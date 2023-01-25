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Американский полковник заявил, что США понимают близость поражения Украины - РИА Новости, 25.01.2023
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Американский полковник заявил, что США понимают близость поражения Украины
Американский полковник заявил, что США понимают близость поражения Украины - РИА Новости, 25.01.2023
Американский полковник заявил, что США понимают близость поражения Украины
США понимают близость поражения Украины и поэтому призывают европейских союзников поставлять Киеву больше военной техники, заявил на YouTube-канале Judging... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T04:10
2023-01-25T04:36
в мире
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украина
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министерство обороны сша
германия
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США понимают близость поражения Украины и поэтому призывают европейских союзников поставлять Киеву больше военной техники, заявил на YouTube-канале Judging Freedom бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.По его мнению, Вашингтон стремится избежать полного фиаско на Украине. Именно поэтому США оказывают давление на европейские страны, особенно на Германию, в вопросе поставок военной технике Украине, отметил он. С юридической точки зрения, американцы призывают к решениям, которые расцениваются как "вооруженная агрессия", добавил Макрегор."Но я полагаю, что немцы в настоящий момент заинтересованы в том, чтобы прекратить это", — резюмировал он.Украина уже несколько месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD Владимир Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи: по его словам, поставка десяти, двадцати или даже пятидесяти танков не решит проблему, поскольку "у российской армии их тысяча".Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230125/voyna-1847221565.html
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в мире, владимир зеленский, украина, сша, министерство обороны сша, германия, нато
В мире, Владимир Зеленский, Украина, США, Министерство обороны США, Германия, НАТО
04:10 25.01.2023 (обновлено: 04:36 25.01.2023)
 
Американский полковник заявил, что США понимают близость поражения Украины

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил, что США осознают близость поражения Украины

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США понимают близость поражения Украины и поэтому призывают европейских союзников поставлять Киеву больше военной техники, заявил на YouTube-канале Judging Freedom бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
"Я думаю, они (Американский истеблишмент. — Прим. ред.) чувствуют, что это пропащее дело. Украинцы неминуемо двигаются в сторону поражения, и они пытаются понять, как можно продлить эти страдания, как затянуть боевые действия", — заявил Макгрегор.
По его мнению, Вашингтон стремится избежать полного фиаско на Украине. Именно поэтому США оказывают давление на европейские страны, особенно на Германию, в вопросе поставок военной технике Украине, отметил он. С юридической точки зрения, американцы призывают к решениям, которые расцениваются как "вооруженная агрессия", добавил Макрегор.
"Но я полагаю, что немцы в настоящий момент заинтересованы в том, чтобы прекратить это", — резюмировал он.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
01:48
В США рассказали, как американцев готовили к войне с Россией
Украина уже несколько месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD Владимир Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи: по его словам, поставка десяти, двадцати или даже пятидесяти танков не решит проблему, поскольку "у российской армии их тысяча".
Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
Госсекретарь США Майк Помпео в маске - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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Помпео рассказал, сколько США готовили Украину к конфликту
 
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