https://ria.ru/20230125/kompensatsiya-1847364633.html

Луценко: компенсацию за проведение ГИА должны получать не только педагоги

Луценко: компенсацию за проведение ГИА должны получать не только педагоги - РИА Новости, 25.01.2023

Луценко: компенсацию за проведение ГИА должны получать не только педагоги

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области предложили внести в Госдуму законопроект, по которому компенсацию за подготовку и проведение... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:04

2023-01-25T16:04

2023-01-25T16:04

вологодская область

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 25 янв – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области предложили внести в Госдуму законопроект, по которому компенсацию за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в школах смогут получать не только педагоги, сообщает пресс-служба заксобрания."В настоящее время компенсация за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в школах выплачивается только педагогическим работникам. Однако к этой работе привлекается гораздо больший круг специалистов: работники инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и медицинских подразделений. Однако им не предусмотрено никаких выплат. Таким образом, сотрудники, которые не относятся к педагогическим работникам, находятся в неравном положении с учителями", - отметил спикер заксобрания Андрей Луценко.Он рассказал, что в среду на сессии регионального парламента было принято решение направить в Госдуму поправки, которые должны исправить эту ситуацию.

https://ria.ru/20230120/lutsenko-1846206892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко