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Луценко: компенсацию за проведение ГИА должны получать не только педагоги - РИА Новости, 25.01.2023
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https://ria.ru/20230125/kompensatsiya-1847364633.html
Луценко: компенсацию за проведение ГИА должны получать не только педагоги
Луценко: компенсацию за проведение ГИА должны получать не только педагоги - РИА Новости, 25.01.2023
Луценко: компенсацию за проведение ГИА должны получать не только педагоги
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области предложили внести в Госдуму законопроект, по которому компенсацию за подготовку и проведение... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:04
2023-01-25T16:04
вологодская область
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ВОЛОГДА, 25 янв – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области предложили внести в Госдуму законопроект, по которому компенсацию за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в школах смогут получать не только педагоги, сообщает пресс-служба заксобрания."В настоящее время компенсация за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в школах выплачивается только педагогическим работникам. Однако к этой работе привлекается гораздо больший круг специалистов: работники инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и медицинских подразделений. Однако им не предусмотрено никаких выплат. Таким образом, сотрудники, которые не относятся к педагогическим работникам, находятся в неравном положении с учителями", - отметил спикер заксобрания Андрей Луценко.Он рассказал, что в среду на сессии регионального парламента было принято решение направить в Госдуму поправки, которые должны исправить эту ситуацию.
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андрей луценко
Вологодская область, Андрей Луценко
16:04 25.01.2023
 

Луценко: компенсацию за проведение ГИА должны получать не только педагоги

© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской областиСпикер Заксобрания области Андрей Луценко
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской области
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 25 янв – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области предложили внести в Госдуму законопроект, по которому компенсацию за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в школах смогут получать не только педагоги, сообщает пресс-служба заксобрания.
"В настоящее время компенсация за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в школах выплачивается только педагогическим работникам. Однако к этой работе привлекается гораздо больший круг специалистов: работники инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и медицинских подразделений. Однако им не предусмотрено никаких выплат. Таким образом, сотрудники, которые не относятся к педагогическим работникам, находятся в неравном положении с учителями", - отметил спикер заксобрания Андрей Луценко.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 11:58Вологодская область
Луценко: более 60 сельских педагогов Вологодчины получили "подьемные"
Он рассказал, что в среду на сессии регионального парламента было принято решение направить в Госдуму поправки, которые должны исправить эту ситуацию.
 
Вологодская областьАндрей Луценко
 
 
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