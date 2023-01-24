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Туроператоры назвали стоимость пляжного отдыха "на краю света" - РИА Новости, 24.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230124/puteshestviya-1846867390.html
Туроператоры назвали стоимость пляжного отдыха "на краю света"
Туроператоры назвали стоимость пляжного отдыха "на краю света" - РИА Новости, 24.01.2023
Туроператоры назвали стоимость пляжного отдыха "на краю света"
Турагенты рассказали об экзотических запросах путешественников, выбирающих "отдых на краю света", сообщает АТОР. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T03:23
2023-01-24T03:23
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых на море
куда можно лететь
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Турагенты рассказали об экзотических запросах путешественников, выбирающих "отдых на краю света", сообщает АТОР.Большинство клиентов турфирм предпочитают популярные курорты — те, куда сейчас из РФ есть прямые рейсы. Но искатели приключений готовы ради ярких эмоций и новых впечатлений лететь с многочисленными пересадками."Бывали запросы на Коста-Рику, Фиджи и даже на остров Базаруто, самый крупный на одноименном архипелаге в Мозамбике. В Белизе, на Багамах, на островах Кука, на острове Уитсанди (Большой Барьерный Риф в Австралии) тоже отдыхают российские туристы", — рассказывает Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств "Марселина Трэвел". По его словам, стоимость путешествия в столь отдаленные места планеты исчисляются сотнями тысяч рублей, но полученные впечатления — бесценны.УитсандиЧтобы попасть на Уитсанди, где находится один из красивейших пляжей страны — Уайтхевен с отмелями из белого песка, нужно лететь на соседний остров Гамильтон. В пути из Москвы придется провести более суток, совершив пересадки в Дохе и Сиднее, и заплатить как минимум 195 тысяч рублей за билет в одну сторону.Можно сэкономить 93 тысячи, но тогда дорога займет почти двое суток и пересаживаться на самолеты придется в пяти аэропортах — Дубае, Сингапуре, Денпасаре, Брисбене и Сиднее. Недельный отдых на двоих можно организовать, потратив как минимум 422 тысячи рублей, подсчитали эксперты АТОР.ФиджиНа Фиджи — острова в Тихом океане — туристы едут за романтикой, тишиной, красивыми пляжами, голубыми лагунами, интересной флорой и фауной. Из более чем 333 островов архипелага обитаемы не более ста. Главный — Вити-Леву, а один из самых популярных у туристов — Денарау. Там широкие пляжи и масса развлечений.Удобнее всего лететь из РФ через Ереван, Дубай и Брисбен. Время в пути — около 40 часов, минимальная стоимость билета — 131 тысяча рублей в один конец. Вдвоем можно провести неделю в трехзвездочном отеле, потратив 553 тысячи рублей.Острова КукаОстрова Кука — это тихоокеанский архипелаг северо-восточнее Новой Зеландии. На Раротонга есть аэропорт. Дорога туда из Москвы займет как минимум два дня и семь часов. Билет в один конец будет стоить от 128 тысяч рулей. Пересадки — в Стамбуле, Сингапуре и Окленде.За недельный отдых на двоих с проживанием в отеле категории три звезды придется отдать не менее 594 тысяч рублей.БагамыПоводом для поездки на Багамские острова, как правило, становится желание увидеть кремовые пляжи, идиллическую природу, богатый подводный мир, окунуться в насыщенную ночную жизнь.Один из самых удобных вариантов перелета занимает 43 часа, пересадки — в Катаре и Нью-Йорке. Тариф — от 123 тысяч рублей за билет в одну сторону. Минимальная стоимость недели вдвоем — 651 тысяча рублей.БазарутоБазаруто — один из пяти островов одноименного архипелага в Мозамбике. Там — единственный морской заповедник в стране. Туда едут в основном желающие заняться дайвингом в Индийском океане, увидеть мангровые джунгли, крокодилов, фламинго, пеликанов.На остров можно добраться на катере из мозамбикских городов Инхассоро, Мапуту, Иньямбане или Виланкулос. Из последнего до Москвы проще всего долететь за 39 часов со стыковками в Дохе и Йоханнесбурге. Билет стоит от 66 тысяч рублей в одну сторону. Недельный отдых на двоих обойдется как минимум в 734 тысячи рублей.
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7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отдых на море, куда можно лететь
03:23 24.01.2023
 
Туроператоры назвали стоимость пляжного отдыха "на краю света"

АТОР: туроператоры подсчитали стоимость отдыха на Багамах, Фиджи, в Мозамбике и Австралии

© Pixabay / Julius_SilverТаити, Французская Полинезия
Таити, Французская Полинезия - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Pixabay / Julius_Silver
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Турагенты рассказали об экзотических запросах путешественников, выбирающих "отдых на краю света", сообщает АТОР.
Большинство клиентов турфирм предпочитают популярные курорты — те, куда сейчас из РФ есть прямые рейсы. Но искатели приключений готовы ради ярких эмоций и новых впечатлений лететь с многочисленными пересадками.
"Бывали запросы на Коста-Рику, Фиджи и даже на остров Базаруто, самый крупный на одноименном архипелаге в Мозамбике. В Белизе, на Багамах, на островах Кука, на острове Уитсанди (Большой Барьерный Риф в Австралии) тоже отдыхают российские туристы", — рассказывает Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств "Марселина Трэвел".
По его словам, стоимость путешествия в столь отдаленные места планеты исчисляются сотнями тысяч рублей, но полученные впечатления — бесценны.

Уитсанди

© Pixabay / horstmueller_HHОстров Уитсанди к северо-востоку от Квинсленда в Австралии
Остров Уитсанди к северо-востоку от Квинсленда в Австралии - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Pixabay / horstmueller_HH
Остров Уитсанди к северо-востоку от Квинсленда в Австралии
Чтобы попасть на Уитсанди, где находится один из красивейших пляжей страны — Уайтхевен с отмелями из белого песка, нужно лететь на соседний остров Гамильтон. В пути из Москвы придется провести более суток, совершив пересадки в Дохе и Сиднее, и заплатить как минимум 195 тысяч рублей за билет в одну сторону.
Можно сэкономить 93 тысячи, но тогда дорога займет почти двое суток и пересаживаться на самолеты придется в пяти аэропортах — Дубае, Сингапуре, Денпасаре, Брисбене и Сиднее. Недельный отдых на двоих можно организовать, потратив как минимум 422 тысячи рублей, подсчитали эксперты АТОР.

Фиджи

© Flickr / Paul D'Ambra - AustraliaОтдых на Фиджи
Отдых на Фиджи - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Flickr / Paul D'Ambra - Australia
Отдых на Фиджи
На Фиджи — острова в Тихом океане — туристы едут за романтикой, тишиной, красивыми пляжами, голубыми лагунами, интересной флорой и фауной. Из более чем 333 островов архипелага обитаемы не более ста. Главный — Вити-Леву, а один из самых популярных у туристов — Денарау. Там широкие пляжи и масса развлечений.
Удобнее всего лететь из РФ через Ереван, Дубай и Брисбен. Время в пути — около 40 часов, минимальная стоимость билета — 131 тысяча рублей в один конец. Вдвоем можно провести неделю в трехзвездочном отеле, потратив 553 тысячи рублей.

Острова Кука

© Flickr / Stas KuleshЗакат на островах Кука
Закат на островах Кука - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Flickr / Stas Kulesh
Закат на островах Кука
Острова Кука — это тихоокеанский архипелаг северо-восточнее Новой Зеландии. На Раротонга есть аэропорт. Дорога туда из Москвы займет как минимум два дня и семь часов. Билет в один конец будет стоить от 128 тысяч рулей. Пересадки — в Стамбуле, Сингапуре и Окленде.
За недельный отдых на двоих с проживанием в отеле категории три звезды придется отдать не менее 594 тысяч рублей.

Багамы

© Flickr / bryce_edwardsОстров Нью-Провиденс, Багамы
Остров Нью-Провиденс, Багамы - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Flickr / bryce_edwards
Остров Нью-Провиденс, Багамы
Поводом для поездки на Багамские острова, как правило, становится желание увидеть кремовые пляжи, идиллическую природу, богатый подводный мир, окунуться в насыщенную ночную жизнь.
Один из самых удобных вариантов перелета занимает 43 часа, пересадки — в Катаре и Нью-Йорке. Тариф — от 123 тысяч рублей за билет в одну сторону. Минимальная стоимость недели вдвоем — 651 тысяча рублей.

Базаруто

CC0 / Tomas Forgac / Bazaruto, Mozambique, 3/2012Базаруто, Мозамбик
Базаруто, Мозамбик - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
CC0 / Tomas Forgac / Bazaruto, Mozambique, 3/2012
Базаруто, Мозамбик
Базаруто — один из пяти островов одноименного архипелага в Мозамбике. Там — единственный морской заповедник в стране. Туда едут в основном желающие заняться дайвингом в Индийском океане, увидеть мангровые джунгли, крокодилов, фламинго, пеликанов.
На остров можно добраться на катере из мозамбикских городов Инхассоро, Мапуту, Иньямбане или Виланкулос. Из последнего до Москвы проще всего долететь за 39 часов со стыковками в Дохе и Йоханнесбурге. Билет стоит от 66 тысяч рублей в одну сторону. Недельный отдых на двоих обойдется как минимум в 734 тысячи рублей.
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