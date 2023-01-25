https://ria.ru/20230125/patriotizm-1847274967.html
Матвиенко призвала сенаторов проявить созидательный патриотизм
Матвиенко призвала сенаторов проявить созидательный патриотизм - РИА Новости, 25.01.2023
Матвиенко призвала сенаторов проявить созидательный патриотизм
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала сенаторов в сегодняшних условиях действовать максимально слаженно и собранно, законодатели должны продемонстрировать РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:17
2023-01-25T11:17
2023-01-25T11:17
политика
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала сенаторов в сегодняшних условиях действовать максимально слаженно и собранно, законодатели должны продемонстрировать созидательный, активный патриотизм. "Учитывая широкие полномочия и высокий статус Совета Федерации, те уникальные возможности, которые сегодня есть у палаты как у законодательного и представительного органа власти, сенаторы в сегодняшних условиях обязаны действовать максимально слаженно и собранно. Мы должны продемонстрировать созидательный, активный патриотизм, который сегодня так востребован в российском обществе", - сказала политик на открытии весенней сессии палаты. По ее словам, предстоящая сессия будет достаточно динамичной. "Эффективность работы парламента определяется не количеством сказанных слов, а качеством дел, принимаемых решений, их реальным влиянием на жизнь наших граждан. Поэтому мы будем осуществлять свои конституционные полномочия чётко, профессионально, без популизма", - отметила Матвиенко. Сенатор уверена, что все конкретные задачи, которые сегодня стоят перед нами на этом важнейшем, решающем этапе в истории страны, мы обязательно выполним.
https://ria.ru/20230117/senatory-1845401786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия
Политика, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия
Матвиенко призвала сенаторов проявить созидательный патриотизм
Матвиенко заявила, что сенаторы должны проявить созидательный и активный патриотизм
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала сенаторов в сегодняшних условиях действовать максимально слаженно и собранно, законодатели должны продемонстрировать созидательный, активный патриотизм.
"Учитывая широкие полномочия и высокий статус Совета Федерации, те уникальные возможности, которые сегодня есть у палаты как у законодательного и представительного органа власти, сенаторы в сегодняшних условиях обязаны действовать максимально слаженно и собранно. Мы должны продемонстрировать созидательный, активный патриотизм, который сегодня так востребован в российском обществе", - сказала политик на открытии весенней сессии палаты.
По ее словам, предстоящая сессия будет достаточно динамичной. "Эффективность работы парламента определяется не количеством сказанных слов, а качеством дел, принимаемых решений, их реальным влиянием на жизнь наших граждан. Поэтому мы будем осуществлять свои конституционные полномочия чётко, профессионально, без популизма", - отметила Матвиенко.
Сенатор уверена, что все конкретные задачи, которые сегодня стоят перед нами на этом важнейшем, решающем этапе в истории страны, мы обязательно выполним.