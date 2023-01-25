https://ria.ru/20230125/kultura-1847351577.html

Россия не будет жить без мировой культуры, заявил Путин

Россия не будет жить без мировой культуры, заявил Путин - РИА Новости, 25.01.2023

Россия не будет жить без мировой культуры, заявил Путин

Россия не будет жить без мировой культуры, в отличие от Запада, который "отменяет" наследие Петра Чайковского, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:24

2023-01-25T15:24

2023-01-25T15:36

культура

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россия не будет жить без мировой культуры, в отличие от Запада, который "отменяет" наследие Петра Чайковского, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы никогда не додумывались до того, чтобы отменить Бетховена или Баха, или О. Генри и так далее, а там додумались до того, чтобы отменить Чайковского. Ну пускай они живут без Чайковского, и без Достоевского, и Толстого, а мы без мировой классики жить не будем", - сказал Путин в ходе встречи с российскими студентами.

https://ria.ru/20230125/putin-1847354646.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин