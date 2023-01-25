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Володин объяснил, почему сотрудничество со странами Прибалтики невозможно - РИА Новости, 25.01.2023
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Володин объяснил, почему сотрудничество со странами Прибалтики невозможно
Володин объяснил, почему сотрудничество со странами Прибалтики невозможно - РИА Новости, 25.01.2023
Володин объяснил, почему сотрудничество со странами Прибалтики невозможно
Россия не может сотрудничать со странами Прибалтики, так как они утратили суверенитет, объяснил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T08:51
2023-01-25T10:59
вячеслав володин
прибалтика
россия
политика
госдума рф
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россия не может сотрудничать со странами Прибалтики, так как они утратили суверенитет, объяснил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин. По мнению политика, решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией нужно было принимать давно, потому что "мертвое не может умереть дважды". Как напомнил Володин, их экономические результаты — худшие в Евросоюзе, а сами страны стали форпостами русофобии.Он указал, что в прибалтийских государствах нарушают права человека, ущемляют нацменьшинства, запрещая говорить на родных языках, преследуют независимые СМИ и правозащитников.В понедельник МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В ведомстве указали, что Таллин предпринял новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства, который подтверждает линию на развал отношений между странами.В качестве ответной меры Москва приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Кроме того, в понедельник в МИД был вызван эстонский посол. Он должен покинуть Россию 7 февраля.Позже глава дипведомства прибалтийской республики Урмас Рейнсалу заявил, что посол России Владимир Липаев должен покинуть Таллин одновременно с выездом из Москвы его эстонского коллеги.
https://ria.ru/20230124/baltika-1847069471.html
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вячеслав володин, прибалтика, россия, политика, госдума рф
Вячеслав Володин, Прибалтика, Россия, Политика, Госдума РФ
08:51 25.01.2023 (обновлено: 10:59 25.01.2023)
 
Володин объяснил, почему сотрудничество со странами Прибалтики невозможно

Володин: сотрудничество со странами Прибалтики невозможно из-за утраты ими суверенитета

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россия не может сотрудничать со странами Прибалтики, так как они утратили суверенитет, объяснил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Руководители стран Прибалтики 30 лет говорят, что строят независимые государства. На деле — все решения принимаются в Вашингтоне и Брюсселе", — написал он.

По мнению политика, решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией нужно было принимать давно, потому что "мертвое не может умереть дважды". Как напомнил Володин, их экономические результаты — худшие в Евросоюзе, а сами страны стали форпостами русофобии.
Он указал, что в прибалтийских государствах нарушают права человека, ущемляют нацменьшинства, запрещая говорить на родных языках, преследуют независимые СМИ и правозащитников.
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В понедельник МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В ведомстве указали, что Таллин предпринял новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства, который подтверждает линию на развал отношений между странами.
В качестве ответной меры Москва приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Кроме того, в понедельник в МИД был вызван эстонский посол. Он должен покинуть Россию 7 февраля.
Позже глава дипведомства прибалтийской республики Урмас Рейнсалу заявил, что посол России Владимир Липаев должен покинуть Таллин одновременно с выездом из Москвы его эстонского коллеги.
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