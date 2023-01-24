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СМИ: в Киеве считают, что не стоит давить на Писториуса по поставкам танков - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/tanki-1847097733.html
СМИ: в Киеве считают, что не стоит давить на Писториуса по поставкам танков
СМИ: в Киеве считают, что не стоит давить на Писториуса по поставкам танков - РИА Новости, 24.01.2023
СМИ: в Киеве считают, что не стоит давить на Писториуса по поставкам танков
В Киеве заявили, что "не время" оказывать давление на нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса в вопросе предоставления Украине танков, понимают его... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:18
2023-01-24T15:18
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
олаф шольц
борис писториус
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Киеве заявили, что "не время" оказывать давление на нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса в вопросе предоставления Украине танков, понимают его необходимость обсудить этот вопрос, сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника. "Сейчас не время оказывать давление на вновь назначенного министра обороны. Мы полностью понимаем (необходимость) для него обсудить этот вопрос", - приводит телеканал слова чиновника. Он добавил, что существует отличное "понимание" того, что саммит на базе Рамштайн в Германии состоялся на второй рабочий день Писториуса в качестве нового главы минобороны ФРГ. Германия до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Олафа Шольца принять решение о поставках. Новый глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Киеву, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем. Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat заявил, что Польша может передать Украине свои танки Leopard, не дожидаясь согласия Германии. По его словам, Варшава готова сформировать для поставок Киеву танков малую коалицию стран без участия Германии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html
https://ria.ru/20230124/polsha-1846923969.html
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в мире, германия, украина, олаф шольц, борис писториус
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц, Борис Писториус
15:18 24.01.2023
 
СМИ: в Киеве считают, что не стоит давить на Писториуса по поставкам танков

ABC: в Киеве заявили, что не время давить на главу Минобороны ФРГ Писториуса насчет танков

© AP Photo / Michael ProbstМинистр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн"
Министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Michael Probst
Министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Киеве заявили, что "не время" оказывать давление на нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса в вопросе предоставления Украине танков, понимают его необходимость обсудить этот вопрос, сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.
"Сейчас не время оказывать давление на вновь назначенного министра обороны. Мы полностью понимаем (необходимость) для него обсудить этот вопрос", - приводит телеканал слова чиновника.
Мужчина на велосипеде проезжает мимо рекламного баннера возле штаб-квартиры крупнейшего немецкого производителя оружия Rheinmetall AG в Дюссельдорфе, Германия - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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Германия сделала свой выбор — и ее не жалко
Он добавил, что существует отличное "понимание" того, что саммит на базе Рамштайн в Германии состоялся на второй рабочий день Писториуса в качестве нового главы минобороны ФРГ.
Германия до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Олафа Шольца принять решение о поставках.
Новый глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Киеву, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Поляки опять обещают спасти Европу от русских танков
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat заявил, что Польша может передать Украине свои танки Leopard, не дожидаясь согласия Германии. По его словам, Варшава готова сформировать для поставок Киеву танков малую коалицию стран без участия Германии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 08:00
Европейские армии готовят к вторжению в Россию
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаОлаф ШольцБорис Писториус
 
 
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