https://ria.ru/20230124/spetsialisty-1847039856.html
В Кремле прокомментировали призыв не запрещать возвращение IT-специалистов
В Кремле прокомментировали призыв не запрещать возвращение IT-специалистов - РИА Новости, 24.01.2023
В Кремле прокомментировали призыв не запрещать возвращение IT-специалистов
IT-специалисты представляют для РФ большой интерес, нужно создавать условия для их работы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:43
2023-01-24T12:43
2023-01-24T12:57
россия
дмитрий песков
владимир потанин
норильский никель
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. IT-специалисты представляют для РФ большой интерес, нужно создавать условия для их работы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв не запрещать возвращение айтишников в страну.Ранее президент "Норникеля" Владимир Потанин заявил в интервью РБК, что против уехавших из России IT-специалистов не нужно вводить какие-либо ограничения, по крайней мере в течение "достаточно длительного периода времени"."Мы же уже говорили, что, безусловно, эти квалифицированные кадры представляют для страны большой интерес и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы для их возвращения были созданы все необходимые условия. И, конечно, с ними нужно работать, с тем чтобы они продолжали свою деятельность на благо российских компаний и в итоге - на благо российского государства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с позицией Потанина.Он добавил, что это "редкие ценные кадры".
https://ria.ru/20230119/otsrochka-1846088920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир потанин, норильский никель, рбк (медиагруппа)
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Потанин, Норильский никель, РБК (медиагруппа)
12:43 24.01.2023 (обновлено: 12:57 24.01.2023)
В Кремле прокомментировали призыв не запрещать возвращение IT-специалистов
Песков заявил, что необходимо создавать условия для работы IT-специалистов в России
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. IT-специалисты представляют для РФ большой интерес, нужно создавать условия для их работы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв не запрещать возвращение айтишников в страну.
Ранее президент "Норникеля
" Владимир Потанин
заявил в интервью РБК
, что против уехавших из России IT-специалистов не нужно вводить какие-либо ограничения, по крайней мере в течение "достаточно длительного периода времени".
"Мы же уже говорили, что, безусловно, эти квалифицированные кадры представляют для страны большой интерес и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы для их возвращения были созданы все необходимые условия. И, конечно, с ними нужно работать, с тем чтобы они продолжали свою деятельность на благо российских компаний и в итоге - на благо российского государства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с позицией Потанина.
Он добавил, что это "редкие ценные кадры".