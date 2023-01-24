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В Кремле прокомментировали призыв не запрещать возвращение IT-специалистов - РИА Новости, 24.01.2023
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В Кремле прокомментировали призыв не запрещать возвращение IT-специалистов
В Кремле прокомментировали призыв не запрещать возвращение IT-специалистов - РИА Новости, 24.01.2023
В Кремле прокомментировали призыв не запрещать возвращение IT-специалистов
IT-специалисты представляют для РФ большой интерес, нужно создавать условия для их работы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:43
2023-01-24T12:57
россия
дмитрий песков
владимир потанин
норильский никель
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. IT-специалисты представляют для РФ большой интерес, нужно создавать условия для их работы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв не запрещать возвращение айтишников в страну.Ранее президент "Норникеля" Владимир Потанин заявил в интервью РБК, что против уехавших из России IT-специалистов не нужно вводить какие-либо ограничения, по крайней мере в течение "достаточно длительного периода времени"."Мы же уже говорили, что, безусловно, эти квалифицированные кадры представляют для страны большой интерес и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы для их возвращения были созданы все необходимые условия. И, конечно, с ними нужно работать, с тем чтобы они продолжали свою деятельность на благо российских компаний и в итоге - на благо российского государства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с позицией Потанина.Он добавил, что это "редкие ценные кадры".
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россия, дмитрий песков, владимир потанин, норильский никель, рбк (медиагруппа)
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Потанин, Норильский никель, РБК (медиагруппа)
12:43 24.01.2023 (обновлено: 12:57 24.01.2023)
 
В Кремле прокомментировали призыв не запрещать возвращение IT-специалистов

Песков заявил, что необходимо создавать условия для работы IT-специалистов в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. IT-специалисты представляют для РФ большой интерес, нужно создавать условия для их работы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв не запрещать возвращение айтишников в страну.
Ранее президент "Норникеля" Владимир Потанин заявил в интервью РБК, что против уехавших из России IT-специалистов не нужно вводить какие-либо ограничения, по крайней мере в течение "достаточно длительного периода времени".
"Мы же уже говорили, что, безусловно, эти квалифицированные кадры представляют для страны большой интерес и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы для их возвращения были созданы все необходимые условия. И, конечно, с ними нужно работать, с тем чтобы они продолжали свою деятельность на благо российских компаний и в итоге - на благо российского государства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с позицией Потанина.
Он добавил, что это "редкие ценные кадры".
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПотанинНорильский никельРБК (медиагруппа)
 
 
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