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ООН оценила ближнесрочные экономические перспективы США
ООН оценила ближнесрочные экономические перспективы США - РИА Новости, 25.01.2023
ООН оценила ближнесрочные экономические перспективы США
Ближнесрочные экономические перспективы в США начали быстро ухудшаться во второй половине 2022 года, следует из доклада ООН об экономической ситуации в мире и... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T21:07
2023-01-25T21:07
2023-01-25T21:13
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ООН, 25 янв – РИА Новости. Ближнесрочные экономические перспективы в США начали быстро ухудшаться во второй половине 2022 года, следует из доклада ООН об экономической ситуации в мире и перспективах ее развития в этом году. Инфляция потребительских цен резко выросла с 1,4% в декабре 2020 года до 9,1% в июне 2022 года, при этом среднемесячная инфляция цен составляла 4,7% в 2021 году, отмечается в нем. "Большую часть 2021 года политики рассматривали инфляционное давление как преходящее и ожидали, что оно исчезнет с возобновлением работы экономики. Но инфляция продолжала расти в 2022 году", - говорится в документе.
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экономика, сша, оон, в мире
Экономика, США, ООН, В мире
21:07 25.01.2023 (обновлено: 21:13 25.01.2023)
ООН оценила ближнесрочные экономические перспективы США
В ООН сообщили об ухудшении экономических перспектив США во второй половине 2022 года
ООН, 25 янв – РИА Новости. Ближнесрочные экономические перспективы в США начали быстро ухудшаться во второй половине 2022 года, следует из доклада ООН об экономической ситуации в мире и перспективах ее развития в этом году.
"Ближнесрочные экономические перспективы Соединенных Штатов Америки начали быстро ухудшаться во второй половине 2022 года на фоне растущих опасений по поводу безудержной инфляции, подрывающей рост производства", – говорится в докладе.
Инфляция потребительских цен резко выросла с 1,4% в декабре 2020 года до 9,1% в июне 2022 года, при этом среднемесячная инфляция цен составляла 4,7% в 2021 году, отмечается в нем.
"Большую часть 2021 года политики рассматривали инфляционное давление как преходящее и ожидали, что оно исчезнет с возобновлением работы экономики. Но инфляция продолжала расти в 2022 году", - говорится в документе.