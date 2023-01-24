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Сбор предложений по темам ПМЭФ-2023 продлится до 15 февраля - РИА Новости, 24.01.2023
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Сбор предложений по темам ПМЭФ-2023 продлится до 15 февраля
Сбор предложений по темам ПМЭФ-2023 продлится до 15 февраля - РИА Новости, 24.01.2023
Сбор предложений по темам ПМЭФ-2023 продлится до 15 февраля
Сбор предложений по темам ПМЭФ-2023 на крауд-платформе "Сильные идеи для нового времени" продлится до 15 февраля, сообщает Фонд Росконгресс. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:49
2023-01-24T18:07
фонд "росконгресс"
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
технологии
"фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сбор предложений по темам ПМЭФ-2023 на крауд-платформе "Сильные идеи для нового времени" продлится до 15 февраля, сообщает Фонд Росконгресс.Фонд открыл его накануне Нового года, предложив гражданам и экспертному сообществу внести свой вклад в формирование программы ПМЭФ-2023.Праздники не повлияли на уровень активности участников платформы.Многочисленные предложения поступали даже в новогоднюю ночь.На утро 18 января зафиксировано 520 опубликованных тем. Площадка становится все более активной в части общения участников. За неделю после праздников скорость публикации комментариев увеличивалась каждый день. На сегодня опубликовано 1465 комментариев. Из них 921 комментарий непосредственно к темам и 544 ответа на них.С момента открытия площадки к работе присоединилось 868 человек. Из них 349 участников с форума "Сильные идеи для нового времени" 2022 года и 279 участников с форума 2020 года.Зарегистрировано 240 новых участников. Авторами тем стали 277 человек.Темы определяются в рамках восьми направлений. Это новые идеи для российской экономики в условиях санкций, укрепление технологического суверенитета страны, формирование нового мирового порядка, новая глобальная финансовая модель, социально-экономическое развитие, цифровизация и новейшие технологии, мировая торговля и логистика нового времени, а также собственные предложения граждан.По итогам обсуждения предложений авторы наиболее востребованных из них получат приглашение на ПМЭФ-2023.Организаторы надеются на появление на платформе новых участников.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением президента РФ.
https://ria.ru/20221208/forum-1837233169.html
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фонд "росконгресс", петербургский международный экономический форум (фонд), россия, технологии, "фонд "росконгресс"
Фонд "Росконгресс", Петербургский международный экономический форум (фонд), Россия, Технологии, "Фонд "Росконгресс"
17:49 24.01.2023 (обновлено: 18:07 24.01.2023)
 

Сбор предложений по темам ПМЭФ-2023 продлится до 15 февраля

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкУчастники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сбор предложений по темам ПМЭФ-2023 на крауд-платформе "Сильные идеи для нового времени" продлится до 15 февраля, сообщает Фонд Росконгресс.
Фонд открыл его накануне Нового года, предложив гражданам и экспертному сообществу внести свой вклад в формирование программы ПМЭФ-2023.
Праздники не повлияли на уровень активности участников платформы.
Многочисленные предложения поступали даже в новогоднюю ночь.
На утро 18 января зафиксировано 520 опубликованных тем. Площадка становится все более активной в части общения участников. За неделю после праздников скорость публикации комментариев увеличивалась каждый день. На сегодня опубликовано 1465 комментариев. Из них 921 комментарий непосредственно к темам и 544 ответа на них.
С момента открытия площадки к работе присоединилось 868 человек. Из них 349 участников с форума "Сильные идеи для нового времени" 2022 года и 279 участников с форума 2020 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря 2022, 15:14
Путин подписал указ об организации форума "Сильные идеи для нового времени"
Зарегистрировано 240 новых участников. Авторами тем стали 277 человек.
Темы определяются в рамках восьми направлений. Это новые идеи для российской экономики в условиях санкций, укрепление технологического суверенитета страны, формирование нового мирового порядка, новая глобальная финансовая модель, социально-экономическое развитие, цифровизация и новейшие технологии, мировая торговля и логистика нового времени, а также собственные предложения граждан.
По итогам обсуждения предложений авторы наиболее востребованных из них получат приглашение на ПМЭФ-2023.
Организаторы надеются на появление на платформе новых участников.
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением президента РФ.
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Фонд "Росконгресс"Петербургский международный экономический форум (фонд)РоссияТехнологии"Фонд "Росконгресс"
 
 
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