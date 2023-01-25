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Минприроды разработало маршруты круизного туризма на научных судах - РИА Новости, 25.01.2023
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Туризм
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Минприроды разработало маршруты круизного туризма на научных судах
Минприроды разработало маршруты круизного туризма на научных судах - РИА Новости, 25.01.2023
Минприроды разработало маршруты круизного туризма на научных судах
Минприроды России разработало маршруты круизного туризма на научно-исследовательских судах, заявил глава ведомства Александр Козлов. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T01:18
2023-01-25T01:27
туризм
туризм
новости - туризм
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
круизы
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Минприроды России разработало маршруты круизного туризма на научно-исследовательских судах, заявил глава ведомства Александр Козлов. "Это десять нацпарков и заповедников, куда трудно добраться по суше. Для работы по маршрутам у нас подходят два судна, которые есть на балансе институтов Росгидромета и находятся во Владивостоке. Сейчас решаем вопрос финансирования по их переоборудованию в пассажирский класс", — сказал Козлов на совещании с Путиным. По его словам, к летнему сезону необходимо завершить работы по первому судну — "Профессору Хромову", в следующем году — по "Академику Шокальскому".Осенью прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды проработать вопрос использования научно-исследовательских судов в круизном туризме.
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туризм, новости - туризм, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), круизы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), круизы
01:18 25.01.2023 (обновлено: 01:27 25.01.2023)
 
Минприроды разработало маршруты круизного туризма на научных судах

Минприроды разработало маршруты круизного туризма на научных судах по национальным паркам

© Фото : ДВНИГМИРоссийское судно "Академик Шокальский"
Российское судно Академик Шокальский - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : ДВНИГМИ
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Минприроды России разработало маршруты круизного туризма на научно-исследовательских судах, заявил глава ведомства Александр Козлов.
"Это десять нацпарков и заповедников, куда трудно добраться по суше. Для работы по маршрутам у нас подходят два судна, которые есть на балансе институтов Росгидромета и находятся во Владивостоке. Сейчас решаем вопрос финансирования по их переоборудованию в пассажирский класс", — сказал Козлов на совещании с Путиным.
По его словам, к летнему сезону необходимо завершить работы по первому судну — "Профессору Хромову", в следующем году — по "Академику Шокальскому".
Осенью прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды проработать вопрос использования научно-исследовательских судов в круизном туризме.
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