https://ria.ru/20230124/spetsialisty-1847039856.html

В Кремле прокомментировали призыв не запрещать возвращение IT-специалистов

В Кремле прокомментировали призыв не запрещать возвращение IT-специалистов - РИА Новости, 24.01.2023

В Кремле прокомментировали призыв не запрещать возвращение IT-специалистов

IT-специалисты представляют для РФ большой интерес, нужно создавать условия для их работы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:43

2023-01-24T12:43

2023-01-24T12:57

россия

дмитрий песков

владимир потанин

норильский никель

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. IT-специалисты представляют для РФ большой интерес, нужно создавать условия для их работы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв не запрещать возвращение айтишников в страну.Ранее президент "Норникеля" Владимир Потанин заявил в интервью РБК, что против уехавших из России IT-специалистов не нужно вводить какие-либо ограничения, по крайней мере в течение "достаточно длительного периода времени"."Мы же уже говорили, что, безусловно, эти квалифицированные кадры представляют для страны большой интерес и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы для их возвращения были созданы все необходимые условия. И, конечно, с ними нужно работать, с тем чтобы они продолжали свою деятельность на благо российских компаний и в итоге - на благо российского государства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с позицией Потанина.Он добавил, что это "редкие ценные кадры".

https://ria.ru/20230119/otsrochka-1846088920.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, дмитрий песков, владимир потанин, норильский никель, рбк (медиагруппа)