https://ria.ru/20230124/oborudovanie-1847060693.html

Липецкие власти закупили современное оборудование для одной из больниц

Липецкие власти закупили современное оборудование для одной из больниц - РИА Новости, 24.01.2023

Липецкие власти закупили современное оборудование для одной из больниц

Клинико-диагностическая лаборатория центральной районной больницы города Грязи Липецкой области получила новое оборудование, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T13:36

2023-01-24T13:36

2023-01-24T13:36

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 24 янв – РИА Новости. Клинико-диагностическая лаборатория центральной районной больницы города Грязи Липецкой области получила новое оборудование, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, оборудование приобретено в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области", его стоимость составила чуть более 4 миллионов рублей."В регионе многое делается, чтобы медицинская помощь была максимально приближена к жителям, в том числе отдаленных и малонаселенных территорий. Также большое внимание уделяется оснащению. Сейчас клиники региона получают современное оборудование, о котором несколько лет назад можно было только мечтать", – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

https://ria.ru/20230112/vrachi-1844371425.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область