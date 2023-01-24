https://ria.ru/20230124/tanki-1847097733.html

СМИ: в Киеве считают, что не стоит давить на Писториуса по поставкам танков

СМИ: в Киеве считают, что не стоит давить на Писториуса по поставкам танков - РИА Новости, 24.01.2023

СМИ: в Киеве считают, что не стоит давить на Писториуса по поставкам танков

В Киеве заявили, что "не время" оказывать давление на нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса в вопросе предоставления Украине танков, понимают его... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:18

2023-01-24T15:18

2023-01-24T15:18

специальная военная операция на украине

в мире

германия

украина

олаф шольц

борис писториус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846316933_0:86:3041:1797_1920x0_80_0_0_2ac66a5f7572845ee5875ea17d3e8ace.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Киеве заявили, что "не время" оказывать давление на нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса в вопросе предоставления Украине танков, понимают его необходимость обсудить этот вопрос, сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника. "Сейчас не время оказывать давление на вновь назначенного министра обороны. Мы полностью понимаем (необходимость) для него обсудить этот вопрос", - приводит телеканал слова чиновника. Он добавил, что существует отличное "понимание" того, что саммит на базе Рамштайн в Германии состоялся на второй рабочий день Писториуса в качестве нового главы минобороны ФРГ. Германия до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Олафа Шольца принять решение о поставках. Новый глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Киеву, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем. Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat заявил, что Польша может передать Украине свои танки Leopard, не дожидаясь согласия Германии. По его словам, Варшава готова сформировать для поставок Киеву танков малую коалицию стран без участия Германии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html

https://ria.ru/20230124/polsha-1846923969.html

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, украина, олаф шольц, борис писториус