Рейтинг@Mail.ru
В Германии назвали отправку танков Киеву ограблением немецкой армии - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/tanki-1847212439.html
В Германии назвали отправку танков Киеву ограблением немецкой армии
В Германии назвали отправку танков Киеву ограблением немецкой армии - РИА Новости, 24.01.2023
В Германии назвали отправку танков Киеву ограблением немецкой армии
Поставкой танков Украине канцлер Германии Олаф Шольц ограбит собственную армию и рискует втягиванием в конфликт, заявил председатель партии "Альтернатива для... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T22:54
2023-01-24T22:54
в мире
олаф шольц
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
германия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg
БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Поставкой танков Украине канцлер Германии Олаф Шольц ограбит собственную армию и рискует втягиванием в конфликт, заявил председатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла, комментируя статью Spiegel о якобы уже принятом решении правительства. "Решение канцлера Олафа Шольца поставить Украине боевые танки Leopard 2 является безответственным и опасным. Это грозит напрямую втянуть Германию в войну", - сообщает Хрупалла в заявлении, имеющемся в распоряжении РИА Новости. По словам оппозиционного политика, поставками танков, которые находятся на вооружении немецкой армии, продолжится "грабёж" бундесвера. "Тем самым канцлер ставит под угрозу безопасность Германии и ее граждан", - пишет политик. Ранее издание Spiegel со ссылкой на источники заявило, что в правительстве Германии было принято решение поставить Украине танки Leopard 2 модели A6, находящиеся на вооружении бундесвера. По информации издания, речь идёт о количество единиц, соответствующем танковой роте. В то же время издание Politico со ссылкой на представителей властей сообщило, что США могут отправить на Украину около 30 танков Abrams. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230124/tanki-1847173405.html
https://ria.ru/20230124/tanki-1847209960.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, германия, нато, m1 abrams
В мире, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Германия, НАТО, M1 Abrams
22:54 24.01.2023
 
В Германии назвали отправку танков Киеву ограблением немецкой армии

Лидер АдГ Хрупалла назвал отправку танков Киеву Leopard 2 ограблением немецкой армии

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Поставкой танков Украине канцлер Германии Олаф Шольц ограбит собственную армию и рискует втягиванием в конфликт, заявил председатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла, комментируя статью Spiegel о якобы уже принятом решении правительства.
"Решение канцлера Олафа Шольца поставить Украине боевые танки Leopard 2 является безответственным и опасным. Это грозит напрямую втянуть Германию в войну", - сообщает Хрупалла в заявлении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 18:36Специальная военная операция на Украине
Германия может разрешить Польше отправить Украине танки в среду, пишут СМИ
По словам оппозиционного политика, поставками танков, которые находятся на вооружении немецкой армии, продолжится "грабёж" бундесвера.
"Тем самым канцлер ставит под угрозу безопасность Германии и ее граждан", - пишет политик.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на источники заявило, что в правительстве Германии было принято решение поставить Украине танки Leopard 2 модели A6, находящиеся на вооружении бундесвера. По информации издания, речь идёт о количество единиц, соответствующем танковой роте. В то же время издание Politico со ссылкой на представителей властей сообщило, что США могут отправить на Украину около 30 танков Abrams.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 22:28
Слуцкий прокомментировал отправку ФРГ танков Leopard на Украину
 
В миреОлаф ШольцСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияГерманияНАТОM1 Abrams
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала