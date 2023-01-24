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Песков ответил на вопрос о предложенном Киевом Минску "пакте о ненападении" - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/nenapadenie-1847045518.html
Песков ответил на вопрос о предложенном Киевом Минску "пакте о ненападении"
Песков ответил на вопрос о предложенном Киевом Минску "пакте о ненападении" - РИА Новости, 24.01.2023
Песков ответил на вопрос о предложенном Киевом Минску "пакте о ненападении"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать и не располагает информацией о словах президента Белоруссии Александра... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:53
2023-01-24T13:42
специальная военная операция на украине
в мире
александр лукашенко
белоруссия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать и не располагает информацией о словах президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил о предложении Украины заключить с Белоруссией "пакт о ненападении".Ранее лидер Белоруссии заявил, что украинские власти предлагали Минску заключить "пакт о ненападении", чтобы белорусские войска не двигались на Украину."Я не могу пока прокомментировать. Не располагаю информацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль может прокомментировать слова Лукашенко о предложении Киева.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия не намерена втягиваться в боевые действия на территории Украины, тем более что и Россия ее об этом не просит. Он отмечал также, что "страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах, пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты".
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Украина, Дмитрий Песков
12:53 24.01.2023 (обновлено: 13:42 24.01.2023)
 
Песков ответил на вопрос о предложенном Киевом Минску "пакте о ненападении"

Кремль не располагает данными о предложении Киева Минску заключить "пакт о ненападении"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать и не располагает информацией о словах президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил о предложении Украины заключить с Белоруссией "пакт о ненападении".
Ранее лидер Белоруссии заявил, что украинские власти предлагали Минску заключить "пакт о ненападении", чтобы белорусские войска не двигались на Украину.
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"Я не могу пока прокомментировать. Не располагаю информацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль может прокомментировать слова Лукашенко о предложении Киева.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия не намерена втягиваться в боевые действия на территории Украины, тем более что и Россия ее об этом не просит. Он отмечал также, что "страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах, пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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