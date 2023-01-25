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Порядка 780 километров трубопроводов построят в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 25.01.2023
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20230125/truboprovod-1847438545.html
Порядка 780 километров трубопроводов построят в Подмосковье в 2023 году
Порядка 780 километров трубопроводов построят в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 25.01.2023
Порядка 780 километров трубопроводов построят в Подмосковье в 2023 году
В Подмосковье в 2023 году построят 778 километров трубопроводов. Газификацию проведут в рамках президентского проекта. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T20:04
2023-01-25T20:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Подмосковье в 2023 году построят 778 километров трубопроводов. Газификацию проведут в рамках президентского проекта. Об этом сообщил телеканал "360".Благодаря проекту газ получат более 31 тысячи жителей региона из 36 населенных пунктов. При этом список категорий льготников, которые могут претендовать на бесплатное подключение, также расширили.С 2023 года в него включены многодетные семьи, а также семьи участников СВО. Льготники смогут обратиться для проведения бесплатных работ внутри участка и получить газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей.Программу запустили в июне 2021 года. За эти годы газ провели для 300 тысяч человек, проживающих в 2,8 тысячи населенных пунктов.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
20:04 25.01.2023
 

Порядка 780 километров трубопроводов построят в Подмосковье в 2023 году

© РИА Новости / Александр КряжевГазопровод в селе
Газопровод в селе - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Подмосковье в 2023 году построят 778 километров трубопроводов. Газификацию проведут в рамках президентского проекта. Об этом сообщил телеканал "360".
Благодаря проекту газ получат более 31 тысячи жителей региона из 36 населенных пунктов. При этом список категорий льготников, которые могут претендовать на бесплатное подключение, также расширили.
С 2023 года в него включены многодетные семьи, а также семьи участников СВО. Льготники смогут обратиться для проведения бесплатных работ внутри участка и получить газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей.
Программу запустили в июне 2021 года. За эти годы газ провели для 300 тысяч человек, проживающих в 2,8 тысячи населенных пунктов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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