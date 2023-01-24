https://ria.ru/20230124/tanki-1847208851.html

В США заявили, что никогда не исключали возможность отправки Украине танков

В США заявили, что никогда не исключали возможность отправки Украине танков - РИА Новости, 24.01.2023

В США заявили, что никогда не исключали возможность отправки Украине танков

Пентагон никогда не исключал возможность отправки Украине танков, данный вопрос остается на повестке, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T22:11

2023-01-24T22:11

2023-01-24T22:18

украина

сша

министерство обороны сша

в мире

карин жан-пьер

сергей лавров

россия

патрик райдер

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Пентагон никогда не исключал возможность отправки Украине танков, данный вопрос остается на повестке, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя сообщения в СМИ о возможных поставках Украине танков Abrams.Ранее издание Politico со ссылкой на представителей властей сообщило, что США рассматривают возможность отправки на Украину около 30 танков Abrams. Вместе с тем, во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США пока не готовы анонсировать поставку Украине танков Abrams.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230124/piloty-1847205942.html

украина

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, сша, министерство обороны сша, в мире, карин жан-пьер, сергей лавров, россия, патрик райдер, нато, m1 abrams