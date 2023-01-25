08:51 25.01.2023 (обновлено: 10:59 25.01.2023)
Володин объяснил, почему сотрудничество со странами Прибалтики невозможно
Володин: сотрудничество со странами Прибалтики невозможно из-за утраты ими суверенитета
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россия не может сотрудничать со странами Прибалтики, так как они утратили суверенитет, объяснил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Руководители стран Прибалтики 30 лет говорят, что строят независимые государства. На деле — все решения принимаются в Вашингтоне и Брюсселе", — написал он.
Он указал, что в прибалтийских государствах нарушают права человека, ущемляют нацменьшинства, запрещая говорить на родных языках, преследуют независимые СМИ и правозащитников.
В понедельник МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В ведомстве указали, что Таллин предпринял новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства, который подтверждает линию на развал отношений между странами.
В качестве ответной меры Москва приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Кроме того, в понедельник в МИД был вызван эстонский посол. Он должен покинуть Россию 7 февраля.
Позже глава дипведомства прибалтийской республики Урмас Рейнсалу заявил, что посол России Владимир Липаев должен покинуть Таллин одновременно с выездом из Москвы его эстонского коллеги.