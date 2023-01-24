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Отношения России с Западом находятся на низкой точке, заявил Песков
Отношения России с Западом находятся на низкой точке, заявил Песков - РИА Новости, 24.01.2023
Отношения России с Западом находятся на низкой точке, заявил Песков
Отношения России находятся на "низкой точке" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:42
2023-01-24T12:42
2023-01-24T13:15
россия
в мире
дмитрий песков
германия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Отношения России находятся на "низкой точке" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Отношения и так находятся в достаточно низкой точке. И хоть сколь-нибудь субстантивного диалога с Германией и с другими странами Европейского союза и Североатлантического альянса не наблюдается.
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россия, в мире, дмитрий песков, германия
Россия, В мире, Дмитрий Песков, Германия
12:42 24.01.2023 (обновлено: 13:15 24.01.2023)
Отношения России с Западом находятся на низкой точке, заявил Песков
Песков: отношения России со странами Запада находятся в достаточно низкой точке