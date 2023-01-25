https://ria.ru/20230125/murmansk-1847224159.html

В горах Мурманской области ожидают сход лавин

В горах Мурманской области ожидают сход лавин - РИА Новости, 25.01.2023

В горах Мурманской области ожидают сход лавин

Сход снежных лавин прогнозируется на этой неделе в горах Мурманской области из-за сильных осадков, с начала сезона уже сошли почти 80 лавин, предупреждает... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T03:27

2023-01-25T03:27

2023-01-25T03:27

мурманская область

внии гочс

происшествия

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сход снежных лавин прогнозируется на этой неделе в горах Мурманской области из-за сильных осадков, с начала сезона уже сошли почти 80 лавин, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Эксперты института отмечают, что с начала лавиноопасного сезона на территории региона зарегистрирован самопроизвольный сход 77 лавин.

https://ria.ru/20230124/avarii-1846960173.html

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мурманская область, внии гочс, происшествия, россия