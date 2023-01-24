https://ria.ru/20230124/oborudovanie-1847060693.html
Липецкие власти закупили современное оборудование для одной из больниц
Липецкие власти закупили современное оборудование для одной из больниц - РИА Новости, 24.01.2023
Липецкие власти закупили современное оборудование для одной из больниц
Клинико-диагностическая лаборатория центральной районной больницы города Грязи Липецкой области получила новое оборудование, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:36
2023-01-24T13:36
2023-01-24T13:36
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847058768_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_976178b5b86bb7626230eb047d411000.jpg
ЛИПЕЦК, 24 янв – РИА Новости. Клинико-диагностическая лаборатория центральной районной больницы города Грязи Липецкой области получила новое оборудование, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, оборудование приобретено в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области", его стоимость составила чуть более 4 миллионов рублей."В регионе многое делается, чтобы медицинская помощь была максимально приближена к жителям, в том числе отдаленных и малонаселенных территорий. Также большое внимание уделяется оснащению. Сейчас клиники региона получают современное оборудование, о котором несколько лет назад можно было только мечтать", – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
https://ria.ru/20230112/vrachi-1844371425.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847058768_133:0:1270:853_1920x0_80_0_0_edcb8b4286b01d4811642ee66259b7d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область