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СПЧ проведет заседание по вопросу трудоустройства детей с 14 лет - РИА Новости, 24.01.2023
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СПЧ проведет заседание по вопросу трудоустройства детей с 14 лет
СПЧ проведет заседание по вопросу трудоустройства детей с 14 лет - РИА Новости, 24.01.2023
СПЧ проведет заседание по вопросу трудоустройства детей с 14 лет
Совет правам человека при президенте РФ проведет заседание по вопросу трудоустройства детей с 14 лет, сообщил глава Совета Валерий Фадеев. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:35
2023-01-24T12:35
общество
валерий фадеев
игорь ашманов
кирилл кабанов
россия
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Совет правам человека при президенте РФ проведет заседание по вопросу трудоустройства детей с 14 лет, сообщил глава Совета Валерий Фадеев. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает исключить необходимость согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим 14 лет, "для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью". Инициатор законопроекта - депутат Артем Метелев (ЕР). "С советских времен мы гордимся искоренением худших форм использования детского труда. Действительно, у нас сложно подростков до 18 лет использовать на постоянном рабочем месте. Сейчас поправками к закону об образовании предпринимаются попытки облегчить привлечение к работам детей с 14 лет. Здесь могут звучать разные аргументы, но мы должны внимательно посмотреть на то, какие решения принимаются и не откроет ли подобное решение ворота массовому использованию детского труда", - сказал член Совета СПЧ Борис Кравченко и предложил провести специальное заседание по этому вопросу. В свою очередь член Совета Игорь Ашманов поддержал предложение и отметил, что с этой проблемой надо обязательно разбираться. По его словам, за последние три года он сталкивался с втягиванием детей "в так называемое блогерство, особенно в "тик-ток хаусы". "Там происходит сексуализация детей и много чего нехорошего, а теперь кто-то под видом улучшенной цифровизации всего пытается это легализовать. С этим надо разбираться", - сказал Ашманов. Член Совета Кирилл Кабанов сообщил, что параллельно с этим поднимается вопрос разрешения занятия финансовой деятельностью для несовершеннолетних. "Мы уже обсуждали этот вопрос, и я думаю, что должны сказать позицию - категорически против. Во-первых, рискованная ситуация, там просто попытка банков вытаскивать деньги, это последствия для родителей", - сказал Кабанов. Одновременно ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов сообщил, что, тем не менее, нужно "транслировать хорошее". "В Якутии сам видел, детишки старшеклассники занимаются ИП. Зарабатывают деньги для себе и для родителей. Это хорошо и правильно. Надо смотреть, нельзя перегибать палку", - сказал Точенов. Глава Совета Валерий Фадеев предложил обсудить этот вопрос и подготовить доклад на эту тему. "Давайте подготовим специальное заседание", - сказал Фадеев.
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общество, валерий фадеев, игорь ашманов, кирилл кабанов, россия, госдума рф, единая россия
Общество, Валерий Фадеев, Игорь Ашманов, Кирилл Кабанов, Россия, Госдума РФ, Единая Россия
12:35 24.01.2023
 
СПЧ проведет заседание по вопросу трудоустройства детей с 14 лет

Фадеев сообщил, что СПЧ проведет заседание по вопросу трудоустройства детей с 14 лет

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкЗаседание Совета по правам человека
Заседание Совета по правам человека - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Заседание Совета по правам человека. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Совет правам человека при президенте РФ проведет заседание по вопросу трудоустройства детей с 14 лет, сообщил глава Совета Валерий Фадеев.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает исключить необходимость согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим 14 лет, "для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью". Инициатор законопроекта - депутат Артем Метелев (ЕР).
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"С советских времен мы гордимся искоренением худших форм использования детского труда. Действительно, у нас сложно подростков до 18 лет использовать на постоянном рабочем месте. Сейчас поправками к закону об образовании предпринимаются попытки облегчить привлечение к работам детей с 14 лет. Здесь могут звучать разные аргументы, но мы должны внимательно посмотреть на то, какие решения принимаются и не откроет ли подобное решение ворота массовому использованию детского труда", - сказал член Совета СПЧ Борис Кравченко и предложил провести специальное заседание по этому вопросу.
В свою очередь член Совета Игорь Ашманов поддержал предложение и отметил, что с этой проблемой надо обязательно разбираться. По его словам, за последние три года он сталкивался с втягиванием детей "в так называемое блогерство, особенно в "тик-ток хаусы".
"Там происходит сексуализация детей и много чего нехорошего, а теперь кто-то под видом улучшенной цифровизации всего пытается это легализовать. С этим надо разбираться", - сказал Ашманов.
Член Совета Кирилл Кабанов сообщил, что параллельно с этим поднимается вопрос разрешения занятия финансовой деятельностью для несовершеннолетних.
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"Мы уже обсуждали этот вопрос, и я думаю, что должны сказать позицию - категорически против. Во-первых, рискованная ситуация, там просто попытка банков вытаскивать деньги, это последствия для родителей", - сказал Кабанов.
Одновременно ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов сообщил, что, тем не менее, нужно "транслировать хорошее". "В Якутии сам видел, детишки старшеклассники занимаются ИП. Зарабатывают деньги для себе и для родителей. Это хорошо и правильно. Надо смотреть, нельзя перегибать палку", - сказал Точенов.
Глава Совета Валерий Фадеев предложил обсудить этот вопрос и подготовить доклад на эту тему. "Давайте подготовим специальное заседание", - сказал Фадеев.
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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ОбществоВалерий ФадеевИгорь АшмановКирилл КабановРоссияГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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