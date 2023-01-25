https://ria.ru/20230125/udobreniya-1847448100.html
Из-за санкций Россия не может отправить удобрения в Сирию, заявил Небензя
Из-за санкций Россия не может отправить удобрения в Сирию, заявил Небензя - РИА Новости, 25.01.2023
Из-за санкций Россия не может отправить удобрения в Сирию, заявил Небензя
Россия готова направить часть заблокированных в Европе удобрений в Сирию, однако принятый США "акт Цезаря" не дает этого сделать, Москва ждет от ООН разъяснений РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T20:53
2023-01-25T20:53
2023-01-25T20:53
в мире
василий небензя
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ООН, 25 янв – РИА Новости. Россия готова направить часть заблокированных в Европе удобрений в Сирию, однако принятый США "акт Цезаря" не дает этого сделать, Москва ждет от ООН разъяснений о том, что делается для разрешения этой ситуации, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, на эту проблему РФ и сирийские коллеги уже обращали внимание генерального секретаря ООН. "Рассчитываем получить от ООН четкую информацию о том, что делается для ее решения", - добавил он. Администрация экс-президента США Дональда Трампа в 2020 году значительно расширила санкции против Сирии, в том числе посредством так называемого "закона Цезаря", под действие которого попадают не только организации Сирии, но и другие взаимодействующие с Дамаском государства.
https://ria.ru/20230113/siriya-1844639928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, василий небензя, дональд трамп, сирия, россия, сша, евросоюз, оон
В мире, Василий Небензя, Дональд Трамп, Сирия, Россия, США, Евросоюз, ООН
Из-за санкций Россия не может отправить удобрения в Сирию, заявил Небензя
Небензя: Россия готова направить удобрения из Европы в Сирию, но "акт Цезаря" этому мешает