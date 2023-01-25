https://ria.ru/20230125/ponomarev-1847316970.html
Экс-депутата Пономарева* объявили террористом и экстремистом
Экс-депутата Пономарева* объявили террористом и экстремистом - РИА Новости, 25.01.2023
Экс-депутата Пономарева* объявили террористом и экстремистом
Росфинмониторинг включил экс-депутата Госдумы Илью Пономарева (признан иноагентом) в перечень террористов и экстремистов. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:51
2023-01-25T13:51
2023-01-25T14:08
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
госдума рф
безопасность
илья пономарев
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Росфинмониторинг включил экс-депутата Госдумы Илью Пономарева (признан иноагентом) в перечень террористов и экстремистов."Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть. Физические лица... Пономарев Илья Владимирович, 06.08.1975 года рождения, город Москва", - указано в соответствующем разделе сайта ведомства.Находящийся за границей Пономарев* ранее был объявлен в розыск и заочно арестован, ему вменяется "публичное распространение заведомо ложной информации об ВС РФ по мотивам политической ненависти".Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в рамках уголовного дела в отношении экс-депутата в семи регионах РФ прошли обыски. По данным собеседника агентства, обыски шли у администраторов Telegram-каналов "Утро февраля" и бывших муниципальных депутатов Москвы, участвовавших в Польше в так называемом "Съезде народных депутатов".Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20220923/raskol-1818794944.html
https://ria.ru/20230118/rossiya-1845574215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), госдума рф, безопасность, илья пономарев, россия
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Госдума РФ, Безопасность, Илья Пономарев, Россия
13:51 25.01.2023 (обновлено: 14:08 25.01.2023)
Экс-депутата Пономарева* объявили террористом и экстремистом
Росфинмониторинг внес экс-депутата Пономарева в перечень террористов и экстремистов
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Росфинмониторинг включил экс-депутата Госдумы Илью Пономарева (признан иноагентом) в перечень
террористов и экстремистов.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть. Физические лица... Пономарев Илья Владимирович, 06.08.1975 года рождения, город Москва", - указано в соответствующем разделе сайта ведомства.
Находящийся за границей Пономарев* ранее был объявлен в розыск и заочно арестован, ему вменяется "публичное распространение заведомо ложной информации об ВС РФ по мотивам политической ненависти".
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в рамках уголовного дела в отношении экс-депутата в семи регионах РФ прошли обыски. По данным собеседника агентства, обыски шли у администраторов Telegram-каналов "Утро февраля" и бывших муниципальных депутатов Москвы, участвовавших в Польше в так называемом "Съезде народных депутатов".
Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента