https://ria.ru/20230125/kontrnastuplenie-1847441070.html

Байден анонсировал контрнаступление украинских сил

Байден анонсировал контрнаступление украинских сил - РИА Новости, 25.01.2023

Байден анонсировал контрнаступление украинских сил

Украинские силы готовятся к контрнаступлению, заявил в телеобращении в среду президент США Джо Байден. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T20:12

2023-01-25T20:12

2023-01-25T20:21

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

джо байден

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сша

украина

нато

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА новости. Украинские силы готовятся к контрнаступлению, заявил в телеобращении в среду президент США Джо Байден."С приближением весны украинские силы работают над защитой удерживаемой ими территории и готовятся к дополнительным контрнаступлениям", - сказал Байден, анонсировав поставки Украине одного батальона американских танков Abrams. По словам президента США, для этого украинским войскам необходимо "улучшить маневренность на открытой местности, а также обеспечить крепкую возможность сдерживать и защищаться от российской агрессии в долгосрочной перспективе".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

россия

сша

украина

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в мире, сергей лавров, джо байден, россия, сша, украина, нато, m1 abrams