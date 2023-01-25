13:53 25.01.2023 (обновлено: 14:03 25.01.2023)
Эксперт предупредил, что Abrams и Leopard 2 угрожают здоровью украинцев
Доктор военных наук Сивков: Abrams и Leopard 2 используют снаряды с обедненным ураном
© Фото : U.S. Army / Sgt. Randis MonroeАмериканские танки M1 Abrams
© Фото : U.S. Army / Sgt. Randis Monroe
Американские танки M1 Abrams. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Поставка западных танков Abrams и Leopard 2 Киеву является не только актом военной эскалации, но и представляет угрозу здоровью мирных жителей из-за применяемых этими танками снарядов с обедненным ураном: они заражают местность и вызывают вспышки онкозаболеваний, заявил в среду РИА Новости доктор военных наук (Россия) Константин Сивков.
Ранее в среду посол России в США Анатолий Антонов заявил, что решение о поставке американских танков расценивается Москвой как новая "вопиющая провокация".
"Об этом надо четко сказать: в составе боекомплекта этих танков – американских, британских, французских и немецких, кстати, как и американских и немецких боевых машин пехоты (БМП) – есть бронебойные подкалиберные снаряды с сердечниками из обедненного урана. Применение таких снарядов на территории России следует рассматривать как применение грязного ядерного оружия", - сообщил Сивков.
Он пояснил, что такие снаряды применялись американцами в Ираке, где возникли целые зоны, опасные для жизни людей. Урановая пыль, образующаяся в результате применения таких снарядов и оседающая на местности, радиоактивна и чрезвычайно токсична, не подвержена дезактивации и приводит к вспышкам серьезных онкологических заболеваний у местных жителей, утверждает эксперт.
По мнению Сивкова, вопрос необходимо поднять по дипломатическим каналам – что поставка и применение таких снарядов "рассматривается как акт ядерного нападения на территорию Российской Федерации".
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Снаряды с обедненным ураном
Обедненный уран применяется в бронебойных подкалиберных снарядах из-за своей высокой плотности и существенных запреградных разрушений после пробития брони. Впервые применять его в танковых снарядах стали в нацистской Германии из-за нехватки более плотного вольфрама.
В 1970-х годах для борьбы с новыми советскими танками разработкой таких снарядов занялись в США. На сегодняшний день они входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, также их могут применять немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. В снарядах меньшего калибра обедненный уран применяется, в частности, в боекомплектах пушек американских штурмовиков A-10 и БМП Bradley.
Американские вооруженные силы применяли снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии, в ходе вторжения в Ирак в 2003 году.
Танки НАТО на Украине
На прошлой неделе на авиабазе Рамштайн состоялась встреча контактной группы НАТО, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Украине. Американские СМИ писали, что президент США Джо Байден собирается в среду анонсировать передачу украинцам от 30 до 50 танков Abrams в рамках соглашения с Берлином о поставке Киеву танков Leopard 2 из Германии и других стран.
Ранее Великобритания анонсировала поставки танков Challenger 2. Также сообщалось о поставке Киеву французских колесных танков AMX-10RC, американских БМП Bradley и немецких БМП Marder.
Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
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