https://ria.ru/20230125/murmansk-1847224159.html
В горах Мурманской области ожидают сход лавин
В горах Мурманской области ожидают сход лавин - РИА Новости, 25.01.2023
В горах Мурманской области ожидают сход лавин
Сход снежных лавин прогнозируется на этой неделе в горах Мурманской области из-за сильных осадков, с начала сезона уже сошли почти 80 лавин, предупреждает... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T03:27
2023-01-25T03:27
2023-01-25T03:27
мурманская область
внии гочс
происшествия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сход снежных лавин прогнозируется на этой неделе в горах Мурманской области из-за сильных осадков, с начала сезона уже сошли почти 80 лавин, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Эксперты института отмечают, что с начала лавиноопасного сезона на территории региона зарегистрирован самопроизвольный сход 77 лавин.
https://ria.ru/20230124/avarii-1846960173.html
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мурманская область, внии гочс, происшествия, россия
Мурманская область, ВНИИ ГОЧС, Происшествия, Россия
В горах Мурманской области ожидают сход лавин
ВНИИ ГОЧС: в горах Мурманской области ожидают сход лавин из-за сильных осадков