зданий. О широком масштабе разрушений свидетельствуют представленные в проекте фото тех времен — как советские, так и трофейные немецкие. Огромные потери Среди рассекреченных материалов Минобороны также представлены журналы боевых действий, свидетельствующие о том, что с самого начала боев за Воронеж обе стороны несли огромные потери. При этом и сами немцы за один только июль потеряли в Воронеже 40 тысяч человек убитыми. Рождение штурмовых групп Помимо этого, из представленных документов следует, что в боях за Воронеж Красная Армия стала использовать особую тактику штурмовых групп. Согласно журналам боев, особенно упорными бои были в районе "больничного городка", который не раз переходил из рук в руки. Во время сражений здание областной больницы оказалось почти полностью уничтоженным. От него остались лишь колонны, держащие проломленный купол. Сохраненное разрушенное здание больницы ("Ротонда") стало памятником войны и напоминанием о кровопролитных боях за город. Героизм при освобождении В собрании документов также представлены свидетельства героизма советских солдат, проявленном при освобождении города. Среди них — статья "Армейской правды" от 26 января 1943 года, посвященная знаменосцу полка Александру Алавердову. Накануне освобождения города он своим примером поднял цепь в атаку. "Сильно укрепившиеся гитлеровцы открыли яростный огонь. Цепи атакующих начинали редеть. Противник прижимал наступающих к земле <…> Когда батальоны лежали под огнем противника, Алавердов поцеловал Знамя и взглянул на командира, как бы говоря ему: "Не опозорим наше Знамя малодушием!" Командир разрешил ему выйти на поле боя <…> Появление развернутого алого полотнища над полем сражения воодушевило бойцов. Каждый вспомнил о священной присяге — преданно служить своей Родине, не щадя ни крови, ни самой жизни. Батальоны поднялись и двинулись на штурм вражеских укреплений", — подчеркивается в публикации. Также в архивных материалах описан подвиг заместителя командира 2-го батальона 796-го стрелкового полка 141-й стрелковой дивизии по политчасти старшего лейтенанта Булавко, сражавшегося с противником в районе деревни Хмелевый Лес. "В бою выбыло из строя много личного состава, был убит командир батальона капитан Васин, ранен заместитель комбата по строевой части старший лейтенант Рынков. Батальон оказался в тяжелом положении. Товарищ Булавко взял командование в свои руки, собрал остатки батальона и с 40 бойцами отразил несколько контратак противника, действовавшего силами до 150 человек", — сообщается в донесении политотдела 60-й армии от 27 января 1943 года. Освобождение воронежа 25 января 1943 года войска Воронежского фронта, перейдя в наступление, полностью освободили Воронеж, битва за который длилась 212 дней. Все это время по городу пролегала линия фронта — часть Воронежа находилась в руках Красной Армии, другая — под оккупацией гитлеровцев. Красноармейцы, проявляя мужество и героизм, сдерживали здесь до 30 фашистских дивизий, включая немецкие, румынские, итальянские и венгерские соединения, тем самым срывая оперативные планы противника. Во время операции "Малый уран" войска Воронежского и Юго-Западного фронтов своими активными действиями на данном направлении сорвали попытку гитлеровцев деблокировать 6-ю армию Паулюса под Сталинградом. В послевоенное время Воронеж был награжден орденом Отечественной войны I степени, позднее ему было присвоено почетное звание "Город воинской славы". За подвиги на фронтах Великой Отечественной войны более 300 тысяч воронежцев были удостоены боевых наград, из них 274 стали Героями Советского Союза, 65 человек — полными кавалерами ордена Славы. В настоящее время на территории Воронежа в 46 братских могилах захоронен 26 791 защитник города.

https://ria.ru/20230118/leningrad-1845608033.html

https://ria.ru/20221221/mariupol-1840318921.html

https://ria.ru/20221205/natsisty-1836295218.html

https://ria.ru/20230106/angliya-1843215374.html

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безопасность, россия, воронеж, воронежская область, великая отечественная война (1941-1945)