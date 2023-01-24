https://ria.ru/20230124/puteshestviya-1846905613.html

Специалисты по этикету объяснили туристам, как занимать лежаки

Специалисты по этикету объяснили туристам, как занимать лежаки - РИА Новости, 24.01.2023

Специалисты по этикету объяснили туристам, как занимать лежаки

Британские эксперты по этикету рассказывают о правилах пользования лежаками на морских курортах, сообщает The Sun. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T05:01

2023-01-24T05:01

2023-01-24T05:01

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Британские эксперты по этикету рассказывают о правилах пользования лежаками на морских курортах, сообщает The Sun.Эксперт по этикету Уильям Хэнсон говорит, что допустимо забронировать за собой место, если вы собираетесь им пользоваться в течение ближайшего получаса. Зарезервировать лежак можно, оставив книгу или полотенце. Но так поступать прилично только утром. В течение дня, отправляясь на обед или массаж, место нужно освободить от вещей для других отдыхающих.Специалист по этикету Лаура Акано более категорична: бронировать лежак на пляже или у бассейна нельзя. По ее словам, тут должна действовать живая очередь, если на курорте нет специальной системы предварительного заказа.При этом оба эксперта говорят, что неприлично занимать лежак на весь день, необходимо дать возможность воспользоваться им другим путешественникам.

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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