04:10 25.01.2023 (обновлено: 04:36 25.01.2023)
Американский полковник заявил, что США понимают близость поражения Украины
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил, что США осознают близость поражения Украины
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США понимают близость поражения Украины и поэтому призывают европейских союзников поставлять Киеву больше военной техники, заявил на YouTube-канале Judging Freedom бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
"Я думаю, они (Американский истеблишмент. — Прим. ред.) чувствуют, что это пропащее дело. Украинцы неминуемо двигаются в сторону поражения, и они пытаются понять, как можно продлить эти страдания, как затянуть боевые действия", — заявил Макгрегор.
По его мнению, Вашингтон стремится избежать полного фиаско на Украине. Именно поэтому США оказывают давление на европейские страны, особенно на Германию, в вопросе поставок военной технике Украине, отметил он. С юридической точки зрения, американцы призывают к решениям, которые расцениваются как "вооруженная агрессия", добавил Макрегор.
"Но я полагаю, что немцы в настоящий момент заинтересованы в том, чтобы прекратить это", — резюмировал он.
Украина уже несколько месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD Владимир Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи: по его словам, поставка десяти, двадцати или даже пятидесяти танков не решит проблему, поскольку "у российской армии их тысяча".
Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.