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Липецкие власти закупили современное оборудование для одной из больниц - РИА Новости, 24.01.2023
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Липецкая область
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Липецкие власти закупили современное оборудование для одной из больниц
Липецкие власти закупили современное оборудование для одной из больниц - РИА Новости, 24.01.2023
Липецкие власти закупили современное оборудование для одной из больниц
Клинико-диагностическая лаборатория центральной районной больницы города Грязи Липецкой области получила новое оборудование, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:36
2023-01-24T13:36
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 24 янв – РИА Новости. Клинико-диагностическая лаборатория центральной районной больницы города Грязи Липецкой области получила новое оборудование, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, оборудование приобретено в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области", его стоимость составила чуть более 4 миллионов рублей."В регионе многое делается, чтобы медицинская помощь была максимально приближена к жителям, в том числе отдаленных и малонаселенных территорий. Также большое внимание уделяется оснащению. Сейчас клиники региона получают современное оборудование, о котором несколько лет назад можно было только мечтать", – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
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игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область
13:36 24.01.2023
 

Липецкие власти закупили современное оборудование для одной из больниц

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 24 янв – РИА Новости. Клинико-диагностическая лаборатория центральной районной больницы города Грязи Липецкой области получила новое оборудование, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, оборудование приобретено в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области", его стоимость составила чуть более 4 миллионов рублей.
"В регионе многое делается, чтобы медицинская помощь была максимально приближена к жителям, в том числе отдаленных и малонаселенных территорий. Также большое внимание уделяется оснащению. Сейчас клиники региона получают современное оборудование, о котором несколько лет назад можно было только мечтать", – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Врач проводит процедуру УЗИ органов брюшной полости - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
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