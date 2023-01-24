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Билл Гейтс заявил, что конфликт на Украине замедляет достижение целей ООН
Билл Гейтс заявил, что конфликт на Украине замедляет достижение целей ООН - РИА Новости, 24.01.2023
Билл Гейтс заявил, что конфликт на Украине замедляет достижение целей ООН
Цели устойчивого развития, достижение которых ООН наметила на 2030 год, не будут достигнуты из-за конфликта на Украине, заявил основатель Microsoft миллиардер... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T19:56
2023-01-24T19:56
2023-01-24T20:32
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Цели устойчивого развития, достижение которых ООН наметила на 2030 год, не будут достигнуты из-за конфликта на Украине, заявил основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс, выступая в австралийском Институте Лоуи. Он подчеркнул, что упомянутые цели были вполне реалистичными и что конфликт закончится, но рост цен на продукты, удобрения - все это приведет к гибели такого же количества людей за пределами Украины, как и внутри нее. В Австралии миллиардер также встретился с премьер-министром Энтони Албанизом, с которым, кроме иных проблем, обсудил COVID-19 и изменение климата.
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в мире, билл гейтс, украина, австралия, оон, microsoft corporation
В мире, Билл Гейтс, Украина, Австралия, ООН, Microsoft Corporation
19:56 24.01.2023 (обновлено: 20:32 24.01.2023)
Билл Гейтс заявил, что конфликт на Украине замедляет достижение целей ООН
Билл Гейтс: конфликт на Украине замедляет достижение целей устойчивого развития ООН