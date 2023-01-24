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Билл Гейтс заявил, что конфликт на Украине замедляет достижение целей ООН - РИА Новости, 24.01.2023
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Билл Гейтс заявил, что конфликт на Украине замедляет достижение целей ООН
Билл Гейтс заявил, что конфликт на Украине замедляет достижение целей ООН - РИА Новости, 24.01.2023
Билл Гейтс заявил, что конфликт на Украине замедляет достижение целей ООН
Цели устойчивого развития, достижение которых ООН наметила на 2030 год, не будут достигнуты из-за конфликта на Украине, заявил основатель Microsoft миллиардер... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T19:56
2023-01-24T20:32
в мире
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Цели устойчивого развития, достижение которых ООН наметила на 2030 год, не будут достигнуты из-за конфликта на Украине, заявил основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс, выступая в австралийском Институте Лоуи. Он подчеркнул, что упомянутые цели были вполне реалистичными и что конфликт закончится, но рост цен на продукты, удобрения - все это приведет к гибели такого же количества людей за пределами Украины, как и внутри нее. В Австралии миллиардер также встретился с премьер-министром Энтони Албанизом, с которым, кроме иных проблем, обсудил COVID-19 и изменение климата.
https://ria.ru/20230117/ukraina-1845575094.html
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в мире, билл гейтс, украина, австралия, оон, microsoft corporation
В мире, Билл Гейтс, Украина, Австралия, ООН, Microsoft Corporation
19:56 24.01.2023 (обновлено: 20:32 24.01.2023)
 
Билл Гейтс заявил, что конфликт на Украине замедляет достижение целей ООН

Билл Гейтс: конфликт на Украине замедляет достижение целей устойчивого развития ООН

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкБилл Гейтс
Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Билл Гейтс . Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Цели устойчивого развития, достижение которых ООН наметила на 2030 год, не будут достигнуты из-за конфликта на Украине, заявил основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс, выступая в австралийском Институте Лоуи.
"Цели, которые ООН наметила на 2030 год, так называемые "цели устойчивого развития", - мы не достигнем этих целей", - считает филантроп.
Он подчеркнул, что упомянутые цели были вполне реалистичными и что конфликт закончится, но рост цен на продукты, удобрения - все это приведет к гибели такого же количества людей за пределами Украины, как и внутри нее.
В Австралии миллиардер также встретился с премьер-министром Энтони Албанизом, с которым, кроме иных проблем, обсудил COVID-19 и изменение климата.
Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 18:39
Глава ГА ООН выступил за восстановление мира на Украине
 
В миреБилл ГейтсУкраинаАвстралияООНMicrosoft Corporation
 
 
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