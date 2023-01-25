Луценко: компенсацию за проведение ГИА должны получать не только педагоги
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской областиСпикер Заксобрания области Андрей Луценко
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской области
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
ВОЛОГДА, 25 янв – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области предложили внести в Госдуму законопроект, по которому компенсацию за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в школах смогут получать не только педагоги, сообщает пресс-служба заксобрания.
"В настоящее время компенсация за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в школах выплачивается только педагогическим работникам. Однако к этой работе привлекается гораздо больший круг специалистов: работники инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и медицинских подразделений. Однако им не предусмотрено никаких выплат. Таким образом, сотрудники, которые не относятся к педагогическим работникам, находятся в неравном положении с учителями", - отметил спикер заксобрания Андрей Луценко.
Он рассказал, что в среду на сессии регионального парламента было принято решение направить в Госдуму поправки, которые должны исправить эту ситуацию.