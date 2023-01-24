https://ria.ru/20230124/nauka-1847022846.html

Россия остается в числе мировых научных лидеров, заявил Чернышенко

Россия остается в числе мировых научных лидеров, заявил Чернышенко - РИА Новости, 24.01.2023

Россия остается в числе мировых научных лидеров, заявил Чернышенко

Россия, несмотря на западные санкции, остается в числе мировых научных лидеров, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:53

2023-01-24T11:53

2023-01-24T11:53

дмитрий чернышенко

россия

наука

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия, несмотря на западные санкции, остается в числе мировых научных лидеров, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Крайне важно, что наша наука остается среди мировых лидеров несмотря на то, что нас пытаются выкидывать из различных международных рейтингов. Мы продолжаем лидировать во многих направлениях высоких технологий,таких как искусственный интеллект", - сказал Чернышенко, выступая во вторник на брифинге в Координационном центре правительства РФ. По его словам, Россия входит в первую десятку стран по числу научных публикаций. И принципиально важно, чтобы россияне знали об этих достижениях, для этого реализуется меры по популяризации науки, отметил Чернышенко.

https://ria.ru/20221214/nauka-1838593406.html

россия

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дмитрий чернышенко, россия, наука