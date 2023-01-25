https://ria.ru/20230125/ponomarev-1847316970.html

Экс-депутата Пономарева* объявили террористом и экстремистом

Экс-депутата Пономарева* объявили террористом и экстремистом - РИА Новости, 25.01.2023

Экс-депутата Пономарева* объявили террористом и экстремистом

Росфинмониторинг включил экс-депутата Госдумы Илью Пономарева (признан иноагентом) в перечень террористов и экстремистов. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T13:51

2023-01-25T13:51

2023-01-25T14:08

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

госдума рф

безопасность

илья пономарев

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Росфинмониторинг включил экс-депутата Госдумы Илью Пономарева (признан иноагентом) в перечень террористов и экстремистов."Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть. Физические лица... Пономарев Илья Владимирович, 06.08.1975 года рождения, город Москва", - указано в соответствующем разделе сайта ведомства.Находящийся за границей Пономарев* ранее был объявлен в розыск и заочно арестован, ему вменяется "публичное распространение заведомо ложной информации об ВС РФ по мотивам политической ненависти".Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в рамках уголовного дела в отношении экс-депутата в семи регионах РФ прошли обыски. По данным собеседника агентства, обыски шли у администраторов Telegram-каналов "Утро февраля" и бывших муниципальных депутатов Москвы, участвовавших в Польше в так называемом "Съезде народных депутатов".Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20220923/raskol-1818794944.html

https://ria.ru/20230118/rossiya-1845574215.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), госдума рф, безопасность, илья пономарев, россия