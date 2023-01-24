https://ria.ru/20230124/otkhody-1846975764.html

Раздельный сбор бытовых отходов стал доступен почти половине россиян

Раздельный сбор бытовых отходов стал доступен почти половине россиян - РИА Новости, 24.01.2023

Раздельный сбор бытовых отходов стал доступен почти половине россиян

Раздельный сбор бытового мусора на конец года был доступен 48,4% населения России, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T08:59

2023-01-24T08:59

2023-01-24T08:59

общество

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

александр козлов (глава минприроды)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Раздельный сбор бытового мусора на конец года был доступен 48,4% населения России, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "На конец 2022 года раздельный сбор отходов доступен уже почти половине населения - 48,4%. И это при том, что "мусорная" реформа идет в России всего четвертый год. Никто ею не занимался, начиная с советских времен", - сказал министр в интервью газете "Известия". "И это не просто баки поставить и таблички повесить. Это огромная нормотворческая работа - новые подходы к регулированию медицинских, биологических, радиоактивных отходов, скорректировать требования к продукции с содержанием вторичного сырья. Построить мощности по сортировке и утилизации мусора, сформировать логистические цепочки. И это всё должно работать комплексно", - добавил он. Также Козлов напомнил, что в прошлом году финансирование региональной субсидии на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора было увеличено до 1,5 миллиардов рублей с 1 миллиарда. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема так называемых твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и снижение на 50% таких отходов, которые направляются на свалки.

https://ria.ru/20221004/sortirovka-1815333875.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды)