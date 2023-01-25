https://ria.ru/20230125/puteshestviya-1847126659.html

Минприроды разработало маршруты круизного туризма на научных судах

Минприроды разработало маршруты круизного туризма на научных судах - РИА Новости, 25.01.2023

Минприроды разработало маршруты круизного туризма на научных судах

Минприроды России разработало маршруты круизного туризма на научно-исследовательских судах, заявил глава ведомства Александр Козлов. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T01:18

2023-01-25T01:18

2023-01-25T01:27

туризм

туризм

новости - туризм

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

круизы

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Минприроды России разработало маршруты круизного туризма на научно-исследовательских судах, заявил глава ведомства Александр Козлов. "Это десять нацпарков и заповедников, куда трудно добраться по суше. Для работы по маршрутам у нас подходят два судна, которые есть на балансе институтов Росгидромета и находятся во Владивостоке. Сейчас решаем вопрос финансирования по их переоборудованию в пассажирский класс", — сказал Козлов на совещании с Путиным. По его словам, к летнему сезону необходимо завершить работы по первому судну — "Профессору Хромову", в следующем году — по "Академику Шокальскому".Осенью прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды проработать вопрос использования научно-исследовательских судов в круизном туризме.

https://ria.ru/20221208/kruizy-1837003950.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), круизы