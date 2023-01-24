https://ria.ru/20230124/natsproekt-1847013026.html

Семь участков дорог отремонтирую в Ельце по нацпроекту

Семь участков дорог отремонтирую в Ельце по нацпроекту - РИА Новости, 24.01.2023

Семь участков дорог отремонтирую в Ельце по нацпроекту

Семь участков улиц общей протяжённостью более 5,5 километра отремонтируют в этом году в Ельце по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщил РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:20

2023-01-24T11:20

2023-01-24T11:20

липецкая область

игорь артамонов

елец

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ЛИПЕЦК, 24 янв – РИА Новости. Семь участков улиц общей протяжённостью более 5,5 километра отремонтируют в этом году в Ельце по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, особое внимание будет уделено частному сектору – в порядок приведут улицы Морозовка и Пролетарская. Целыковку и Чернавскую подрядчики восстановили в прошлом году опережающими темпами. Теперь работы должна проверить комиссия.Артамонов отметил, что также ремонт пройдет на улице имени А. Гайтеровой, и на двух участках улицы Ленина – от улицы 9 декабря до улицы Д. Бедного, а также от улицы К. Маркса до улицы Песковатская. Работы на всех улицах начнутся с наступлением устойчивых положительных температур, а завершатся в конце лета."Создание комфортной и надежной транспортной инфраструктуры – одна из главных задач. Мы ежегодно увеличиваем финансирование дорожных ремонтов, что повышает безопасность движения, положительно сказывается на развитии муниципалитетов и качестве жизни населения. Эта работа будет продолжена", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230123/plity-1846715145.html

елец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, елец