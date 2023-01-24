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Россия остается в числе мировых научных лидеров, заявил Чернышенко - РИА Новости, 24.01.2023
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Россия остается в числе мировых научных лидеров, заявил Чернышенко
Россия остается в числе мировых научных лидеров, заявил Чернышенко - РИА Новости, 24.01.2023
Россия остается в числе мировых научных лидеров, заявил Чернышенко
Россия, несмотря на западные санкции, остается в числе мировых научных лидеров, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:53
2023-01-24T11:53
дмитрий чернышенко
россия
наука
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия, несмотря на западные санкции, остается в числе мировых научных лидеров, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Крайне важно, что наша наука остается среди мировых лидеров несмотря на то, что нас пытаются выкидывать из различных международных рейтингов. Мы продолжаем лидировать во многих направлениях высоких технологий,таких как искусственный интеллект", - сказал Чернышенко, выступая во вторник на брифинге в Координационном центре правительства РФ. По его словам, Россия входит в первую десятку стран по числу научных публикаций. И принципиально важно, чтобы россияне знали об этих достижениях, для этого реализуется меры по популяризации науки, отметил Чернышенко.
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дмитрий чернышенко, россия, наука
Дмитрий Чернышенко, Россия, Наука
11:53 24.01.2023
 
Россия остается в числе мировых научных лидеров, заявил Чернышенко

Чернышенко: Россия, несмотря на санкции, остается в числе мировых научных лидеров

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкВице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия, несмотря на западные санкции, остается в числе мировых научных лидеров, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Крайне важно, что наша наука остается среди мировых лидеров несмотря на то, что нас пытаются выкидывать из различных международных рейтингов. Мы продолжаем лидировать во многих направлениях высоких технологий,таких как искусственный интеллект", - сказал Чернышенко, выступая во вторник на брифинге в Координационном центре правительства РФ. По его словам, Россия входит в первую десятку стран по числу научных публикаций.
И принципиально важно, чтобы россияне знали об этих достижениях, для этого реализуется меры по популяризации науки, отметил Чернышенко.
Ученые во время исследований с новым видом микролинз, разработанных в Самарском университете - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря 2022, 14:23Наука
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