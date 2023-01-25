https://ria.ru/20230125/pribaltika-1847239385.html

Володин объяснил, почему сотрудничество со странами Прибалтики невозможно

Володин объяснил, почему сотрудничество со странами Прибалтики невозможно - РИА Новости, 25.01.2023

Володин объяснил, почему сотрудничество со странами Прибалтики невозможно

Россия не может сотрудничать со странами Прибалтики, так как они утратили суверенитет, объяснил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T08:51

2023-01-25T08:51

2023-01-25T10:59

вячеслав володин

прибалтика

россия

политика

госдума рф

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россия не может сотрудничать со странами Прибалтики, так как они утратили суверенитет, объяснил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин. По мнению политика, решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией нужно было принимать давно, потому что "мертвое не может умереть дважды". Как напомнил Володин, их экономические результаты — худшие в Евросоюзе, а сами страны стали форпостами русофобии.Он указал, что в прибалтийских государствах нарушают права человека, ущемляют нацменьшинства, запрещая говорить на родных языках, преследуют независимые СМИ и правозащитников.В понедельник МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В ведомстве указали, что Таллин предпринял новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства, который подтверждает линию на развал отношений между странами.В качестве ответной меры Москва приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Кроме того, в понедельник в МИД был вызван эстонский посол. Он должен покинуть Россию 7 февраля.Позже глава дипведомства прибалтийской республики Урмас Рейнсалу заявил, что посол России Владимир Липаев должен покинуть Таллин одновременно с выездом из Москвы его эстонского коллеги.

https://ria.ru/20230124/baltika-1847069471.html

https://ria.ru/20230124/sudokhodstvo-1847044337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав володин, прибалтика, россия, политика, госдума рф