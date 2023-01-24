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Песков ответил на вопрос о предложенном Киевом Минску "пакте о ненападении"

Песков ответил на вопрос о предложенном Киевом Минску "пакте о ненападении" - РИА Новости, 24.01.2023

Песков ответил на вопрос о предложенном Киевом Минску "пакте о ненападении"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать и не располагает информацией о словах президента Белоруссии Александра... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:53

2023-01-24T12:53

2023-01-24T13:42

специальная военная операция на украине

в мире

александр лукашенко

белоруссия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать и не располагает информацией о словах президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил о предложении Украины заключить с Белоруссией "пакт о ненападении".Ранее лидер Белоруссии заявил, что украинские власти предлагали Минску заключить "пакт о ненападении", чтобы белорусские войска не двигались на Украину."Я не могу пока прокомментировать. Не располагаю информацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль может прокомментировать слова Лукашенко о предложении Киева.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия не намерена втягиваться в боевые действия на территории Украины, тем более что и Россия ее об этом не просит. Он отмечал также, что "страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах, пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты".

https://ria.ru/20221220/gotovnost-1840125361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, александр лукашенко, белоруссия, украина, дмитрий песков