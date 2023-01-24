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Жители МО оформили более 29 тысяч электронных справок о льготах за 2022 год
Жители МО оформили более 29 тысяч электронных справок о льготах за 2022 год - РИА Новости, 24.01.2023
Жители МО оформили более 29 тысяч электронных справок о льготах за 2022 год
В Подмосковье появилась возможность получить справку о назначенных мерах соцподдержки онлайн. В 2022 году подобной услугой воспользовались более 29 тысяч раз... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:43
2023-01-24T16:43
2023-01-24T16:43
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МОСКВА, 23 янв —РИА Новости. В Подмосковье появилась возможность получить справку о назначенных мерах соцподдержки онлайн. В 2022 году подобной услугой воспользовались более 29 тысяч раз. Такой информацией поделилась вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360".Заказать справку можно с помощью портала госуслуг. С начала года льготники региона получили более 3,6 тысячи документов."Это очень удобно, они доступны с вашего мобильного телефона, за ними не нужно будет приходить в МФЦ. Справка будет готова в течение одного дня", – отметила чиновница.Представители минсоцразвития подчеркнули, что электронный документ юридически не уступает бумажной справке. С помощью электронной версии можно получить аналогичные льготы и услуги.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 23 янв —РИА Новости.
В Подмосковье появилась возможность получить справку о назначенных мерах соцподдержки онлайн. В 2022 году подобной услугой воспользовались более 29 тысяч раз. Такой информацией поделилась вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360"
.
Заказать справку можно с помощью портала госуслуг. С начала года льготники региона получили более 3,6 тысячи документов.
"Это очень удобно, они доступны с вашего мобильного телефона, за ними не нужно будет приходить в МФЦ. Справка будет готова в течение одного дня", – отметила чиновница.
Представители минсоцразвития подчеркнули, что электронный документ юридически не уступает бумажной справке. С помощью электронной версии можно получить аналогичные льготы и услуги.