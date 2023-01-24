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Семь участков дорог отремонтирую в Ельце по нацпроекту - РИА Новости, 24.01.2023
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Липецкая область
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Семь участков дорог отремонтирую в Ельце по нацпроекту
Семь участков дорог отремонтирую в Ельце по нацпроекту - РИА Новости, 24.01.2023
Семь участков дорог отремонтирую в Ельце по нацпроекту
Семь участков улиц общей протяжённостью более 5,5 километра отремонтируют в этом году в Ельце по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщил РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:20
2023-01-24T11:20
липецкая область
игорь артамонов
елец
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ЛИПЕЦК, 24 янв – РИА Новости. Семь участков улиц общей протяжённостью более 5,5 километра отремонтируют в этом году в Ельце по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, особое внимание будет уделено частному сектору – в порядок приведут улицы Морозовка и Пролетарская. Целыковку и Чернавскую подрядчики восстановили в прошлом году опережающими темпами. Теперь работы должна проверить комиссия.Артамонов отметил, что также ремонт пройдет на улице имени А. Гайтеровой, и на двух участках улицы Ленина – от улицы 9 декабря до улицы Д. Бедного, а также от улицы К. Маркса до улицы Песковатская. Работы на всех улицах начнутся с наступлением устойчивых положительных температур, а завершатся в конце лета."Создание комфортной и надежной транспортной инфраструктуры – одна из главных задач. Мы ежегодно увеличиваем финансирование дорожных ремонтов, что повышает безопасность движения, положительно сказывается на развитии муниципалитетов и качестве жизни населения. Эта работа будет продолжена", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, елец
Липецкая область, Игорь Артамонов, Елец
11:20 24.01.2023
 

Семь участков дорог отремонтирую в Ельце по нацпроекту

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 24 янв – РИА Новости. Семь участков улиц общей протяжённостью более 5,5 километра отремонтируют в этом году в Ельце по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, особое внимание будет уделено частному сектору – в порядок приведут улицы Морозовка и Пролетарская. Целыковку и Чернавскую подрядчики восстановили в прошлом году опережающими темпами. Теперь работы должна проверить комиссия.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 10:46Липецкая область
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Артамонов отметил, что также ремонт пройдет на улице имени А. Гайтеровой, и на двух участках улицы Ленина – от улицы 9 декабря до улицы Д. Бедного, а также от улицы К. Маркса до улицы Песковатская. Работы на всех улицах начнутся с наступлением устойчивых положительных температур, а завершатся в конце лета.
"Создание комфортной и надежной транспортной инфраструктуры – одна из главных задач. Мы ежегодно увеличиваем финансирование дорожных ремонтов, что повышает безопасность движения, положительно сказывается на развитии муниципалитетов и качестве жизни населения. Эта работа будет продолжена", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЕлец
 
 
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