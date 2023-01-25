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В Саратове устранили аварию, нарушившую теплоснабжение 50 тысяч жителей - РИА Новости, 25.01.2023
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В Саратове устранили аварию, нарушившую теплоснабжение 50 тысяч жителей
В Саратове устранили аварию, нарушившую теплоснабжение 50 тысяч жителей - РИА Новости, 25.01.2023
В Саратове устранили аварию, нарушившую теплоснабжение 50 тысяч жителей
Энергетики в среду устранили аварию на теплосетях в Саратове, которая нарушила теплоснабжение и горячее водоснабжение в многоквартирных домах с населением свыше РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T07:01
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саратов
происшествия
жкх
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САРАТОВ, 25 янв - РИА Новости. Энергетики в среду устранили аварию на теплосетях в Саратове, которая нарушила теплоснабжение и горячее водоснабжение в многоквартирных домах с населением свыше 50 тысяч человек, подача отопления и горячей воды наладится в течение дня, сообщила мэрия в своем телеграм-канале. Ранее прокуратура региона информировала, что из-за аварии на теплосетях на улице Навашина в зону отключения попали более 80 многоквартирных домов с населением более 24 тысяч человек и шесть объектов социальной сферы, а в зону пониженных параметров подачи тепла - еще более 160 многоквартирных домов с населением около 26 тысяч человек и 16 объектов соцсферы. По поручению прокурора области Сергея Филипенко ведомство начало проверку. По данным главы города Лады Мокроусовой, отопление и горячую воду отключили во вторник в 8.30 (7.30 мск). Сейчас в Саратове 14 градусов мороза.
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саратов, происшествия, жкх
Саратов, Происшествия, ЖКХ
07:01 25.01.2023
 
В Саратове устранили аварию, нарушившую теплоснабжение 50 тысяч жителей

В Саратове энергетики устранили аварию, нарушившую теплоснабжение 50 тысяч жителей

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкМашинный зал районной тепловой станции
Машинный зал районной тепловой станции - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Машинный зал районной тепловой станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 25 янв - РИА Новости. Энергетики в среду устранили аварию на теплосетях в Саратове, которая нарушила теплоснабжение и горячее водоснабжение в многоквартирных домах с населением свыше 50 тысяч человек, подача отопления и горячей воды наладится в течение дня, сообщила мэрия в своем телеграм-канале.
Ранее прокуратура региона информировала, что из-за аварии на теплосетях на улице Навашина в зону отключения попали более 80 многоквартирных домов с населением более 24 тысяч человек и шесть объектов социальной сферы, а в зону пониженных параметров подачи тепла - еще более 160 многоквартирных домов с населением около 26 тысяч человек и 16 объектов соцсферы. По поручению прокурора области Сергея Филипенко ведомство начало проверку. По данным главы города Лады Мокроусовой, отопление и горячую воду отключили во вторник в 8.30 (7.30 мск).
"По информации ПАО "Т Плюс", в настоящее время ремонтные работы завершены, идет заполнение системы. По оперативным данным, подача отопления и горячего водоснабжения будет налажена в течение дня", - говорится в сообщении.
Сейчас в Саратове 14 градусов мороза.
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