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Специалисты по этикету объяснили туристам, как занимать лежаки - РИА Новости, 24.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230124/puteshestviya-1846905613.html
Специалисты по этикету объяснили туристам, как занимать лежаки
Специалисты по этикету объяснили туристам, как занимать лежаки - РИА Новости, 24.01.2023
Специалисты по этикету объяснили туристам, как занимать лежаки
Британские эксперты по этикету рассказывают о правилах пользования лежаками на морских курортах, сообщает The Sun. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T05:01
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туризм
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новости - туризм
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Британские эксперты по этикету рассказывают о правилах пользования лежаками на морских курортах, сообщает The Sun.Эксперт по этикету Уильям Хэнсон говорит, что допустимо забронировать за собой место, если вы собираетесь им пользоваться в течение ближайшего получаса. Зарезервировать лежак можно, оставив книгу или полотенце. Но так поступать прилично только утром. В течение дня, отправляясь на обед или массаж, место нужно освободить от вещей для других отдыхающих.Специалист по этикету Лаура Акано более категорична: бронировать лежак на пляже или у бассейна нельзя. По ее словам, тут должна действовать живая очередь, если на курорте нет специальной системы предварительного заказа.При этом оба эксперта говорят, что неприлично занимать лежак на весь день, необходимо дать возможность воспользоваться им другим путешественникам.
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туризм, новости - туризм, пляжи, великобритания
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Пляжи, Великобритания
05:01 24.01.2023
 
Специалисты по этикету объяснили туристам, как занимать лежаки

Британские эксперты по этикету спорят о правилах бронирования лежаков на курортах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкМужчина отдыхает на пляже в Эйлате
Мужчина отдыхает на пляже в Эйлате - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Британские эксперты по этикету рассказывают о правилах пользования лежаками на морских курортах, сообщает The Sun.
Эксперт по этикету Уильям Хэнсон говорит, что допустимо забронировать за собой место, если вы собираетесь им пользоваться в течение ближайшего получаса. Зарезервировать лежак можно, оставив книгу или полотенце. Но так поступать прилично только утром. В течение дня, отправляясь на обед или массаж, место нужно освободить от вещей для других отдыхающих.
Специалист по этикету Лаура Акано более категорична: бронировать лежак на пляже или у бассейна нельзя. По ее словам, тут должна действовать живая очередь, если на курорте нет специальной системы предварительного заказа.
При этом оба эксперта говорят, что неприлично занимать лежак на весь день, необходимо дать возможность воспользоваться им другим путешественникам.
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