https://ria.ru/20230125/kultura-1847351577.html
Россия не будет жить без мировой культуры, заявил Путин
Россия не будет жить без мировой культуры, заявил Путин - РИА Новости, 25.01.2023
Россия не будет жить без мировой культуры, заявил Путин
Россия не будет жить без мировой культуры, в отличие от Запада, который "отменяет" наследие Петра Чайковского, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:24
2023-01-25T15:24
2023-01-25T15:36
культура
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россия не будет жить без мировой культуры, в отличие от Запада, который "отменяет" наследие Петра Чайковского, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы никогда не додумывались до того, чтобы отменить Бетховена или Баха, или О. Генри и так далее, а там додумались до того, чтобы отменить Чайковского. Ну пускай они живут без Чайковского, и без Достоевского, и Толстого, а мы без мировой классики жить не будем", - сказал Путин в ходе встречи с российскими студентами.
https://ria.ru/20230125/putin-1847354646.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, владимир путин
Культура, Россия, Владимир Путин
15:24 25.01.2023 (обновлено: 15:36 25.01.2023)
Россия не будет жить без мировой культуры, заявил Путин
Путин: Россия не будет жить без мировой культуры, в отличие от Запада