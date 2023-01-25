https://ria.ru/20230125/saratov-1847231121.html

В Саратове устранили аварию, нарушившую теплоснабжение 50 тысяч жителей

В Саратове устранили аварию, нарушившую теплоснабжение 50 тысяч жителей - РИА Новости, 25.01.2023

В Саратове устранили аварию, нарушившую теплоснабжение 50 тысяч жителей

Энергетики в среду устранили аварию на теплосетях в Саратове, которая нарушила теплоснабжение и горячее водоснабжение в многоквартирных домах с населением свыше РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T07:01

2023-01-25T07:01

2023-01-25T07:01

саратов

происшествия

жкх

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САРАТОВ, 25 янв - РИА Новости. Энергетики в среду устранили аварию на теплосетях в Саратове, которая нарушила теплоснабжение и горячее водоснабжение в многоквартирных домах с населением свыше 50 тысяч человек, подача отопления и горячей воды наладится в течение дня, сообщила мэрия в своем телеграм-канале. Ранее прокуратура региона информировала, что из-за аварии на теплосетях на улице Навашина в зону отключения попали более 80 многоквартирных домов с населением более 24 тысяч человек и шесть объектов социальной сферы, а в зону пониженных параметров подачи тепла - еще более 160 многоквартирных домов с населением около 26 тысяч человек и 16 объектов соцсферы. По поручению прокурора области Сергея Филипенко ведомство начало проверку. По данным главы города Лады Мокроусовой, отопление и горячую воду отключили во вторник в 8.30 (7.30 мск). Сейчас в Саратове 14 градусов мороза.

https://ria.ru/20230123/moroz-1846853012.html

саратов

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саратов, происшествия, жкх