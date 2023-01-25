https://ria.ru/20230125/nedoverie-1847398916.html
Греческая оппозиция поставила вопрос о недоверии правительству
Греческая оппозиция поставила вопрос о недоверии правительству - РИА Новости, 25.01.2023
Греческая оппозиция поставила вопрос о недоверии правительству
Лидер оппозиции в Греции Алексис Ципрас поставил вопрос о вотуме недоверия правительству из-за скандала с прослушиванием политиков и высокопоставленных... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T17:41
2023-01-25T17:41
2023-01-25T17:41
алексис ципрас
в мире
кириакос мицотакис
греция
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АФИНЫ, 25 янв – РИА Новости. Лидер оппозиции в Греции Алексис Ципрас поставил вопрос о вотуме недоверия правительству из-за скандала с прослушиванием политиков и высокопоставленных чиновников, сообщает греческое общественное телевидение ERT. Ципрас заявил, что правительство "опасно для демократии и не может оставаться на своем посту ни одного дня". "Пребывание в правительстве страны тех, кто превратил даже нашу национальную безопасность в поле для прослушки и шантажа, опасно для демократии, безопасности страны, прав. Мы вносим вотум недоверия правительству для защиты демократии", - сказал премьер, добавив, что "в течение трех дней премьер-министр будет вынужден давать объяснения". Государственный министр Йоргос Герапетритис приветствовал вотум недоверия и потребовал немедленного начала дебатов в парламенте. Дебаты начнутся сегодня в 18.00 (19.00 мск), сообщил председатель парламента Костас Тасулас. Согласно конституции, вотум недоверия вносится, если он подписан 1/6 от общего числа депутатов, то есть 60 депутатами из 300, и должен четко включать вопросы, по которым депутаты отказываются от доверия правительству или каким-либо из его членов. Согласно действующему законодательству, предложение о вотуме недоверия правительству считается принятым, если за него проголосует 151 член парламента. У оппозиции 140 мест и еще три мандата у независимых депутатов. Оппозиционные партии рассчитывают с помощью дебатов, которые традиционно транслируют по телевидению, очернить имидж правительства и повысить собственные рейтинги ввиду приближающихся выборов. Вновь вопрос о недоверии правительству может быть поставлен не ранее чем через полгода после состоявшегося голосования, если только требование не подписано большинством депутатов парламента. До этого оппозиция выносила вопрос о недоверии правительству Кириакоса Мицотакиса года назад, в январе 2022 года, и тогда ей не удалось отправить в отставку кабинет министров Греции. После восстановления демократии в Греции в 1974 году ни одно правительство не было отправлено в отставку по требованию оппозиции в связи с недоверием.
https://ria.ru/20220824/mitsotakis-1811961936.html
https://ria.ru/20230118/gretsiya-1845629567.html
https://ria.ru/20220814/gretsiya-1809531847.html
https://ria.ru/20230124/ataka-1847180758.html
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алексис ципрас, в мире, кириакос мицотакис, греция
Алексис Ципрас, В мире, Кириакос Мицотакис, Греция
Греческая оппозиция поставила вопрос о недоверии правительству
Греческая оппозиция поставила вопрос о недоверии правительству из-за скандала с прослушкой
АФИНЫ, 25 янв – РИА Новости.
Лидер оппозиции в Греции Алексис Ципрас поставил вопрос о вотуме недоверия правительству из-за скандала с прослушиванием политиков и высокопоставленных чиновников, сообщает греческое общественное телевидение ERT.
Ципрас заявил, что правительство "опасно для демократии и не может оставаться на своем посту ни одного дня".
"Пребывание в правительстве страны тех, кто превратил даже нашу национальную безопасность в поле для прослушки и шантажа, опасно для демократии, безопасности страны, прав. Мы вносим вотум недоверия правительству для защиты демократии", - сказал премьер, добавив, что "в течение трех дней премьер-министр будет вынужден давать объяснения".
Государственный министр Йоргос Герапетритис приветствовал вотум недоверия и потребовал немедленного начала дебатов в парламенте.
Дебаты начнутся сегодня в 18.00 (19.00 мск), сообщил председатель парламента Костас Тасулас.
Согласно конституции, вотум недоверия вносится, если он подписан 1/6 от общего числа депутатов, то есть 60 депутатами из 300, и должен четко включать вопросы, по которым депутаты отказываются от доверия правительству или каким-либо из его членов.
Согласно действующему законодательству, предложение о вотуме недоверия правительству считается принятым, если за него проголосует 151 член парламента. У оппозиции 140 мест и еще три мандата у независимых депутатов.
Оппозиционные партии рассчитывают с помощью дебатов, которые традиционно транслируют по телевидению, очернить имидж правительства и повысить собственные рейтинги ввиду приближающихся выборов.
Вновь вопрос о недоверии правительству может быть поставлен не ранее чем через полгода после состоявшегося голосования, если только требование не подписано большинством депутатов парламента.
До этого оппозиция выносила вопрос о недоверии правительству Кириакоса Мицотакиса
года назад, в январе 2022 года, и тогда ей не удалось отправить в отставку кабинет министров Греции.
После восстановления демократии в Греции в 1974 году ни одно правительство не было отправлено в отставку по требованию оппозиции в связи с недоверием.