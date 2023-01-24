В Германии назвали отправку танков Киеву ограблением немецкой армии
Лидер АдГ Хрупалла назвал отправку танков Киеву Leopard 2 ограблением немецкой армии
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Поставкой танков Украине канцлер Германии Олаф Шольц ограбит собственную армию и рискует втягиванием в конфликт, заявил председатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла, комментируя статью Spiegel о якобы уже принятом решении правительства.
"Решение канцлера Олафа Шольца поставить Украине боевые танки Leopard 2 является безответственным и опасным. Это грозит напрямую втянуть Германию в войну", - сообщает Хрупалла в заявлении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
По словам оппозиционного политика, поставками танков, которые находятся на вооружении немецкой армии, продолжится "грабёж" бундесвера.
"Тем самым канцлер ставит под угрозу безопасность Германии и ее граждан", - пишет политик.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на источники заявило, что в правительстве Германии было принято решение поставить Украине танки Leopard 2 модели A6, находящиеся на вооружении бундесвера. По информации издания, речь идёт о количество единиц, соответствующем танковой роте. В то же время издание Politico со ссылкой на представителей властей сообщило, что США могут отправить на Украину около 30 танков Abrams.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.