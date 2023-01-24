https://ria.ru/20230124/trudoustroystvo-1847035676.html

СПЧ проведет заседание по вопросу трудоустройства детей с 14 лет

СПЧ проведет заседание по вопросу трудоустройства детей с 14 лет - РИА Новости, 24.01.2023

СПЧ проведет заседание по вопросу трудоустройства детей с 14 лет

Совет правам человека при президенте РФ проведет заседание по вопросу трудоустройства детей с 14 лет, сообщил глава Совета Валерий Фадеев. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:35

2023-01-24T12:35

2023-01-24T12:35

общество

валерий фадеев

игорь ашманов

кирилл кабанов

россия

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Совет правам человека при президенте РФ проведет заседание по вопросу трудоустройства детей с 14 лет, сообщил глава Совета Валерий Фадеев. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает исключить необходимость согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим 14 лет, "для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью". Инициатор законопроекта - депутат Артем Метелев (ЕР). "С советских времен мы гордимся искоренением худших форм использования детского труда. Действительно, у нас сложно подростков до 18 лет использовать на постоянном рабочем месте. Сейчас поправками к закону об образовании предпринимаются попытки облегчить привлечение к работам детей с 14 лет. Здесь могут звучать разные аргументы, но мы должны внимательно посмотреть на то, какие решения принимаются и не откроет ли подобное решение ворота массовому использованию детского труда", - сказал член Совета СПЧ Борис Кравченко и предложил провести специальное заседание по этому вопросу. В свою очередь член Совета Игорь Ашманов поддержал предложение и отметил, что с этой проблемой надо обязательно разбираться. По его словам, за последние три года он сталкивался с втягиванием детей "в так называемое блогерство, особенно в "тик-ток хаусы". "Там происходит сексуализация детей и много чего нехорошего, а теперь кто-то под видом улучшенной цифровизации всего пытается это легализовать. С этим надо разбираться", - сказал Ашманов. Член Совета Кирилл Кабанов сообщил, что параллельно с этим поднимается вопрос разрешения занятия финансовой деятельностью для несовершеннолетних. "Мы уже обсуждали этот вопрос, и я думаю, что должны сказать позицию - категорически против. Во-первых, рискованная ситуация, там просто попытка банков вытаскивать деньги, это последствия для родителей", - сказал Кабанов. Одновременно ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов сообщил, что, тем не менее, нужно "транслировать хорошее". "В Якутии сам видел, детишки старшеклассники занимаются ИП. Зарабатывают деньги для себе и для родителей. Это хорошо и правильно. Надо смотреть, нельзя перегибать палку", - сказал Точенов. Глава Совета Валерий Фадеев предложил обсудить этот вопрос и подготовить доклад на эту тему. "Давайте подготовим специальное заседание", - сказал Фадеев.

https://ria.ru/20230118/youtube-1845792014.html

https://ria.ru/20230123/grazhdanstvo-1846724485.html

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общество, валерий фадеев, игорь ашманов, кирилл кабанов, россия, госдума рф, единая россия