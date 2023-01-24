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Раздельный сбор бытовых отходов стал доступен почти половине россиян - РИА Новости, 24.01.2023
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Раздельный сбор бытовых отходов стал доступен почти половине россиян
Раздельный сбор бытовых отходов стал доступен почти половине россиян - РИА Новости, 24.01.2023
Раздельный сбор бытовых отходов стал доступен почти половине россиян
Раздельный сбор бытового мусора на конец года был доступен 48,4% населения России, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T08:59
2023-01-24T08:59
общество
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
александр козлов (глава минприроды)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Раздельный сбор бытового мусора на конец года был доступен 48,4% населения России, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "На конец 2022 года раздельный сбор отходов доступен уже почти половине населения - 48,4%. И это при том, что "мусорная" реформа идет в России всего четвертый год. Никто ею не занимался, начиная с советских времен", - сказал министр в интервью газете "Известия". "И это не просто баки поставить и таблички повесить. Это огромная нормотворческая работа - новые подходы к регулированию медицинских, биологических, радиоактивных отходов, скорректировать требования к продукции с содержанием вторичного сырья. Построить мощности по сортировке и утилизации мусора, сформировать логистические цепочки. И это всё должно работать комплексно", - добавил он. Также Козлов напомнил, что в прошлом году финансирование региональной субсидии на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора было увеличено до 1,5 миллиардов рублей с 1 миллиарда. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема так называемых твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и снижение на 50% таких отходов, которые направляются на свалки.
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общество, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды)
Общество, Россия, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Александр Козлов (глава Минприроды)
08:59 24.01.2023
 
Раздельный сбор бытовых отходов стал доступен почти половине россиян

Глава Минприроды Козлов: раздельный сбор бытовых отходов доступен 48,4 процентам россиян

© Фото : Freepik / rawpixel.comРаздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : Freepik / rawpixel.com
Раздельный сбор мусора. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Раздельный сбор бытового мусора на конец года был доступен 48,4% населения России, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"На конец 2022 года раздельный сбор отходов доступен уже почти половине населения - 48,4%. И это при том, что "мусорная" реформа идет в России всего четвертый год. Никто ею не занимался, начиная с советских времен", - сказал министр в интервью газете "Известия".
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4 октября 2022, 11:03
Как начать сортировать мусор
"И это не просто баки поставить и таблички повесить. Это огромная нормотворческая работа - новые подходы к регулированию медицинских, биологических, радиоактивных отходов, скорректировать требования к продукции с содержанием вторичного сырья. Построить мощности по сортировке и утилизации мусора, сформировать логистические цепочки. И это всё должно работать комплексно", - добавил он.
Также Козлов напомнил, что в прошлом году финансирование региональной субсидии на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора было увеличено до 1,5 миллиардов рублей с 1 миллиарда.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема так называемых твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и снижение на 50% таких отходов, которые направляются на свалки.
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18 июня 2020, 10:14Инфографика
Раздельный сбор мусора: отходы, которые могут стать вторсырьём
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ОбществоРоссияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Александр Козлов (глава Минприроды)
 
 
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