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Отношения России с Западом находятся на низкой точке, заявил Песков

Отношения России с Западом находятся на низкой точке, заявил Песков - РИА Новости, 24.01.2023

Отношения России с Западом находятся на низкой точке, заявил Песков

Отношения России находятся на "низкой точке" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:42

2023-01-24T12:42

2023-01-24T13:15

россия

в мире

дмитрий песков

германия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Отношения России находятся на "низкой точке" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Отношения и так находятся в достаточно низкой точке. И хоть сколь-нибудь субстантивного диалога с Германией и с другими странами Европейского союза и Североатлантического альянса не наблюдается.

россия

германия

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россия, в мире, дмитрий песков, германия