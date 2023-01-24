https://ria.ru/20230124/vengriya-1847099328.html

СМИ объяснили причину увольнения офицеров из венгерской армии

СМИ объяснили причину увольнения офицеров из венгерской армии - РИА Новости, 24.01.2023

СМИ объяснили причину увольнения офицеров из венгерской армии

Увольнение из венгерской армии офицеров старше 45 лет по решению министра обороны может быть политической чисткой с целью сократить количество связей с НАТО,... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:22

2023-01-24T15:22

2023-01-24T15:22

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БУДАПЕШТ, 24 янв - РИА Новости. Увольнение из венгерской армии офицеров старше 45 лет по решению министра обороны может быть политической чисткой с целью сократить количество связей с НАТО, сообщает венгерский портал Telex со ссылкой на анонимных экспертов и источники. На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ, в соответствии с которым по решению министра обороны офицеров, достигших 45-летнего возраста, можно будет отправлять в отставку. Как заявили в оборонном ведомстве, Венгрия таким образом намерена обновить и омолодить офицерский состав армии. Бывший госсекретарь минобороны, оппозиционный депутат Агнеш Вадаи сообщила, что по ее данным, в отставку были отправлены уже 170 офицеров, а всего мера может коснуться около тысячи военных. Вадаи высказала мнение, что указ направлен на "избавление от НАТО". "Наши источники, пожелавшие остаться анонимными, можно условно разделить на две группы. В одну группу входят те, кто слышал, что идет прежде всего чистка на политической основе", - говорится в сообщении. По данным Telex, эта группа источников, как и Агнеш Вадаи, обращает внимание на то, что в числе отправляемых в отставку офицеры, служившие в миссиях групп НАТО, в том числе за границей, и выражает удивление, что подобные кадровые изменения происходят во время конфликта по соседству на Украине. "Некоторые другие источники полагают, что речь не идет о политической чистке или избавлении от НАТО. По их словам, подобная реформа и сокращения ожидались давно, потому что венгерская армия "перегружена сверху", в ней непропорционально большое количество офицеров", - сообщает издание. Портал уточнил, что источники и эксперты пожелали остаться анонимными, поскольку "в большинстве случаев эти люди не могут общаться с прессой без разрешения со стороны министерства". Ранее Орбан заявил, что только сильная национальная армия может гарантировать стране безопасность и что Венгрия серьезно займется усилением национальной армии в ближайшее десятилетие, поскольку европейским странам нельзя полагаться только на США в сфере обороны.

https://ria.ru/20230123/oruzhie-1846809287.html

https://ria.ru/20230120/zamechaniya-1846403743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, сша, украина, нато, виктор орбан