https://ria.ru/20230125/patriotizm-1847274967.html

Матвиенко призвала сенаторов проявить созидательный патриотизм

Матвиенко призвала сенаторов проявить созидательный патриотизм - РИА Новости, 25.01.2023

Матвиенко призвала сенаторов проявить созидательный патриотизм

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала сенаторов в сегодняшних условиях действовать максимально слаженно и собранно, законодатели должны продемонстрировать РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T11:17

2023-01-25T11:17

2023-01-25T11:17

политика

валентина матвиенко

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала сенаторов в сегодняшних условиях действовать максимально слаженно и собранно, законодатели должны продемонстрировать созидательный, активный патриотизм. "Учитывая широкие полномочия и высокий статус Совета Федерации, те уникальные возможности, которые сегодня есть у палаты как у законодательного и представительного органа власти, сенаторы в сегодняшних условиях обязаны действовать максимально слаженно и собранно. Мы должны продемонстрировать созидательный, активный патриотизм, который сегодня так востребован в российском обществе", - сказала политик на открытии весенней сессии палаты. По ее словам, предстоящая сессия будет достаточно динамичной. "Эффективность работы парламента определяется не количеством сказанных слов, а качеством дел, принимаемых решений, их реальным влиянием на жизнь наших граждан. Поэтому мы будем осуществлять свои конституционные полномочия чётко, профессионально, без популизма", - отметила Матвиенко. Сенатор уверена, что все конкретные задачи, которые сегодня стоят перед нами на этом важнейшем, решающем этапе в истории страны, мы обязательно выполним.

https://ria.ru/20230117/senatory-1845401786.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия