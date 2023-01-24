https://ria.ru/20230124/predlozheniya-1847158754.html

Сбор предложений по темам ПМЭФ-2023 продлится до 15 февраля

Сбор предложений по темам ПМЭФ-2023 продлится до 15 февраля - РИА Новости, 24.01.2023

Сбор предложений по темам ПМЭФ-2023 продлится до 15 февраля

Сбор предложений по темам ПМЭФ-2023 на крауд-платформе "Сильные идеи для нового времени" продлится до 15 февраля, сообщает Фонд Росконгресс. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T17:49

2023-01-24T17:49

2023-01-24T18:07

фонд "росконгресс"

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

технологии

"фонд "росконгресс"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795757060_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2023a5003055a2cd4f61a7b410b5989e.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сбор предложений по темам ПМЭФ-2023 на крауд-платформе "Сильные идеи для нового времени" продлится до 15 февраля, сообщает Фонд Росконгресс.Фонд открыл его накануне Нового года, предложив гражданам и экспертному сообществу внести свой вклад в формирование программы ПМЭФ-2023.Праздники не повлияли на уровень активности участников платформы.Многочисленные предложения поступали даже в новогоднюю ночь.На утро 18 января зафиксировано 520 опубликованных тем. Площадка становится все более активной в части общения участников. За неделю после праздников скорость публикации комментариев увеличивалась каждый день. На сегодня опубликовано 1465 комментариев. Из них 921 комментарий непосредственно к темам и 544 ответа на них.С момента открытия площадки к работе присоединилось 868 человек. Из них 349 участников с форума "Сильные идеи для нового времени" 2022 года и 279 участников с форума 2020 года.Зарегистрировано 240 новых участников. Авторами тем стали 277 человек.Темы определяются в рамках восьми направлений. Это новые идеи для российской экономики в условиях санкций, укрепление технологического суверенитета страны, формирование нового мирового порядка, новая глобальная финансовая модель, социально-экономическое развитие, цифровизация и новейшие технологии, мировая торговля и логистика нового времени, а также собственные предложения граждан.По итогам обсуждения предложений авторы наиболее востребованных из них получат приглашение на ПМЭФ-2023.Организаторы надеются на появление на платформе новых участников.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением президента РФ.

https://ria.ru/20221208/forum-1837233169.html

https://ria.ru/20221124/brend-1833937079.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд "росконгресс", петербургский международный экономический форум (фонд), россия, технологии, "фонд "росконгресс"