https://ria.ru/20230125/ssha-1847450706.html

ООН оценила ближнесрочные экономические перспективы США

ООН оценила ближнесрочные экономические перспективы США - РИА Новости, 25.01.2023

ООН оценила ближнесрочные экономические перспективы США

Ближнесрочные экономические перспективы в США начали быстро ухудшаться во второй половине 2022 года, следует из доклада ООН об экономической ситуации в мире и... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T21:07

2023-01-25T21:07

2023-01-25T21:13

экономика

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ООН, 25 янв – РИА Новости. Ближнесрочные экономические перспективы в США начали быстро ухудшаться во второй половине 2022 года, следует из доклада ООН об экономической ситуации в мире и перспективах ее развития в этом году. Инфляция потребительских цен резко выросла с 1,4% в декабре 2020 года до 9,1% в июне 2022 года, при этом среднемесячная инфляция цен составляла 4,7% в 2021 году, отмечается в нем. "Большую часть 2021 года политики рассматривали инфляционное давление как преходящее и ожидали, что оно исчезнет с возобновлением работы экономики. Но инфляция продолжала расти в 2022 году", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230120/gosdolg-1846399638.html

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экономика, сша, оон, в мире