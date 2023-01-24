https://ria.ru/20230124/obvinenie-1847055149.html

Азербайджан в ООН обвинил Армению в нарушении международного права

Азербайджан в ООН обвинил Армению в нарушении международного права - РИА Новости, 24.01.2023

Азербайджан в ООН обвинил Армению в нарушении международного права

Представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев в своем письме, адресованном генсеку организации Антониу Гутеррешу, обвинил Армению в нарушении международного... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T13:21

2023-01-24T13:21

2023-01-24T13:21

в мире

антониу гутерреш

азербайджан

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БАКУ, 24 янв – РИА Новости. Представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев в своем письме, адресованном генсеку организации Антониу Гутеррешу, обвинил Армению в нарушении международного гуманитарного права, сообщает во вторник азербайджанское государственное агентство "Азертадж". "В письме говорится, что в результате агрессии Армении пропали без вести 3890 граждан Азербайджана, в том числе 719 гражданских лиц. В числе гражданских лиц – 71 ребенок, 267 женщин и 326 пожилых людей. Только в 2022 году Армения передала Азербайджану 67 мешков со смешанными останками 106 человек. Не может не вызывать глубокого возмущения тот факт, что Армения, вопреки всем моральным принципам, в нарушение международного гуманитарного права, открыто пренебрегая правом людей знать о судьбе своих близких, хранила эти останки в течение трех десятилетий", - отмечается в сообщении. Ранее Международный суд ООН сообщил, что 31 января проведет общественные слушания в связи с иском Азербайджана к Армении по международной конвенции "Об отмене всех форм расовой дискриминации". Слушания пройдут во Дворце мира в Гааге. Между тем Армения в сентябре 2021 обратилась в Международный суд ООН с иском против Азербайджана, обвинив его в расовой дискриминации армян. В иске отмечалось, что Азербайджан "поддерживал политику ненависти к армянам, в результате чего они подвергались дискриминации, массовым убийствам и пыткам". В декабре 2021 года Международный суд ООН в Гааге по ходатайству Азербайджана потребовал от Армении принять меры по предотвращению разжигания расовой ненависти в отношении азербайджанцев. Кроме того, суд постановил, чтобы Азербайджан принял необходимые меры для предотвращения разжигания расовой ненависти в отношении армян. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.

https://ria.ru/20230124/aliev-1846957161.html

https://ria.ru/20230118/zhaloba-1845849778.html

https://ria.ru/20230124/karabakh-1847042164.html

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в мире, антониу гутерреш, азербайджан, армения, гаага, оон