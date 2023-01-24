https://ria.ru/20230124/spravka-1847134759.html

Жители МО оформили более 29 тысяч электронных справок о льготах за 2022 год

Жители МО оформили более 29 тысяч электронных справок о льготах за 2022 год - РИА Новости, 24.01.2023

Жители МО оформили более 29 тысяч электронных справок о льготах за 2022 год

В Подмосковье появилась возможность получить справку о назначенных мерах соцподдержки онлайн. В 2022 году подобной услугой воспользовались более 29 тысяч раз... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:43

2023-01-24T16:43

2023-01-24T16:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 янв —РИА Новости. В Подмосковье появилась возможность получить справку о назначенных мерах соцподдержки онлайн. В 2022 году подобной услугой воспользовались более 29 тысяч раз. Такой информацией поделилась вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360".Заказать справку можно с помощью портала госуслуг. С начала года льготники региона получили более 3,6 тысячи документов."Это очень удобно, они доступны с вашего мобильного телефона, за ними не нужно будет приходить в МФЦ. Справка будет готова в течение одного дня", – отметила чиновница.Представители минсоцразвития подчеркнули, что электронный документ юридически не уступает бумажной справке. С помощью электронной версии можно получить аналогичные льготы и услуги.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)