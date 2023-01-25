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Из-за санкций Россия не может отправить удобрения в Сирию, заявил Небензя - РИА Новости, 25.01.2023
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Из-за санкций Россия не может отправить удобрения в Сирию, заявил Небензя
Из-за санкций Россия не может отправить удобрения в Сирию, заявил Небензя - РИА Новости, 25.01.2023
Из-за санкций Россия не может отправить удобрения в Сирию, заявил Небензя
Россия готова направить часть заблокированных в Европе удобрений в Сирию, однако принятый США "акт Цезаря" не дает этого сделать, Москва ждет от ООН разъяснений РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T20:53
2023-01-25T20:53
в мире
василий небензя
дональд трамп
сирия
россия
сша
евросоюз
оон
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ООН, 25 янв – РИА Новости. Россия готова направить часть заблокированных в Европе удобрений в Сирию, однако принятый США "акт Цезаря" не дает этого сделать, Москва ждет от ООН разъяснений о том, что делается для разрешения этой ситуации, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, на эту проблему РФ и сирийские коллеги уже обращали внимание генерального секретаря ООН. "Рассчитываем получить от ООН четкую информацию о том, что делается для ее решения", - добавил он. Администрация экс-президента США Дональда Трампа в 2020 году значительно расширила санкции против Сирии, в том числе посредством так называемого "закона Цезаря", под действие которого попадают не только организации Сирии, но и другие взаимодействующие с Дамаском государства.
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в мире, василий небензя, дональд трамп, сирия, россия, сша, евросоюз, оон
В мире, Василий Небензя, Дональд Трамп, Сирия, Россия, США, Евросоюз, ООН
20:53 25.01.2023
 
Из-за санкций Россия не может отправить удобрения в Сирию, заявил Небензя

Небензя: Россия готова направить удобрения из Европы в Сирию, но "акт Цезаря" этому мешает

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкВодорастворимые и гранулированные удобрения
Водорастворимые и гранулированные удобрения - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Водорастворимые и гранулированные удобрения. Архивное фото
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ООН, 25 янв – РИА Новости. Россия готова направить часть заблокированных в Европе удобрений в Сирию, однако принятый США "акт Цезаря" не дает этого сделать, Москва ждет от ООН разъяснений о том, что делается для разрешения этой ситуации, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Наша страна готова безвозмездно направить Дамаску партию удобрений, заблокированных в странах ЕС из-за антироссийских санкций, однако, как выясняется, из-за принятого властями США "акт Цезаря" ввезти их в Сирию невозможно из-за их так называемого двойного назначения", - сказал Небензя.
По его словам, на эту проблему РФ и сирийские коллеги уже обращали внимание генерального секретаря ООН.
"Рассчитываем получить от ООН четкую информацию о том, что делается для ее решения", - добавил он.
Администрация экс-президента США Дональда Трампа в 2020 году значительно расширила санкции против Сирии, в том числе посредством так называемого "закона Цезаря", под действие которого попадают не только организации Сирии, но и другие взаимодействующие с Дамаском государства.
Значок с флагами России и Сирии - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 14:49
Сирия и Россия обсуждают реализацию промышленных проектов под санкциями
 
В миреВасилий НебензяДональд ТрампСирияРоссияСШАЕвросоюзООН
 
 
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