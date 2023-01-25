https://ria.ru/20230125/porazhenie-1847225560.html

Американский полковник заявил, что США понимают близость поражения Украины

Американский полковник заявил, что США понимают близость поражения Украины - РИА Новости, 25.01.2023

Американский полковник заявил, что США понимают близость поражения Украины

США понимают близость поражения Украины и поэтому призывают европейских союзников поставлять Киеву больше военной техники, заявил на YouTube-канале Judging... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T04:10

2023-01-25T04:10

2023-01-25T04:36

в мире

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США понимают близость поражения Украины и поэтому призывают европейских союзников поставлять Киеву больше военной техники, заявил на YouTube-канале Judging Freedom бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.По его мнению, Вашингтон стремится избежать полного фиаско на Украине. Именно поэтому США оказывают давление на европейские страны, особенно на Германию, в вопросе поставок военной технике Украине, отметил он. С юридической точки зрения, американцы призывают к решениям, которые расцениваются как "вооруженная агрессия", добавил Макрегор."Но я полагаю, что немцы в настоящий момент заинтересованы в том, чтобы прекратить это", — резюмировал он.Украина уже несколько месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD Владимир Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи: по его словам, поставка десяти, двадцати или даже пятидесяти танков не решит проблему, поскольку "у российской армии их тысяча".Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230125/voyna-1847221565.html

https://ria.ru/20230125/obuchenie-1847220962.html

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сша

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, владимир зеленский, украина, сша, министерство обороны сша, германия, нато