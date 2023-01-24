https://ria.ru/20230124/trevoga-1847036722.html
Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Херсонской области
Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Херсонской области - РИА Новости, 24.01.2023
Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Херсонской области
Воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный Киевом начальник областной военной администрации региона... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:38
2023-01-24T12:38
2023-01-24T12:38
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы рф
киев
днепропетровская область
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный Киевом начальник областной военной администрации региона Ярослав Янушевич. Ранее воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Тревогу объявили также на подконтрольной Киеву части ДНР. "Воздушная тревога в Херсонской области. Следите за последующими сообщениями", - написал Янушевич в своем Telegram-канале. Онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации подтверждает эту информацию. Карта отмечена красным в данном регионе, министерство сообщает, что воздушная тревога объявлена в 12.19 мск. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230124/trevoga-1846962376.html
https://ria.ru/20230121/trevoga-1846507842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы рф, киев, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Киев, Днепропетровская область
Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Херсонской области
В подконтрольной Киеву части Херсонской области объявили воздушную тревогу