https://ria.ru/20230124/natsproekt-1847013026.html
Семь участков дорог отремонтирую в Ельце по нацпроекту
Семь участков дорог отремонтирую в Ельце по нацпроекту - РИА Новости, 24.01.2023
Семь участков дорог отремонтирую в Ельце по нацпроекту
Семь участков улиц общей протяжённостью более 5,5 километра отремонтируют в этом году в Ельце по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщил РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:20
2023-01-24T11:20
2023-01-24T11:20
липецкая область
игорь артамонов
елец
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ЛИПЕЦК, 24 янв – РИА Новости. Семь участков улиц общей протяжённостью более 5,5 километра отремонтируют в этом году в Ельце по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, особое внимание будет уделено частному сектору – в порядок приведут улицы Морозовка и Пролетарская. Целыковку и Чернавскую подрядчики восстановили в прошлом году опережающими темпами. Теперь работы должна проверить комиссия.Артамонов отметил, что также ремонт пройдет на улице имени А. Гайтеровой, и на двух участках улицы Ленина – от улицы 9 декабря до улицы Д. Бедного, а также от улицы К. Маркса до улицы Песковатская. Работы на всех улицах начнутся с наступлением устойчивых положительных температур, а завершатся в конце лета."Создание комфортной и надежной транспортной инфраструктуры – одна из главных задач. Мы ежегодно увеличиваем финансирование дорожных ремонтов, что повышает безопасность движения, положительно сказывается на развитии муниципалитетов и качестве жизни населения. Эта работа будет продолжена", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230123/plity-1846715145.html
елец
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, елец
Липецкая область, Игорь Артамонов, Елец
ЛИПЕЦК, 24 янв – РИА Новости. Семь участков улиц общей протяжённостью более 5,5 километра отремонтируют в этом году в Ельце по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, особое внимание будет уделено частному сектору – в порядок приведут улицы Морозовка и Пролетарская. Целыковку и Чернавскую подрядчики восстановили в прошлом году опережающими темпами. Теперь работы должна проверить комиссия.
Артамонов отметил, что также ремонт пройдет на улице имени А. Гайтеровой, и на двух участках улицы Ленина – от улицы 9 декабря до улицы Д. Бедного, а также от улицы К. Маркса до улицы Песковатская. Работы на всех улицах начнутся с наступлением устойчивых положительных температур, а завершатся в конце лета.
"Создание комфортной и надежной транспортной инфраструктуры – одна из главных задач. Мы ежегодно увеличиваем финансирование дорожных ремонтов, что повышает безопасность движения, положительно сказывается на развитии муниципалитетов и качестве жизни населения. Эта работа будет продолжена", – сказал Артамонов
.