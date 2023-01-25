https://ria.ru/20230125/udobreniya-1847448100.html

Из-за санкций Россия не может отправить удобрения в Сирию, заявил Небензя

Из-за санкций Россия не может отправить удобрения в Сирию, заявил Небензя - РИА Новости, 25.01.2023

Из-за санкций Россия не может отправить удобрения в Сирию, заявил Небензя

Россия готова направить часть заблокированных в Европе удобрений в Сирию, однако принятый США "акт Цезаря" не дает этого сделать, Москва ждет от ООН разъяснений РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T20:53

2023-01-25T20:53

2023-01-25T20:53

в мире

василий небензя

дональд трамп

сирия

россия

сша

евросоюз

оон

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ООН, 25 янв – РИА Новости. Россия готова направить часть заблокированных в Европе удобрений в Сирию, однако принятый США "акт Цезаря" не дает этого сделать, Москва ждет от ООН разъяснений о том, что делается для разрешения этой ситуации, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, на эту проблему РФ и сирийские коллеги уже обращали внимание генерального секретаря ООН. "Рассчитываем получить от ООН четкую информацию о том, что делается для ее решения", - добавил он. Администрация экс-президента США Дональда Трампа в 2020 году значительно расширила санкции против Сирии, в том числе посредством так называемого "закона Цезаря", под действие которого попадают не только организации Сирии, но и другие взаимодействующие с Дамаском государства.

https://ria.ru/20230113/siriya-1844639928.html

сирия

россия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, василий небензя, дональд трамп, сирия, россия, сша, евросоюз, оон