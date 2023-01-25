https://ria.ru/20230125/tanki-1847317946.html

Эксперт предупредил, что Abrams и Leopard 2 угрожают здоровью украинцев

Эксперт предупредил, что Abrams и Leopard 2 угрожают здоровью украинцев - РИА Новости, 25.01.2023

Эксперт предупредил, что Abrams и Leopard 2 угрожают здоровью украинцев

Поставка западных танков Abrams и Leopard 2 Киеву является не только актом военной эскалации, но и представляет угрозу здоровью мирных жителей из-за применяемых РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T13:53

2023-01-25T13:53

2023-01-25T14:03

константин сивков

анатолий антонов

джо байден

киев

россия

сша

воздушно-космические силы россии

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847167993_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_19b0842237f5a28bfe7f6495dea16927.jpg

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Поставка западных танков Abrams и Leopard 2 Киеву является не только актом военной эскалации, но и представляет угрозу здоровью мирных жителей из-за применяемых этими танками снарядов с обедненным ураном: они заражают местность и вызывают вспышки онкозаболеваний, заявил в среду РИА Новости доктор военных наук (Россия) Константин Сивков. Ранее в среду посол России в США Анатолий Антонов заявил, что решение о поставке американских танков расценивается Москвой как новая "вопиющая провокация". "Об этом надо четко сказать: в составе боекомплекта этих танков – американских, британских, французских и немецких, кстати, как и американских и немецких боевых машин пехоты (БМП) – есть бронебойные подкалиберные снаряды с сердечниками из обедненного урана. Применение таких снарядов на территории России следует рассматривать как применение грязного ядерного оружия", - сообщил Сивков. Он пояснил, что такие снаряды применялись американцами в Ираке, где возникли целые зоны, опасные для жизни людей. Урановая пыль, образующаяся в результате применения таких снарядов и оседающая на местности, радиоактивна и чрезвычайно токсична, не подвержена дезактивации и приводит к вспышкам серьезных онкологических заболеваний у местных жителей, утверждает эксперт. По мнению Сивкова, вопрос необходимо поднять по дипломатическим каналам – что поставка и применение таких снарядов "рассматривается как акт ядерного нападения на территорию Российской Федерации". Снаряды с обедненным ураномОбедненный уран применяется в бронебойных подкалиберных снарядах из-за своей высокой плотности и существенных запреградных разрушений после пробития брони. Впервые применять его в танковых снарядах стали в нацистской Германии из-за нехватки более плотного вольфрама. В 1970-х годах для борьбы с новыми советскими танками разработкой таких снарядов занялись в США. На сегодняшний день они входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, также их могут применять немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. В снарядах меньшего калибра обедненный уран применяется, в частности, в боекомплектах пушек американских штурмовиков A-10 и БМП Bradley. Американские вооруженные силы применяли снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии, в ходе вторжения в Ирак в 2003 году. Танки НАТО на УкраинеНа прошлой неделе на авиабазе Рамштайн состоялась встреча контактной группы НАТО, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Украине. Американские СМИ писали, что президент США Джо Байден собирается в среду анонсировать передачу украинцам от 30 до 50 танков Abrams в рамках соглашения с Берлином о поставке Киеву танков Leopard 2 из Германии и других стран. Ранее Великобритания анонсировала поставки танков Challenger 2. Также сообщалось о поставке Киеву французских колесных танков AMX-10RC, американских БМП Bradley и немецких БМП Marder. Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230125/abrams-1847291525.html

https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779658740.html

https://ria.ru/20230125/ukraina-1847273362.html

https://ria.ru/20230120/koshmar-1846324539.html

киев

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

константин сивков, анатолий антонов, джо байден, киев, россия, сша, воздушно-космические силы россии, нато, m1 abrams, в мире