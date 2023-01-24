22:11 24.01.2023 (обновлено: 22:18 24.01.2023)
В США заявили, что никогда не исключали возможность отправки Украине танков
Пентагон заявил, что США никогда не исключали возможность отправки Украине танков
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Пентагон никогда не исключал возможность отправки Украине танков, данный вопрос остается на повестке, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя сообщения в СМИ о возможных поставках Украине танков Abrams.
"Они (минобороны США) никогда не исключали танки…, с танками всегда были сложности, но их никогда не снимали (с рассмотрения)", - сообщила она журналистам.
Ранее издание Politico со ссылкой на представителей властей сообщило, что США рассматривают возможность отправки на Украину около 30 танков Abrams. Вместе с тем, во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США пока не готовы анонсировать поставку Украине танков Abrams.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.