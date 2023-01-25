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Эксперт предупредил, что Abrams и Leopard 2 угрожают здоровью украинцев - РИА Новости, 25.01.2023
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Эксперт предупредил, что Abrams и Leopard 2 угрожают здоровью украинцев
Эксперт предупредил, что Abrams и Leopard 2 угрожают здоровью украинцев - РИА Новости, 25.01.2023
Эксперт предупредил, что Abrams и Leopard 2 угрожают здоровью украинцев
Поставка западных танков Abrams и Leopard 2 Киеву является не только актом военной эскалации, но и представляет угрозу здоровью мирных жителей из-за применяемых РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:53
2023-01-25T14:03
константин сивков
анатолий антонов
джо байден
киев
россия
сша
воздушно-космические силы россии
нато
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Поставка западных танков Abrams и Leopard 2 Киеву является не только актом военной эскалации, но и представляет угрозу здоровью мирных жителей из-за применяемых этими танками снарядов с обедненным ураном: они заражают местность и вызывают вспышки онкозаболеваний, заявил в среду РИА Новости доктор военных наук (Россия) Константин Сивков. Ранее в среду посол России в США Анатолий Антонов заявил, что решение о поставке американских танков расценивается Москвой как новая "вопиющая провокация". "Об этом надо четко сказать: в составе боекомплекта этих танков – американских, британских, французских и немецких, кстати, как и американских и немецких боевых машин пехоты (БМП) – есть бронебойные подкалиберные снаряды с сердечниками из обедненного урана. Применение таких снарядов на территории России следует рассматривать как применение грязного ядерного оружия", - сообщил Сивков. Он пояснил, что такие снаряды применялись американцами в Ираке, где возникли целые зоны, опасные для жизни людей. Урановая пыль, образующаяся в результате применения таких снарядов и оседающая на местности, радиоактивна и чрезвычайно токсична, не подвержена дезактивации и приводит к вспышкам серьезных онкологических заболеваний у местных жителей, утверждает эксперт. По мнению Сивкова, вопрос необходимо поднять по дипломатическим каналам – что поставка и применение таких снарядов "рассматривается как акт ядерного нападения на территорию Российской Федерации". Снаряды с обедненным ураномОбедненный уран применяется в бронебойных подкалиберных снарядах из-за своей высокой плотности и существенных запреградных разрушений после пробития брони. Впервые применять его в танковых снарядах стали в нацистской Германии из-за нехватки более плотного вольфрама. В 1970-х годах для борьбы с новыми советскими танками разработкой таких снарядов занялись в США. На сегодняшний день они входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, также их могут применять немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. В снарядах меньшего калибра обедненный уран применяется, в частности, в боекомплектах пушек американских штурмовиков A-10 и БМП Bradley. Американские вооруженные силы применяли снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии, в ходе вторжения в Ирак в 2003 году. Танки НАТО на УкраинеНа прошлой неделе на авиабазе Рамштайн состоялась встреча контактной группы НАТО, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Украине. Американские СМИ писали, что президент США Джо Байден собирается в среду анонсировать передачу украинцам от 30 до 50 танков Abrams в рамках соглашения с Берлином о поставке Киеву танков Leopard 2 из Германии и других стран. Ранее Великобритания анонсировала поставки танков Challenger 2. Также сообщалось о поставке Киеву французских колесных танков AMX-10RC, американских БМП Bradley и немецких БМП Marder. Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230125/abrams-1847291525.html
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константин сивков, анатолий антонов, джо байден, киев, россия, сша, воздушно-космические силы россии, нато, m1 abrams, в мире
Константин Сивков, Анатолий Антонов, Джо Байден, Киев, Россия, США, Воздушно-космические силы России, НАТО, M1 Abrams, В мире
13:53 25.01.2023 (обновлено: 14:03 25.01.2023)
 
Эксперт предупредил, что Abrams и Leopard 2 угрожают здоровью украинцев

Доктор военных наук Сивков: Abrams и Leopard 2 используют снаряды с обедненным ураном

© Фото : U.S. Army / Sgt. Randis MonroeАмериканские танки M1 Abrams
Американские танки M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Randis Monroe
Американские танки M1 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Поставка западных танков Abrams и Leopard 2 Киеву является не только актом военной эскалации, но и представляет угрозу здоровью мирных жителей из-за применяемых этими танками снарядов с обедненным ураном: они заражают местность и вызывают вспышки онкозаболеваний, заявил в среду РИА Новости доктор военных наук (Россия) Константин Сивков.
Ранее в среду посол России в США Анатолий Антонов заявил, что решение о поставке американских танков расценивается Москвой как новая "вопиющая провокация".
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"Об этом надо четко сказать: в составе боекомплекта этих танков – американских, британских, французских и немецких, кстати, как и американских и немецких боевых машин пехоты (БМП) – есть бронебойные подкалиберные снаряды с сердечниками из обедненного урана. Применение таких снарядов на территории России следует рассматривать как применение грязного ядерного оружия", - сообщил Сивков.
Он пояснил, что такие снаряды применялись американцами в Ираке, где возникли целые зоны, опасные для жизни людей. Урановая пыль, образующаяся в результате применения таких снарядов и оседающая на местности, радиоактивна и чрезвычайно токсична, не подвержена дезактивации и приводит к вспышкам серьезных онкологических заболеваний у местных жителей, утверждает эксперт.
По мнению Сивкова, вопрос необходимо поднять по дипломатическим каналам – что поставка и применение таких снарядов "рассматривается как акт ядерного нападения на территорию Российской Федерации".
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Снаряды с обедненным ураном

Обедненный уран применяется в бронебойных подкалиберных снарядах из-за своей высокой плотности и существенных запреградных разрушений после пробития брони. Впервые применять его в танковых снарядах стали в нацистской Германии из-за нехватки более плотного вольфрама.
В 1970-х годах для борьбы с новыми советскими танками разработкой таких снарядов занялись в США. На сегодняшний день они входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, также их могут применять немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. В снарядах меньшего калибра обедненный уран применяется, в частности, в боекомплектах пушек американских штурмовиков A-10 и БМП Bradley.
Американские вооруженные силы применяли снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии, в ходе вторжения в Ирак в 2003 году.
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Танки НАТО на Украине

На прошлой неделе на авиабазе Рамштайн состоялась встреча контактной группы НАТО, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Украине. Американские СМИ писали, что президент США Джо Байден собирается в среду анонсировать передачу украинцам от 30 до 50 танков Abrams в рамках соглашения с Берлином о поставке Киеву танков Leopard 2 из Германии и других стран.
Ранее Великобритания анонсировала поставки танков Challenger 2. Также сообщалось о поставке Киеву французских колесных танков AMX-10RC, американских БМП Bradley и немецких БМП Marder.
Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
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Константин СивковАнатолий АнтоновДжо БайденКиевРоссияСШАВоздушно-космические силы РоссииНАТОM1 AbramsВ мире
 
 
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