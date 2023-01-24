СПЧ проведет заседание по вопросу трудоустройства детей с 14 лет
Фадеев сообщил, что СПЧ проведет заседание по вопросу трудоустройства детей с 14 лет
Заседание Совета по правам человека. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Совет правам человека при президенте РФ проведет заседание по вопросу трудоустройства детей с 14 лет, сообщил глава Совета Валерий Фадеев.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает исключить необходимость согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим 14 лет, "для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью". Инициатор законопроекта - депутат Артем Метелев (ЕР).
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"С советских времен мы гордимся искоренением худших форм использования детского труда. Действительно, у нас сложно подростков до 18 лет использовать на постоянном рабочем месте. Сейчас поправками к закону об образовании предпринимаются попытки облегчить привлечение к работам детей с 14 лет. Здесь могут звучать разные аргументы, но мы должны внимательно посмотреть на то, какие решения принимаются и не откроет ли подобное решение ворота массовому использованию детского труда", - сказал член Совета СПЧ Борис Кравченко и предложил провести специальное заседание по этому вопросу.
В свою очередь член Совета Игорь Ашманов поддержал предложение и отметил, что с этой проблемой надо обязательно разбираться. По его словам, за последние три года он сталкивался с втягиванием детей "в так называемое блогерство, особенно в "тик-ток хаусы".
"Там происходит сексуализация детей и много чего нехорошего, а теперь кто-то под видом улучшенной цифровизации всего пытается это легализовать. С этим надо разбираться", - сказал Ашманов.
Член Совета Кирилл Кабанов сообщил, что параллельно с этим поднимается вопрос разрешения занятия финансовой деятельностью для несовершеннолетних.
"Мы уже обсуждали этот вопрос, и я думаю, что должны сказать позицию - категорически против. Во-первых, рискованная ситуация, там просто попытка банков вытаскивать деньги, это последствия для родителей", - сказал Кабанов.
Одновременно ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов сообщил, что, тем не менее, нужно "транслировать хорошее". "В Якутии сам видел, детишки старшеклассники занимаются ИП. Зарабатывают деньги для себе и для родителей. Это хорошо и правильно. Надо смотреть, нельзя перегибать палку", - сказал Точенов.
Глава Совета Валерий Фадеев предложил обсудить этот вопрос и подготовить доклад на эту тему. "Давайте подготовим специальное заседание", - сказал Фадеев.