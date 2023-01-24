https://ria.ru/20230124/pogoda-1846975333.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 24.01.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная погода, гололедица и до нуля градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T08:54
2023-01-24T08:54
2023-01-24T08:54
общество
михаил леус
москва
праздник крещения господня
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Облачная погода, гололедица и до нуля градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погода в столице будет формироваться в противоборстве циклона с севера и антициклона с юга, то есть регион окажется на границе этих атмосферных образований. Ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. На дорогах и тротуарах гололедица. В Москве ноль - минус 2 по Цельсию, на территории области от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается юго-западный, со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление постепенно понижается, но пока показания барометров останутся заметно выше нормы и составят 760 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230122/moroz-1846628084.html
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общество, михаил леус, москва, праздник крещения господня
Общество, Михаил Леус, Москва, Праздник Крещения Господня
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидается облачная погода и гололедица
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Облачная погода, гололедица и до нуля градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погода в столице будет формироваться в противоборстве циклона с севера и антициклона с юга, то есть регион окажется на границе этих атмосферных образований. Ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. На дорогах и тротуарах гололедица. В Москве ноль - минус 2 по Цельсию, на территории области от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла", - рассказал Леус.
По его словам, ветер ожидается юго-западный, со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление постепенно понижается, но пока показания барометров останутся заметно выше нормы и составят 760 миллиметров ртутного столба.