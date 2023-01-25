https://ria.ru/20230125/gruziya-1847364762.html
МИД Грузии вызвал украинского дипломата после заявления о России
МИД Грузии вызвал украинского дипломата после заявления о России - РИА Новости, 25.01.2023
МИД Грузии вызвал украинского дипломата после заявления о России
МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины Андрея Касьянова для разъяснений из-за заявлений, касающихся грузино-российских отношений, сообщает... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:04
2023-01-25T16:04
2023-01-25T20:41
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ТБИЛИСИ, 25 янв — РИА Новости. МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины Андрея Касьянова для разъяснений из-за заявлений, касающихся грузино-российских отношений, сообщает местный Первый канал со ссылкой на внешнеполитическое ведомство. В минувшую среду министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление прямого авиасообщения с Грузией. На выступление отреагировал Касьянов, заявивший, что власти Украины не исключают эвакуации украинских граждан из Грузии в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией. "Дипломат вызван в министерство для разъяснений по поводу сделанного им заявления. Другие вопросы двусторонних отношений с ним на этой встрече обсуждаться не будут", — сообщили в МИД. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе оценил заявление Касьянова как постыдное и печальное. В разговоре с журналистами он сообщил, что "возможное возобновление полетов с Россией не имеет никакой связи с наплывом россиян в Грузию". Кобахидзе заявил, что возобновление прямого авиасообщения с Грузией со стороны России будет приветствоваться в Тбилиси, так как это облегчит положение граждан. В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления прямых авиарейсов с Россией и вместо этого призвала правительство ввести правовое регулирование пребывания россиян в стране.
https://ria.ru/20230125/oppozitsiya-1847223657.html
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в мире, ираклий кобахидзе, грузия, россия, украина
В мире, Ираклий Кобахидзе, Грузия, Россия, Украина
16:04 25.01.2023 (обновлено: 20:41 25.01.2023)
МИД Грузии вызвал украинского дипломата после заявления о России
МИД Грузии вызвал украинского дипломата из-за заявления о грузино-российских отношениях
ТБИЛИСИ, 25 янв — РИА Новости.
МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины Андрея Касьянова для разъяснений из-за заявлений, касающихся грузино-российских отношений, сообщает
местный Первый канал со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
В минувшую среду министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление прямого авиасообщения с Грузией. На выступление отреагировал Касьянов, заявивший, что власти Украины не исключают эвакуации украинских граждан из Грузии в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией.
"Дипломат вызван в министерство для разъяснений по поводу сделанного им заявления. Другие вопросы двусторонних отношений с ним на этой встрече обсуждаться не будут", — сообщили в МИД.
Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе оценил заявление Касьянова как постыдное и печальное. В разговоре с журналистами он сообщил, что "возможное возобновление полетов с Россией не имеет никакой связи с наплывом россиян в Грузию".
Кобахидзе заявил, что возобновление прямого авиасообщения с Грузией со стороны России будет приветствоваться в Тбилиси, так как это облегчит положение граждан. В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления прямых авиарейсов с Россией и вместо этого призвала правительство ввести правовое регулирование пребывания россиян в стране.